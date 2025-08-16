業聚醫療2025年中期業績收入及純利雙雙增長 分別達8,360萬美元及1,980萬美元



業績亮點： - 收入達83.6百萬美元，同比增長5.9%。

- 銷量達919,000件，其中779,000件為自有產品，同比增長8.6%。

- 公司擁有人應佔利潤同比上升5.1%至19.8百萬美元。

- 核心經營利潤達15.1百萬美元，同比增長11.4%。

- 為慶祝集團成立25週年，董事會宣派特別股息每股15港仙。

- 財務狀況穩健，截至2025年6月30日，現金及銀行結餘達237.1百萬美元，支持潛在收購及新生產設施建設。

- 優質產品獲全球廣泛認可，帶動亞太地區市場收入按年增長14.0%，歐洲、中東及非洲市場增長17.0%，及美國市場增長20.0%。

- 於上半年收購一家台灣經銷商，並計劃下半年於比利時及荷蘭設立直銷團隊，進一步加強在亞太地區及歐洲、中東及非洲市場的影響力。

- 集團善用全球商業化專長及龐大銷售網絡，與醫療器械同業建立戰略合作，藉此豐富產品組合，並透過交叉銷售創造額外收入。 香港, 2025年8月15日 - (亞太商訊) - 專營經皮冠狀動脈介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）手術介入器械的全球醫療器械製造公司業聚醫療集團控股有限公司（「業聚醫療」或「集團」；股份代號：6929）今天宣佈截至2025年6月30日止六個月(「報告期」)的中期業績。儘管宏觀經濟環境未見明朗，集團的收入及純利仍雙雙錄得增長。 美國市場增長強勁，加上亞太地區及歐洲、中東與非洲地區新興市場的持續貢獻，推動集團收入達到83.6百萬美元，較去年同期上升5.9%。核心經營利潤（自本公司擁有人應佔利潤撇除以股份為基礎的薪酬開支、與稅務虧損相關的遞延稅項資產的稅務抵免淨額及融資收入╱成本）為15.1百萬美元，同比增長11.4%。公司擁有人應佔利潤同比上升5.1%至19.8百萬美元。每股基本盈利為2.40美仙（2024年上半年：2.28美仙）。 截至2025年6月30日，集團財務狀況保持穩健，現金及銀行結餘達237.1百萬美元。鑑於集團的財務狀況穩健，以及為慶祝成立25週年，董事會議決宣派特別現金股息每股普通股15港仙，彰顯集團致力為股東創造價值。連同截至2024年12月31日止年度之末期股息每股10港仙（已於2025年6月16日派付），股東於2025年合共獲派股息每股25港仙。 業聚醫療董事長、執行董事兼首席執行官錢永勛先生表示：「過去25年，我們持續投資於創新及全球商業化能力，除了為業聚醫療建立了聲譽，也助我們在不同的經濟週期中破浪前行。儘管2025年上半年面臨宏觀經濟及地緣政治的雙重挑戰，我們的全球佈局仍展現韌性。美國市場增長印證了市場對我們的優質產品需求殷切，而我們亦透過龐大的銷售網絡，成功把握了亞太地區及歐洲、非洲及中東地區的增長機遇。我們將繼續透過直銷市場覆蓋、卓越的銷售支援、對創新的投入，以及全面的PCI和PTA產品組合提升品牌價值，從而強化競爭優勢，為醫生及患者提供更安全有效治療方案的同時，也為股東創造長遠回報。」 全球銷售網絡及合作夥伴關係推動收入增長

業聚醫療已建立覆蓋逾70個國家及地區的銷售網絡，在13個地區設立直銷團隊並建立全球經銷商網絡，成為把握各地機遇、回應當地需求的重要一環。期內，受惠於印尼市場增長，以及Scoreflex TRIO 在新加坡及馬來西亞獲更廣泛採用，亞太地區收入同比上升14.0%至27.3百萬美元。歐洲、中東及非洲市場方面，德國、法國及西班牙等直銷市場及包括英國、斯洛伐克及捷克共和國在內的分銷市場的自有球囊類產品銷售表現強勁，帶動該區收入上升17.0%至22.4百萬美元。儘管受關稅因素影響，美國市場收入仍同比上升20.0%至8.0百萬美元，主要受冠脈的普通及刻痕球囊，包括高價產品Scoreflex NC球囊，以及外周球囊銷量顯著上升所推動。而日本及中國境內市場的收入分別為16.1百萬美元及9.7百萬美元。 憑藉其廣受認可的全球商業化能力，集團與立志走向國際巿場的同業合作，藉此豐富產品組合並開拓額外收入來源。繼去年與深圳開立生物醫療科技股份有限公司成功展開合作，在香港及澳門分銷血管內超聲產品後，集團與該夥伴再度簽訂獨家分銷協議，在新加坡及馬來西亞分銷相關產品。至目前為止，合作範圍已進一步擴展至集團旗下位於歐洲的4個直銷市場，包括法國、德國、西班牙及瑞士，及其他6個分銷市場。 性能主導的多元化創新產品組合，提升市場差異化水平

