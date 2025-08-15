越秀房產基金整體經營穩定 實現收入逾人民幣9.66億元

香港, 2025年8月14日 - (亞太商訊) - 越秀房地產投資信託基金（「越秀房產基金」，連同越秀房託資產管理有限公司，統稱「基金」；股份代號：405）公佈其截至2025年6月30日止六個月之中期業績。

越秀房產基金管理團隊：主席及非執行董事江国雄先生（中）、執行董事及行政總裁區海晶女士（左）、財務總監關志輝先生（右）

2025年中期業績摘要：

- 整體經營穩定，收入總額為人民幣9.66億元（2024年同期：人民幣10.34億元）。

- 於2025年6月30日，物業整體出租率為82.2%（2024年同期：84.0%）。

- 平均融資成本為3.33%，較年初下降83個基點，剔除匯兌虧損的融資成本同比減少13.5%。

- 中期分派每個基金單位約人民幣0.0333元，約等於0.0366港元。按年計算的分派收益率為8.42%。

廣州國金中心：

- 廣州國金中心綜合體錄得經營收入為人民幣4.86億元，佔基金收入總額50.3%。

- 廣州國金中心寫字樓引進一家財富世界500強背景企業；出租率為82.6%；續約率為70%。

- 國金天地期內出租率高達96.4%。

- 廣州四季酒店平均入住率同比上升1.1個百分點，客房收入創歷史同期新高；國金中心雅詩閣服務式公寓平均入住率同比增長1.8個百分點，營業收入亦創歷史同期新高。

廣州越秀金融大廈：

- 越秀金融大廈錄得經營收入約人民幣1.65億元，佔基金收入17.1%，出租率達82.1%。

- 租戶結構不斷優化，新引進優質租戶包括一家財富世界500強背景企業，以及一家市值超百億的期貨企業。

積極管理融資風險，有效平抑融資成本

- 針對2025年上半年到期的人民幣5.3億元短期貸款、21億港元5年期銀團貸款及今年內到期的其他貸款，管理人於2025年上半年完成人民幣5.3億元短期貸款續借，並通過取得人民幣17億元境外貸款和發行人民幣10億元點心債，用於到期貸款的再融資及提前置換，確保流動性風險得到有效管控。

- 管理人期內合計引入人民幣32.3億元貸款，並置換境外浮息港元貸款，利用人民幣融資相對低位，主動調節融資結構，降低利率市場衝擊。2025年上半年末融資利率敞口約為14%，較年初26%收窄12個百分點；平均融資成本為3.33%，較年初4.16%下降83個基點；上半年平均付息率3.92%，同比下降64個基點。剔除匯兌虧損的融資成本約為人民幣4.02億元，同比減少13.5%。

- 2025年6月末人民幣融資約147.95 億元，佔總體融資72%（2024年同期：人民幣融資約84.04 億元，佔總體融資41%）。

越秀房產基金主席及非執行董事江国雄先生表示：「2025年上半年，在全球貿易環境波動及經濟增長放緩的背景下，中國國內生產總值GDP同比增長5.3%，但企業擴張保守緩慢；零售消費疲弱、酒店公寓房價承壓。為應對行業不利因素，我們策略性搶佔市場份額，提前推進續租工作，投入資本性改造，提升產品競爭力，有效穩住經營基本面，為中期經營收入提供堅實支撐。同時，融資成本回落也為分派創造有利條件。」

國金中心

國金中心透過提升產品和優化營運，客戶訪問量和轉化率均錄得正向提升，新簽13,133平方米。推出4,235平方米帶裝修單元去化週期僅約十九天，去化率接近九成。引進優質租戶包括一家財富世界500強背景企業、一家全球龍頭航運企業和一家知名互聯網背景文體娛樂企業，合計超過2,200平方米。續租9,099平方米，續租率70%，留存優質租戶包括兩家財富世界500強背景企業和一家外國領事館。國金中心入選觀點「表現力指數2025商辦資產運營表現」TOP30榜單。

國金天地積極打造電子化消費場景，推進悅秀會本地生活平台試點落地，已覆蓋12家商戶，同時利用大眾點評、雲閃付等平台多渠道引流，新簽和續租合計5,734平方米，續租率97%。出租率為96.4%。期內，中免免稅店宣佈落戶國金天地，預計第三季度開業，成為廣州首家且目前唯一的市內免稅店。

廣州四季酒店客房收入和國金中心雅詩閣服務式公寓營業收入分別創歷史同期新高。廣州四季酒店期內平均入住率為80.1%，同比上升1.1個百分點；平均房價為人民幣2,201元，與去年同期相若；每間可供出租客房收入(RevPAR)為人民幣1,762元，同比增長0.7%；RevPAR競爭指數為111.7，在奢華酒店競爭群組中始終保持較領先的市場地位。國金中心雅詩閣服務式公寓期內平均入住率為92.3%，同比上升1.8個百分點，平均入住率高於競爭群公寓9.7個百分點；平均房價為人民幣1,128元，與去年同期相若；RevPAR為人民幣1,041元，同比增長1.5%；RevPAR競爭指數達120.0。

