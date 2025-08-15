Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Friday, August 15, 2025
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Thursday, 14 August 2025, 23:00 HKT/SGT
Share:

來源 RAK ICC
RAK ICC以2025年立法升級加強基金會制度
全面更新提升資產保護、治理及爭端解決機制

阿聯酋拉斯海瑪市, 2025年8月14日 - (亞太商訊) - 阿勒哈伊馬國際公司註冊中心（RAK ICC）宣布對其2019年《基金會條例》進行重大修訂，新規已於2025年7月31日生效。此次修訂是該制度自推出以來最為重要的更新之一，進一步鞏固了阿聯酋作為財富架構與長期資產保護競爭性司法管轄區的地位。

RAK ICC基金會因其靈活性、保密性及法律穩健性而廣受認可，成為阿聯酋國內外高淨值人士、企業家及家族辦公室的首選架構工具。這類結構通常用於繼承規劃、家族治理，以及將多元化資產整合於單一法律實體之下。

2025年的修訂引入了更強的法律保障及改進的治理措施，包括：

1. 防火牆條款 —— 對與RAK ICC法規相衝突的外國判決提供更強有力的保護。

2. 三年訴訟時效 —— 將對基金會設立或資產轉移提出異議的時限限制為三年。

3. 訴因條款 —— 債權人欺詐索賠僅限於涉案的特定資產，且僅在該行為導致創辦人資不抵債時才適用。

4. 脅迫與高管保護 —— 宣告在外國法律脅迫下採取的行為無效，從而保障基金會內部治理的自主權。

5. 強化仲裁機制 —— 允許通過具備法院級權力的私下仲裁方式解決爭議。

6. 私人受託基金會條款 —— 明確基金會作為受託人持有財產時的資產隔離及受信義務的完整性。

RAK ICC基金會持有的資產現將享有更強的防火牆保護，確保與阿聯酋法律相衝突的外國判決無法對其執行。新規設立了三年的時效期，用於限制對基金會成立或資產轉入的質疑，為創辦人及受益人提供更大的確定性。改革還收緊了債權人保護規則，在欺詐性轉讓索賠中須證明創辦人資不抵債，並將責任限定在爭議資產的價值範圍內，以防涉及無關財產。

此外，修訂後的法規著重維護治理完整性和營運韌性。基金會高管在收到與RAK ICC法律不一致的外國命令時，必須予以忽略，從而保障基金會決策的自主權。新框架明確規定，基金會作為受託人持有的信託財產在法律上獨立且與基金會自有財產分離，確保資產隔離的清晰性。爭議解決機制也得到了強化，擴大的仲裁條款賦予仲裁庭類似法院的權力，使爭議能夠高效、保密地解決，並符合國際最佳實踐。

這些變化是RAK ICC維護前瞻性法律與監管環境整體戰略的一部分，旨在滿足全球標準的同時兼顧客群的特定需求。這也體現了該司法管轄區在支持兼顧控制、隱私與長期安全的高端財富規劃策略方面的承諾。

透過強化其基金會制度，RAK ICC正鞏固其在阿聯酋的地位，成為尋求安全、靈活且符合國際合規標準的財富保全與跨代規劃解決方案的可信賴合作夥伴。

關於RAK ICC

阿勒哈伊馬國際公司註冊中心（Ras Al Khaimah International Corporate Centre，簡稱RAK ICC）是一家總部位於阿聯酋阿勒哈伊馬的公司註冊機構。該機構提供國際商業公司及基金會架構，通常用於私人及商業結構設計、資產整合以及繼承規劃。截至目前，RAK ICC已註冊成立數千家國際公司，並為數十億迪拉姆的結構化資產提供支持。其服務對象包括高淨值人士、企業家及尋求靈活、安全的長期商業與財富管理方案的企業。

媒體諮詢請聯絡我們:
Phone: +971 7 207 7177
Email: info@rakicc.com
Website: https://www.rakicc.com/contact-us/

來源: RAK ICC



話題 Press release summary

部門 Funds & Equities, Legal & Compliance
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Latest Press Releases
TANAKA Holds Press Conference to Commemorate Its 140th Anniversary  
Friday, August 15, 2025 2:00:00 AM
Re-opening of Food Expo and concurrent fairs  
Aug 14, 2025, 23:42 HKT/SGT
WL Delicious Announced 2025 Interim Results  
Aug 14, 2025, 23:05 HKT/SGT
RAK ICC Strengthens Foundations Regime with 2025 Legislative Enhancements  
Aug 14, 2025, 23:00 HKT/SGT
Cryofocus Medtech Achieves Record Interim Results with 162% Revenue Surge Driven by Respiratory Intervention Products  
Aug 14, 2025, 22:31 HKT/SGT
Formerra Becomes North American Distributor for Syensqo PVDF  
Aug 14, 2025, 22:29 HKT/SGT
GEON Performance Solutions Achieves Great Place to Work Recognition Globally Second Year in a Row  
Aug 14, 2025, 22:28 HKT/SGT
MMG Announces 2025 Interim Results, Profit, Earnings and Cash up on Strong Copper Growth  
Aug 14, 2025, 22:20 HKT/SGT
Shoucheng Joins World Humanoid Robot Games - 88 Spectators Invited  
Aug 14, 2025, 22:19 HKT/SGT
FWD Group marks 12th anniversary with 12 community grants   
Aug 14, 2025, 22:18 HKT/SGT
More Press release >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       