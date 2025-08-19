中國生物製藥（1177.HK）公佈2025中期業績

重點成果

- 期內，集團共有2個創新產品獲中國國家藥品監督管理局（「NMPA」）批准上市，分別為普坦寧（美洛昔康注射液(II)）和安啟新（注射用重組人凝血因子VIIa N01）。

- 2025年上半年，集團創新產品收入達到人民幣78億元，同比增長27.2%。除創新產品外，集團還有5個仿製藥獲NMPA批准上市，整體仿製藥收入在2025年上半年保持正增長。

- 截至2025年6月30日，集團共有37個腫瘤領域、7個肝病╱代謝領域、13個呼吸系統領域、和6個外科╱鎮痛領域的創新候選藥物處於臨床申請及以上開發階段。其中，2個腫瘤領域、1個外科╱鎮痛領域產品處在上市申請階段；11個腫瘤領域、1個肝病╱代謝領域、3個呼吸系統領域、1個外科╱鎮痛領域的創新候選藥物處於臨床III期；另有13個腫瘤領域、6個肝病╱代謝領域、12個呼吸系統領域、6個外科╱鎮痛領域的生物類似藥或仿製藥候選藥物處於臨床申請及以上開發階段。

- 福可維（鹽酸安羅替尼膠囊）是一種新型小分子多靶點酪氨酸激酶抑制劑，目前已獲批9個適應症，另有3個適應症處於上市申請階段。此外，安羅替尼還有多項新適應症處於III期臨床研究階段，包括一線非鱗狀非小細胞肺癌、一線胰腺癌等，預計將在未來兩年逐步遞交上市申請。

- 2023-2024年，集團共有5款腫瘤領域的國家1類創新藥獲批上市，分別為：億立舒（艾貝格司亭α注射液）、安得衛（貝莫蘇拜單抗注射液）、安柏尼（富馬酸安奈克替尼膠囊）、安洛晴（枸櫞酸依奉阿克膠囊）和安方甯（格索雷塞片）；以及4款腫瘤領域的生物類似藥獲批上市，分別為：安倍斯（貝伐珠單抗注射液）、得利妥（利妥昔單抗注射液）、賽妥（注射用曲妥珠單抗）和帕樂坦（帕妥珠單抗注射液）。該等產品在2025年上半年快速放量，成為集團收入增長的重要貢獻品種。

- 拉尼蘭諾（泛PPAR激動劑）是一種口服小分子藥物，用於治療代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH），目前正在全球開展III期臨床試驗，已完成全部受試者入組。2023年7月，拉尼蘭諾被藥品評審中心「CDE」納入突破性治療藥物程序。拉尼蘭諾是中國第一個進入臨床III期的MASH口服藥物，有望填補中國市場空白。

- 天晴速暢（吸入用布地奈德混懸液）是中國首款獲批上市的布地奈德霧化劑型仿製藥，打破了國內市場長期被原研壟斷的局面，為國內氣道慢性炎症患者帶來了兼具有效性、安全性與經濟性的高端製劑產品。該產品已被納入集採範圍，集團及時採取了一系列主動管理措施，包括管道下沉、拓展市場覆蓋和集採外市場的二次開發。

- 澤普思╱得百安（氟比洛芬凝膠貼膏）是中國首個獲批上市的國產凝膠貼膏，連續多年蟬聯外用鎮痛市場份額第一位。集團聚焦高潛力地區開發，深入拓展市場覆蓋，並逐步擴大產能以滿足市場的旺盛需求，推動澤普思/得百安銷售額持續快速增長。集團開發的第二代氟比洛芬貼劑預計將在一年內獲批上市。通過劑型升級，二代產品可顯著提高藥物透皮吸收度，增強貼膏粘附性，從而提升患者的依從性。

香港，2025年8月18日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團-中國生物製藥有限公司（「中國生物製藥」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股票編號：1177）公佈截至2025年6月30日止6個月（「期內」）之未經審核財務業績。

回顧期內，集團收入同比增長10.7%至約175.7億元（人民幣，下同）。來自持續經營業務之歸屬於母公司持有者應佔盈利財務報表所示約33.9億元，同比增長約140.2%，基於歸屬於母公司持有者應佔盈利計算之每股盈利約18.82分。歸屬於母公司持有者盈利同比顯著增長主要受惠於本期間收入明顯增長及股息收益和投資公允價值變動收益明顯增長。歸屬於母公司持有者之基本溢利（非香港財務報告準則指標）約30.9億元，同比增長約101.1%。集團流動資金保持充裕，期內有計入流動資產之現金及銀行結餘約111億元、計入非流動資產之銀行存款約101億元，理財管理產品總額約92.9億元，資金儲備合共約304.9億元。

董事會建議派發中期股息每股5港仙（2024上半年：3港仙）。

銷售：研發創新動能強勁，多領域銷售成果持續放量

集團一直以來重視研發，持續加大投入以提升研發質效，研發實力顯著增強，驅動銷售收入持續增長，成果豐碩。期內，抗腫瘤用藥之收入同比增加24.9%，達約66.9億元，佔集團收入約38.1%。外科／鎮痛用藥之收入同比增加20.2%，達約31.1億元，佔集團收入約17.7%。