越秀金融大廈

越秀金融大廈期內新簽7,448平方米，包括七家租戶擴租合計1,500平方米。推出7,089平方米帶裝修單元，去化週期約38天，去化率超過六成半。新引進優質租戶包括一家財富世界500強背景企業，以及一家市值超百億的期貨企業。受部分租戶回遷自有物業辦公的影響，續租10,303平方米，續租率42%。留存大面積優質租戶包括國際四大之一「德勤」和一家國內龍頭綜合性資產管理公司。

白馬大廈

白馬大廈引入珠三角供應鏈資源，期內帶動新簽3,273平方米，實現一樓滿租。上半年累計接待165個採批團，累計接待採購商近5,000人次，其中包括來自法國、越南等23個外商團，促成採購金額達人民幣1.4億元。白馬大廈依託大灣區國際女裝展、廣交會等展會促進租戶成交，亦成功推出「白馬悅境通」跨境電商平台和「白馬商學院營銷賦能營」系列課程，激活租戶數字化運營新動能。

財富廣場

財富廣場期內新簽2,354平方米，引進優質租戶包括一家財富世界500強綜合金融集團旗下醫療養老板塊的數家企業。續租2,924平方米，續租率76%，留存優質租戶包括一家財富世界500強背景企業，亦靈活匹配降本需求調整單元挽留租戶。

城建大廈

城建大廈期內新簽7,585平方米，引進一家美容科技企業提升樓內大健康業態氛圍。結合租戶降本意願制定挽留方案，優化產品標準匹配租戶需求。續租2,090平方米，續租率68%，包括一家全球知名合同研究組織(CRO)的廣州辦公室。

維多利廣場

維多利廣場期內主力租戶「優衣庫」繼續發揮旗艦作用，首發C系列產品，並於3月28日至4月6日落地全國首場「優衣庫美好生活市集」、巨型寶可夢及美好生活音樂活動，活動期間達季度客流峰值，帶動四月銷售額同比增長7%，推動中期期間銷售額同比增長0.3%。項目聯動餐飲租戶，抓住客流高峰提升銷售，帶動中期期間項目整體銷售額同比增長0.6%。

上海越秀大廈

上海越秀大廈期內續租3,798平方米，續租率39%；新簽3,933平方米，迅速填補退租單元。通過更換停車場節能燈管提升場內亮度，項目實現節能效益和服務水平雙提升，提高租戶滿意度。於中期期末，上海越秀大廈出租率為87.2%，同比增加2.6個百分點。

武漢物業

武漢越秀財富中心期內新簽12,395平方米，引進優質租戶包括一家全球領先汽車集團成員企業和一家多元化專業服務企業。續租10,884平方米，續租率81%，留存大面積優質租戶包括一家財富世界500強背景央企。招商團隊透過單元局部微改造、軟裝提升、打造智能樣板間等多種方式優化客戶看樓體驗，提升客戶轉化率。

星匯維港購物中心期內新簽和續租合計3,894平方米，續租率82%。成功引進多家熱門餐飲品牌，包括A館一樓引進網紅品牌「達美樂」，帶動更多家庭客群。項目開拓夜間消費，利用四樓「悅花園」亮點優勢，持續打造「江畔星夜」、「深夜食堂」激發銷售新增長點。

杭州維多利

杭州維多利期內新簽1,974平方米，引進一家全層租戶。續租6,083平方米，續租率64%，留存優質租戶包括一家財富世界500強背景建築工程企業和一家山西省屬國企的浙江分公司。

未來展望

市場普遍憧憬美聯儲下半年進一步降息，但路徑和幅度仍具不確定性。另一方面，今年是中國「十四五」規劃收官之年，各項政策穩字當頭，包括適度寬鬆貨幣政策和「以舊換新」消費補貼政策，旨在通過擴大內需激發市場活力，因此管理人預期人民幣利率將維持較低水平。伴隨國內新質生產力加快培育發展和供給側改革深化推進，管理人預期產業動能繼續推陳出新，營商氣氛將向好改善。備受矚目的第十五屆全國運動會將於下半年在廣州開幕，有望帶動商場消費和酒店公寓需求。

下半年，管理人將因應經濟發展走勢動態實施積極、穩健、靈活的租賃策略，敏銳把握潛在機會，持續提升資產組合市場競爭力。管理人將視市場發展預期對融資結構持續檢視並進行合理調整，通過各類人民幣融資途徑，引入低成本人民幣融資，以尋求更優融資成本，平滑利率風險。管理人將按計劃開展相關資本性改造工程，合理規劃和分段改造廣州四季酒店客房，圍繞產品提升、設備更新和安全保障維度，實現物業保值增值，為項目穩健經營保駕護航。

關於越秀房地產投資信託基金

越秀房地產投資信託基金（「越秀房產基金」）於2005年12月21日在香港聯交所上市，為全球首只投資於中國內地物業的上市房地產投資信託基金。越秀房產基金目前持有的物業組合包括位於廣州的廣州國際金融中心、白馬大廈、財富廣場、城建大廈、維多利廣場、越秀金融大廈、位於上海的越秀大廈、位於武漢的武漢物業（包括武漢越秀財富中心和星匯維港購物中心）、位於杭州的維多利商務中心以及位於香港的越秀大廈共10項高素質物業，物業產權面積共約118.4萬平方米，分別位於中國廣州市、上海市、武漢市、杭州市及香港市的核心商業區域。物業類型包括甲級寫字樓、商業綜合體、零售商業、酒店、服務式公寓、服裝專業市場等。

