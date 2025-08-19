盈立集團積極擴張 開設12間分行 紮根香港新加坡 服務全球投資者

香港，2025年8月19日 - (亞太商訊) - 由周大福控股戰略入股的uSMART盈立證券欣然宣佈香港落馬洲港鐵站、西九龍高鐵站分行已正式投入服務，涵蓋陸路出入境和高鐵樞紐客戶群。為隆重其事，盈立證券今日在西九龍分行舉行簡單而隆重的開幕儀式，並邀得不少財經界精英出席，令活動生色不少。

開幕禮上，盈立證券執行董事李建翰先生 (Neo Lee) 表示：「為提供更便捷的金融服務予區內居民，盈立集團計劃年內於香港及新加坡兩地社區內開設分行，連同總部客戶專區，服務點增至12個，進駐尖沙咀、銅鑼灣、荃灣、上水及上環等核心地區，全面強化區域服務網絡，拉近與本地客戶的距離，提供更貼心的服務。」

「作為港資科技券商No.1^，全球超過800,000用戶，盈立證券十分重視提升用戶的投資體驗，是次開立分行不但提供綜合服務，包括投資諮詢、辦理開戶等，還協助長者及初學者處理開戶流程、學習App使用方法等，藉此深化本地市場，滿足客戶對相關服務的殷切需求。」Neo Lee 續說。

(左起︰盈立證券業務拓展總監鄧永麟先生、盈立證券香港市場部總監黃曉霖小姐、盈立證券執行董事兼機構業務負責人

李建翰先生、盈立證券資產管理兼投研部總監蔣雄先生及盈立證券業務拓展經理林向尊先生)

新張期內，前往分行打卡即可獲贈神秘禮品乙份，同時亦可免費享用飲料及手機充電服務，於分行開戶更可額外獲得豐富禮品。為進一步開拓香港市場，盈立證券推出「Trader賬戶」，香港本地客戶專享美港股一世免佣，美股期權0佣優惠。

為感謝客戶的支持，uSMART盈立證券亦同時提供多項真全免優惠，不論新客戶或現有客戶，均可享受，絕無取巧，優惠包括：

1)IPO 孖展認購0息│現金認購0手續費；

2)>100隻港股ETF 0佣0平台費 (當中包括近期投資者熱愛的高息股ETF、虛擬資產相關ETF及指數ETF等)；

3)月供美股、港股0佣0平台費0存倉費及免代收股息稅

以上優惠旨在滿足短線、中線及長線投資策略，讓持有uSMART盈立證券賬戶的客戶均能受惠。

Neo Lee在開幕禮上透露，集團正積極增聘人手，擴充香港及新加坡團隊，以支持及推進業務發展，提高本地市場競爭力；而集團旗下的美國辦公室亦正式進駐至世界金融中心-紐約曼哈頓城中心，並將專注於對接對沖基金、家族辦公室及擬赴美上市企業，提供機構經紀、資產配置及投行諮詢等專業服務，鞏固全球金融科技券商領域的領先地位。

展望未來，uSMART盈立證券秉持以客為本的理念，為更多本地投資者提供星級投資體驗及優質線下服務，同時亦致力推動金融服務的創新與升級，為全球客戶創造更多價值。

^「港資科技券商No.1」是取自捷利金融雲截至2025年5月為止連續超過一年數據， uSMART 盈立證券為香港本地港資互聯網券商月成交總額排行第1。

優惠受條件及細則約束

關於uSMART盈立證券：

由周大福控股戰略入股的盈立證券是一間領先科技港資券商，成立於2018年，7年來憑藉卓越的戰略規劃和創新能力，致力於將科技與金融深度融合，業務範圍涵蓋證券、資產管理、財富管理等領域，為全球投資者獨家研發了金融證券交易平台uSMART HK APP和uSMART SG APP，分別由盈立證券（香港）和盈立證券（新加坡）提供服務。集團APP支持港股、美股、A股（滬深港通）、新加坡股票、日本股票、英國股票、美股期權、ETF、基金、債券、資管、結構化票據、期貨、加密貨幣、貴金屬、黃金和外匯等多元化的投資交易服務，此外更為超高淨值個人與家族、企業提供度身訂制服務，打造全方位綜合性資產管理解決方案。

詳情可瀏覽https://hk.usmartglobal.com/

