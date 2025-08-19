康哲藥業（867.HK，8A8.SG）上半年營收淨利雙升 戰略轉型跑出增長新動能



深圳，2025年8月19日 - (亞太商訊) - 8月18日，康哲藥業發佈2025年中期業績，公司營收和利潤同比均實現增長，戰略轉型成效初顯。報告期內，公司實現營業收入約40.0億元（人民幣，下同），同比增長10.8%。若全按藥品銷售收入計算則營收約46.7億元，同比增長8.9%。實現淨利潤約9.3億元，同比增長3.1%。 具體來看，康哲藥業已走出國採陰霾，業績將回歸持續上升軌道。公司主要非國採獨家/品牌產品及創新產品全按藥品銷售收入合計約29.0億元，同比增長20.6%，占總收入比重升至62.1%。公司獨家/品牌產品、創新產品競爭格局良好、增長可預期性強，目前已成為拉動業績向上的主力軍。 根據業績公告，公司自2018年起擘畫「新康哲」轉型藍圖，以「產品創新、商業革新、國際拓展」三大戰略為支柱，構建可持續的第二增長曲線。行至2025年上半年，良好的經營業績及創新成果持續落地，證實戰略升級已逐步兌現為硬核戰果。 「新產品」戰略推動創新價值兌現 夯實增長後勁 立於公司三大戰略之首的「產品創新」戰略，依託「海外授權+國內合作+自主研發」三維創新機制，持續注入高價值短、中、長期管線，成為驅動增長的重要引擎。目前，創新戰略已進入持續收穫期，新產品正不斷釋放商業與臨床價值。 截至目前，公司已有5款創新藥成功於中國實現商業化；2025年內，蘆可替尼乳膏和德昔度司他片兩款創新產品亦有望獲批上市。蘆可替尼乳膏是美國FDA以及歐洲EMA批准的首個、也是唯一一個局部JAK抑制劑非節段型白癜風複色產品，有望成為中國獲批上市的首款白癜風治療藥物，將填補市場空白，為中國白癜風患者帶來新希望。此外，阿爾茨海默病新藥ZUNVEYL的中國上市申請(NDA)亦已於今年7月獲受理；消費醫療產品注射用聚左旋乳酸微球填充劑已獲得上市批准，進一步豐富公司多元化產品矩陣。 在研創新管線中，已有多款重磅候選藥物進入中國後期臨床開發階段，預計將在未來1-3年內陸續進入商業化，形成持續放量的新動力。 其中，合作產品注射用Y-3已完成中國III期臨床，該產品為原創單分子1類新藥，亦為全球唯一進入臨床研究的非肽類PSD95/nNOS解偶聯劑，並有望成為首個治療缺血性卒中並預防卒中後抑鬱焦慮的雙功能腦細胞保護藥物。另一個口服小分子1類新藥ABP-671（URAT1抑制劑）用於治療痛風及高尿酸血症，目前其中國IIb/III期臨床正有序推進中。相較現有主流藥物，該產品有潛力以更低劑量將尿酸降低至更低水平，並具有溶解痛風石的能力，有望為患者提供療效更優、安全性更高的治療選擇。 康哲藥業亦持續增厚創新儲備，不斷夯實全鏈條創新實力，以實現創新產品分階段、源源不斷獲批上市。2025上半年，公司新增ZUNVEYL、MG-K10（長效抗IL-4Rα人源化單抗注射液）兩款合作開發創新產品。截至目前，公司累計佈局約40款差異化創新管線，其中約20項為自主研發項目。 同步推進「新模式」、「新地域」戰略 拓展多維增量空間 根據業績公告，康哲藥業持續推進「新模式-商業革新」戰略，以多元生態鍛造抗週期韌性；並堅定執行「新地域-國際拓展」戰略，以產業國際化出海模式構建多維增長格局。 