截至2025年6月30日，業聚醫療在全球主要司法管轄區擁有逾250項授權專利及已公佈專利申請，及逾55款獲批產品。 期內，集團產品註冊及臨床試驗繼續取得進展，包括：

- Sapphire 3的美國臨床試驗進展順利，預期於2025年第四季度完成病人入組，以支持該產品的FDA納入CTO適應症，從而與市場上其他傳統半順應性球囊形成差異化；

- JADE PLUS及Teleport Glide獲得CE標誌、Teleport Glide及Scoreflex QUAD獲得PMDA批准、COREPASS模組化微導管獲得FDA批准、導引導管獲得國家藥監局批准；

- 就Scoreflex TRIO、Sapphire ULTRA、Sapphire NC ULTRA、Sapphire NC 24、JADE PLUS、Teleport XT及Teleport Glide向國家藥監局提交註冊申請，並就Vascuaid抽吸導管及大管腔延長導管向PMDA提交註冊申請。 集團擁有龐大的產品管線。在冠狀動脈領域，Sapphire PTX紫杉醇藥物塗層球囊大約於2025年底在日本展開臨床研究；外周方面，JADE Score球囊則預期於2026年向PMDA提交註冊申請。 合資企業業聚培福在中國境內展開的TricValve臨床試驗亦取得重大進展，參與醫院數量上升，加快了病人入組進度。此外，業聚培福亦正透過「港澳註冊藥品及醫療器械進入大灣區計劃」，積極推動大灣區各大醫院採用TricValve。TricValve於2025年7月完成首次在中國境內進行的商業化植入手術，達到重要的里程碑。 多區域生產基地緩解地緣政治風險

截至2025年6月30日，業聚醫療於中國深圳、荷蘭荷佛拉肯，以及德國萊茵河畔魏爾設有生產基地，總年產能約為210萬件球囊及支架。自2023年底收購eucatech AG以來，集團已投入資源恢復其生產能力，期內產量逐步提升，以供應銷售及臨床註冊所需產品。 2025年8月，集團完成位於中國杭州、旗下最大研發及生產基地的主體結構建設，裝修工程預期於下半年展開。該基地計劃於2027年投產，屆時將新增年產能240萬件。 錢先生總結說：「有見於新興市場的強勁勢頭、自研產品陸續成功推出巿場，以及已建立的戰略合作，我們對2025年下半年前景保持樂觀。除了亞太地區及歐洲、中東及非洲將繼續擔當主要的增長引擎，我們亦計劃將部分市場由分銷模式轉為直銷模式，以強化當地營收能力及市場滲透。歐洲市場將透過於比利時及荷蘭設立直銷團隊加強市場影響力；日本市場則藉新產品上市重拾增長動力；而在中國境內市場，我們則把握政策支持，擴大產品覆蓋並加速商業化進程。隨著關稅爭端緩和，美國市場的產品交付亦有望加快。憑藉業聚醫療多元化的產品組合、穩健的財務狀況及規模經濟效益，我們具備優勢構建具韌性及競爭力的業務體系，為持份者創造可持續的價值。」 關於業聚醫療集團控股有限公司

業聚醫療是一家全球醫療器械製造公司，專門生產用於經皮冠狀動脈介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）的介入器械。本集團總部位於中國香港，產品銷往全球超過70個國家和地區。集團亦積極將業務擴展至結構性心臟病領域。憑借擁有逾20年產品開發經驗的內部研發團隊，本集團已開發出世界領先的專有技術。 如需瞭解更多詳情，請訪問集團官網：https://orbusneich.com/



