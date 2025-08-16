廣發証券榮膺國家數據管理能力成熟度（DCMM）最高等級認証

香港, 2025年8月15日 - (亞太商訊) - 近日，中國電子信息行業聯合會公佈最新一批獲頒數據管理能力成熟度（簡稱「DCMM」）等級証書企業名單，廣發証券獲評最高等級五級（優化級）認証，成為行業首家獲評最高等級的証券公司，標誌著公司在數據管理和應用方面達到國內領先水平，為行業數據管理能力建設樹立標杆。

《數據管理能力成熟度評估模型》（GB/T 36073-2018）是中國數據管理領域正式發佈的首個國家標準。該認証從數據戰略、數據治理、數據架構、數據應用等多個維度，全面評估企業的數據管理能力。其中，五級（優化級）作為最高等級，標誌著企業的數據管理已形成行業最佳實踐，具備強大的示範引領作用。

一直以來，廣發証券高度重視數據管理能力的建設與提升，將數據視為企業核心資產。公司構建了「戰略引領、全員參與、跨部門協同、全生命週期管理」的數據管理體系。通過制定清晰的數據戰略規劃，完善數據治理組織架構與制度流程，強化數據安全與合規管理，持續提升數據質量與應用效能，公司實現了數據管理從「規範」到「優化」的跨越式發展，為業務創新、客戶服務升級及風險管理提供了強有力的數據支撐。

廣發証券副總經理、首席信息官辛治運表示：「公司將以此次獲得DCMM五級認証為新的起點，持續深化數據管理能力建設，進一步完善數據治理長效機制，推動數據技術與業務場景的深度融合，並以此為契機，不斷提升服務實體經濟的質效，為証券行業的數據管理創新與發展貢獻更多力量。」

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network