卫龙美味公佈2025年中期業績



香港, 2025年8月14日 - (亞太商訊) - 中國辣味休閒食品行業龍頭企業，卫龙美味全球控股有限公司（「卫龙美味」或「集團」）及附屬公司（「集團」）（香港聯交所股票代碼：09985.HK）公佈截至2025年6月30日止六個月（「期內」）之中期業績。 人民幣 截至6月30日止六個月 2025年 2024年 變動 收入 34.83億 29.39億 +18.5% 毛利 16.42億 14.62億 +12.3% 毛利率 47.2% 49.8% -2.6個百分點 期內淨利潤 7.36億 6.21億 +18.5% 淨利潤率 21.1% 21.1% 保持穩定 中期股息 0.18元/普通股 0.16元/普通股 +12.5% 2025年上半年，在全球消費增長普遍承壓下，中國消費市場依然是全球最大消費市場之一。得益於中國休閒食品市場近年來呈現出穩健的增長態勢，報告期內，卫龙美味緊跟行業發展趨勢，堅持多品類產品策略，聚焦創新，深度開展消費者洞察，精準捕捉市場需求，持續強化研發實力，並持續以年輕人喜愛的方式深化品牌滲透，通過各種線上線下的品牌活動搭建多維消費場景鏈接深化品牌滲透，持續推進全渠道覆蓋能力和銷售網絡，進而為客戶及消費者提供更好的服務和體驗。 報告期內，卫龙美味經營策略成效彰顯，業績持續穩健攀升，收入與淨利潤均錄得雙位數增長。2025年上半年實現總收入34.83億元（人民幣，下同），同比增長18.5%，主要由於集團期內持續加強全渠道和品牌建設，並優化渠道結構。儘管報告期內部分原材料成本上漲導致集團毛利率由去年同期的49.8%下降2.6個百分點至47.2%，但在收入增長及集團積極提升供應鏈效率的共同因素驅動下，毛利仍同比增長12.3%至16.42億元。同時受惠於集團經營利潤的提升，集團期內凈利潤同比增長18.5%，至7.36億元；淨利潤率得以維持去年同期相同水平，為21.1%。 基於期內整體績效表現，集團董事會決議派發2025年中期股息每股人民幣0.18元，派息比率約為60%，預計派付股息日期為2025年10月20日或前後。 產品方面，集團堅持多品類產品策略，從新產品、新口味、新工藝、新包裝等維度發力，如拓展風味創新邊界，深度回應消費者對創新口味的需求。2025上半年，集團先後推出了麻醬口味「魔芋爽」和麻辣牛肉口味「親嘴燒」等多個新品，進一步拓展並豐富產品組合，提升產品品質，滿足市場多元化及個性化的消費需求，驅動產品力與市場需求匹配。 品牌建設方面，集團持續以年輕人喜愛的方式深化品牌滲透，透過各種線上線下的品牌活動搭建多維消費場景鏈接，譬如聯合林里檸檬茶發起「爆辣挑戰」，憑藉爆款銷量與話題效應觸達更多消費者；攜手國潮品牌哭喊中心推出「大兒童專屬」系列，借節日營銷勾起青春味覺記憶。此外，集團於報告期內官宣王安宇擔任魔芋爽代言人，借力明星影響力拓寬傳播路徑。集團的一系列舉措有效觸達年輕客群，夯實了品牌年輕化與趣味化的發展根基。 渠道方面，集團持續推進線下全渠道、線上全平台覆蓋策略。隨著各種新興渠道業態的興起，集團緊跟渠道變化，持續拓展終端網點，強化銷售團隊終端執行力，並聯合經銷商持續提升終端的服務能力和產品鋪市率，從而有力推動線下終端業績穩步增長。在線上領域，集團同樣積極佈局，構建全平台生態體系，確保與線下渠道形成有效聯動，助力全渠道發展戰略落地。 此外，集團始終致力於生產設施的自動化升級與技術創新突破，同步加快各業務系統的數字化轉型進程。在此基礎上，集團不斷強化組織發展與核心人才梯隊建設，以此全面提升公司整體運營效能，為業務的持續穩健發展注入強勁動力。 卫龙美味董事長劉衛平先生表示：「集團將始終堅守『多品類』產品策略，堅持產品創新，持續加碼品牌建設力度，不斷強化卫龙『年輕、有趣、有創意』的品牌形象與獨特調性。與此同時，集團積極擁抱變化，持續加強全渠道的覆蓋能力，為消費者提供更便捷的消費體驗。展望未來，集團將以更積極、更主動的心態擁抱市場的變化，以更好的產品、更優質的服務和體驗不斷提升我們的競爭力，持續為消費者、客戶、員工、投資人及社會創造更大的價值。」 關於卫龙美味全球控股有限公司 卫龙美味全球控股有限公司（「卫龙美味」）是中國領先的集研發、生產及銷售為一體的辣味休閒食品企業，擁有強勁的增長勢頭和頗具影響力的品牌。 卫龙美味以傳統美食為基礎開創了中國調味麵製品（俗稱「辣條」）行業，於2001年開創出第一根辣條，並引領了辣條行業標準建設。 憑藉出眾的品類拓展能力，本集團已成功擴展至蔬菜製品、豆製品及其它產品等品類，推出了包括魔芋爽、風吃海帶、小魔女等大單品。 卫龙美味是倍受中國年輕消費者喜愛的休閒食品品牌，擁有有效觸達年輕消費者的全渠道銷售及經銷網路。 如欲獲得更多資訊，請流覽： https：//www.weilongshipin.com/。



話題 Press release summary



部門 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