在商業革新戰略下，公司持續聚焦專科領域，同時拓展新零售、新媒體渠道，構建「院內+院外」、「線上+線下」全覆蓋的營銷推廣體系，並持續強化消費醫療產品佈局。公司皮膚健康業務「德鎂醫藥」已在這一具消費屬性的賽道嶄露頭角，自2021年獨立運營以來，已實現皮膚疾病領域適應症覆蓋廣度、皮膚處方藥收入規模的雙重領先，將通過介紹上市、實物分派方式，擬分拆於香港聯交所主板獨立上市，進一步釋放其獨立價值與高成長潛力。 國際化方面，2025年7月15日，公司以介紹方式成功於新加坡交易所完成第二上市，「產業國際化」戰略邁入新里程。以新加坡為樞紐，公司構建起覆蓋「研-產-銷」的新興市場全鏈條業務體系。截至目前，商業化平台公司Rxilient已在東南亞、中東、港澳台等地區累計提交近20款藥品和器械註冊申請，涵蓋皮膚科、眼科、腫瘤、自免、中樞神經等領域。蘆可替尼乳膏（白癜風適應症）已在澳門、香港獲批，並已遞交新加坡、台灣註冊申請；靜脈注射用特瑞普利單抗（首個被中國NMPA及美國FDA批准上市的國產抗PD-1單抗藥物）已提交馬來西亞等五國註冊申請；替瑞奇珠單抗注射液、蔗糖羥基氧化鐵咀嚼片亦在香港獲批。同時，公司持股45.0%的聯營CDMO生產工廠PharmaGend，目前已具備片劑、膠囊等口服固體製劑年產10億片的能力，並獲得新加坡HSA頒發的生產許可證、美國FDA cGMP認證及瑞士QP審計通過。PharmaGend鼻噴劑、乳膏、注射劑等新產線的建設正穩步推進中，為國際市場提供高標準生產交付能力。 展望未來，「新康哲」增長邏輯有望加速兌現，盈利能力與業績韌性將同步提升。公司正構建以差異化創新為核心、多元生態協同驅動、國際化佈局支撐的增長體系，為高質量發展打開長期空間，為全球患者提供高品質醫藥產品和服務，為股東帶來可持續回報。 關於康哲藥業 康哲藥業是一家鏈接醫藥創新與商業化，把控產品全生命週期管理的開放式平台型企業，致力於提供有競爭力的產品和服務，滿足尚未滿足的醫療需求。 康哲藥業專注於全球首創（FIC）及同類最優（BIC）的創新產品，並高效推進創新產品臨床研究開發和商業化進程，賦能科研成果向診療實踐的持續轉化，造福患者。 康哲藥業聚焦專科領域，擁有被驗證的商業化能力，廣泛的渠道覆蓋和多疾病領域專家資源，核心在售產品已獲領先的學術與市場地位。康哲藥業圍繞優勢專科領域不斷縱深發展，以鞏固心腦血管/消化/眼科/皮膚健康業務競爭力，其中皮膚健康業務已成爲該細分領域的龍頭企業，帶來專科規模效率。同時，康哲藥業持續深化東南亞及中東區域業務發展，助力高質量持續健康發展。 康哲藥業免責與前瞻性聲明 本新聞無意向您做任何產品的推廣，非廣告用途。本新聞不對任何藥品和醫療器械和/或適應症作推薦。若您想瞭解具體疾病診療資訊，請遵從醫生或其他醫療衛生專業人士的意見或指導。醫療衛生專業人士作出的任何與治療有關的決定應根據患者的具體情況並遵照藥品說明書。 由康哲藥業編制的此新聞不構成購買或認購任何證券的任何要約或邀請，不形成任何合約或任何其他約束性承諾的依據或加以依賴。本新聞由康哲藥業根據其認為可靠之資料及數據編制，但康哲藥業並無進行任何說明或保證、明述或暗示，或其他表述，對本新聞內容的真實性、準確性、完整性、公平性及合理性不應加以依賴。本新聞中討論的若干事宜可能包含涉及康哲藥業的市場機會及業務前景的陳述，該等陳述分別或統稱為前瞻性聲明。該等前瞻性聲明並非對未來表現的保證，存在已知及未知的風險、不明朗性及難以預知的假設。康哲藥業並不採納本新聞包含的第三方所做的任何前瞻性聲明及預測，康哲藥業對該等第三方聲明及預測不承擔責任。