腫瘤領域，集團全面佈局非小細胞肺癌領域，覆蓋多種分型的全線治療，EGFR/cMet雙抗TQB2922即將啟動二線非小細胞肺癌III期臨床，EGFR/cMet雙抗ADC TQB6411 I期臨床正在入組，兩款產品進度均位於中國前列；深度佈局乳腺癌三大亞型， CDK2/4/6抑制劑庫莫西利膠囊有望成為HR+/HER2-乳腺癌的BIC療法，HER2雙抗ADC TQB2102較DS-8201潛在安全性優效，多個適應症正在同步拓展，其中三項乳腺癌III期快速推進；系統佈局消化道領域結直腸癌、胃癌、胰腺癌、肝癌等核心癌腫，LM-108(CCR8單抗)、TQB2868(PD-1/TGF-β雙功能融合蛋白)研發進度全球最快，且目前臨床數據展示出了極大潛力。

於外科╱鎮痛領域，集團持續聚焦高潛力地區開發，深入拓展市場覆蓋，並逐步擴大產能以滿足市場的旺盛需求。期內，集團推動澤普思銷售額持續快速增長，而開發的第二代氟比洛芬貼劑預計將在一年內獲批上市。同時，2025年5月獲批的普坦寧憑藉長效鎮痛、安全性優異等優勢，有望成為該領域新的增長動力。

研發：全力以赴推動創新產品開發，加大研發的資金投入

於報告期內，集團共有2個創新產品獲NMPA批准上市，分別為普坦寧（美洛昔康注射液(II)）和安啟新（注射用重組人凝血因數VIIa N01）。2025年上半年，集團創新產品收入達到人民幣78億元，同比增長27.2%。除創新產品外，集團還有5個仿製藥獲NMPA批准上市，整體仿製藥收入在2025年上半年保持正增長。

一直以來，集團十分重視研發，不斷提升研發水平和速度，並視其為可持續發展的基礎，加大研發的資金投入。截至二零二五年六月三十日止六個月，研究與開發成本約人民幣318,756萬元，佔本集團收入約18.1%，連同已資本化的研發總開支出在內，約95.7%已計入損益表中。

展望：深化創新與國際化布局，加速構建全球醫藥創新競爭力

當前，中國醫藥產業正迎來歷史性發展機遇。在國家創新驅動發展戰略的指引下，我國生物醫藥創新能力顯著提升，創新藥研發已從「跟跑」逐步邁向「並跑」甚至「領跑」階段。中國創新藥不僅在本土市場構建起強勁的增長勢能，更在全球市場逐步嶄露頭角，日益獲得廣泛認可，已成為全球醫藥創新產業中不可替代的重要力量。作為行業領軍企業，集團深耕腫瘤、肝病╱代謝、呼吸系統及外科╱鎮痛四大核心治療領域，專注創新，服務病患，目標成為全球領先的製藥企業。

集團深耕中國市場，同時將戰略視野投向全球市場，以國際化加速創新發展。同時，集團大力推進全球戰略合作佈局，通過商務拓展（BD）、戰略收購等多元合作路徑，快速充實創新管線儲備，強化核心技術平台。2025年7月，集團宣布全資收購禮新醫藥。禮新醫藥擁有全球領先的抗體發現和ADC技術平台，包括腫瘤微環境特异性抗體開發平台 (LM-TME™)、針對難成藥靶點的抗體開發平台（LM-Abs™），新一代抗體偶聯藥物平台（LM-ADC™）、以及免疫細胞銜接器平台（LM-TCE™）。此次收購將進一步增强集團的創新研發能力，加速集團的創新業務增長。此外，禮新醫藥卓越高效的研發團隊將加入集團，進一步强化集團的創新研發人才儲備，為持續產出高水平創新成果提供保障，助力創新生態的長遠發展。

未來，本集團將繼續聚焦創新，提升四大治療領域的研發效率與質量，加快國際化步伐，力爭實現業務快速發展與業績穩步提升。

有關中國生物製藥有限公司（股票編號：1177）

中國生物製藥，連同其附屬公司，是中國領先的創新研究和研發驅動型醫藥集團，業務覆蓋醫藥研發平臺、智慧化生產和強大銷售體系全產業鏈。產品包括多種生物藥和化學藥，在腫瘤、肝病/代謝、呼吸系統、外科/鎮痛四大治療領域處於優勢地位。公司於2000年在香港聯交所上市，2013年入選MSCI全球標準指數之中國指數成分股；2018年入選恒生指數成分股；2020年入選恒生滬深港通生物科技50指數成分股、恒生中國(香港上市)25指數。中國生物製藥連續七年榮登美國權威雜誌《製藥經理人》發佈的「全球製藥企業TOP50」，連續三年獲評《福布斯》(亞洲) 「亞太最佳公司50強」。

有關中國生物製藥的進一步資料，請瀏覽: www.sinobiopharm.com

