雙登股份宣佈於香港聯交所主板上市計劃



香港，2025年8月18日 - (亞太商訊) - 全球領先的數據中心及通信基站儲能電池公司--雙登集團股份有限公司（股份代號：06960.HK）計劃將於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市H股股份。 雙登股份將發售58,557,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定），其中52,701,000股H股 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)將作國際發售，合共佔初步發售股份總數的90%；餘下5,856,000股H股 (可予重新分配)將於香港作公開發售，合共佔初步發售股份總數的10%，每股價格爲14.51港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，並可予退還）。 雙登股份將於2025年8月18日(星期一)上午9時開始於香港公開發售，並於2025年8月21日(星期四)中午12時截止。雙登股份的股票預計將於2025年8月26日(星期二)於香港聯交所主板開始進行買賣，股份將按每手買賣單位500股H股買賣，股票代號爲06960.HK。 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司、建銀國際金融有限公司為本次發行之聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。基石投資者為三水創業投資有限公司，認購總額約合220百萬人民幣。 全球領先的數據中心及通信基站儲能電池公司 雙登股份於2011年於中國江蘇省泰州成立，是大數據及通信領域能源存儲業務的領先公司。憑藉對行業及客戶需求的深入理解，雙登股份開發行業領先的技術及安全性、成本效益及性能之間最佳平衡的多途徑產品，使公司能夠緊抓行業的巨大增長潛力。根據弗若斯特沙利文的數據，於2024年，雙登股份在全球通信及數據中心儲能電池供應商中出貨量排名第一，市佔率達11.1%。 憑藉對提升品牌市場認可度的堅定承諾，雙登股份擁有高品質的全球客戶群，覆蓋接近30家全球百大通信運營商及設備製造商，與中國移動、中國電信、中國聯通、中國鐵塔等中國領先的通信運營商和通信設備製造商，如愛立信、沃達豐、法國電信、挪威電信等國際知名通信領域知名企業均建立了堅實的合作關係。此外，截至2024年12月31日，公司服務了中國十大自有數據中心企業的80%，以及中國十大第三方數據中心企業的 90%。 強大的研發能力，打造安全性高、符合成本效益及性能優越的產品 雙登股份的產品覆蓋了通信基站儲能、數據中心儲能、電力儲能等多元化應用場景。公司持續拓展鋰電池、鉛酸電池、鈉離子電池、固態電池等技術組合，確保能夠為各種應用情境和不同客戶匹配最合適的產品。雙登股份的研發聚焦於解決通信基站及數據中心的需求和痛點，並堅定致力於在安全、成本及性能方面不斷精進。 雙登股份成立了以多名院士為首的30多位行業知名專家組成的技術專家委員會，與來自中國電力科研究學院、清華大學、南京大學、華中科技大學等領先機構的傑出專家合作。公司共同建立了長期穩定的科研合作機制，定期開展學術交流，及時掌握前沿的技術發展動向。通過積極開展產學研合作，雙登股份不斷優化產品工藝和技術，促進產品技術持續創新。截至2025年8月8日，雙登股份共擁有353項專利，其中發明專利111項。 數據中心業務加速 成核心增長引擎 隨著大數據技術的滲透與推廣，數據中心儲能電池成為保障資料安全及能源安全的必要產品。於2018年，雙登股份敏銳捕捉互聯網時代市場需求，並開始與大型科技企業、數據中心運營商等客戶建立合作關係。自2018年以來，公司陸續與阿里巴巴、京東、百度、萬國及秦淮數據等達成合作。於2022年，公司創新性在中國打造的首例規模化數據中心「備電+儲能」複合儲能項目，成功向雄安城市超算中心供應產品，助力其成功獲認可為國家綠色數據中心。截至2025年8月8日，雙登股份的數據儲能產品已累計應用於數百家數據中心。 根據弗若斯特沙利文，於2024年，雙登股份在全球數據中心儲能市場的出貨量排名中國企業第一，在全球數據中心市場份額達到16.1%。截至2025年5月31日止五個月，雙登股份来自數據中心業務的收入由截至2024年5月31日止五個月的人民幣397.0百萬元增加近120%至人民幣872.9百萬元，收入占比從28.4%升至46.7%，成為公司第一大收入來源。得益于數據中心銷售收入增加，公司的总收入由截至2024年5月31日止五個月的人民幣1,394.2百萬元增加至截至2025年5月31日止五個月的人民幣1,866.6百萬元。 經驗豐富以及前瞻遠矚的管理團隊 雙登股份由一支高瞻遠矚、穩定並擁有豐富行業經驗的管理團隊領導。公司的董事長楊銳博士擁有豐富的儲能電池行業經驗和國際視野。彼獲得2024年儲能電池行業年度人物及江蘇省優秀企業家等多項榮譽。彼以極具前瞻性的戰略決策帶領公司持續創新和發展。雙登股份的執行董事兼副總裁楊寶峰博士擁有高級工程師職稱，榮獲江蘇省科技企業家及「雙創之星篇先進典型」等榮譽，擔任中國電池工業協會副理事長、中國化學與物理電源行業協會副理事長。高級管理團隊具備精深的儲能技術和經營管理的專業知識。所有高級管理團隊成員均已在公司任職多年，使得公司的管理協作更為行之有效，長期業務戰略更為統一。 雙登集團股份有限公司董事會主席、執行董事及行政總裁楊銳博士表示：「作為全球領先的數據中心及通信基站儲能電池公司，我們始終堅持以客戶為中心，致力於為包括通信運營商及科技企業等客戶提供最適合、最優質的電池產品。隨著人工智能技術邁入普及應用的新紀元，其算力需求蓬勃增長將帶來電力能源需求的爆發式增長。面對算力需求持續擴大、數據中心能耗增長而帶來的需求，我們將保持創新，把握數據中心領域的發展機遇，打造我們的第二增長極。此外，我們还將繼續深化現有市場的佈局和滲透，同時擴大全球化佈局力度，進一步鞏固全球領先品牌地位。」 所得款項用途 假設超額配股權未獲行使，經扣除包銷費用及佣金（假設悉數支付酌情獎勵費用）及應付估計開支後，公司將自全球發售獲得所得款項淨額約756.3百萬港元，其中淨額約40%或約302.6百萬港元，預計將用作於東南亞興建一個鋰離子電池生產設施；約35%或約264.7百萬港元，擬用於建立研發中心；約15%或113.4百萬港元，擬用作加強海外銷售及營銷，以便能夠增強公司的全球影響力、更好地服務海外客戶並促進國際銷售；餘下約10%或75.6百萬港元，擬用作營運資金及其他一般企業用途。 如有垂詢，請聯絡︰ 博達浩華國際財經傳訊集團 馮嘉莉 +852 3150 6763 kelly.fung@h-advisors.global 楊冬梅 +86 15021840493 may.yang@h-advisors.global



