富衛集團慶祝成立12週年 推出12項社區關愛撥款計劃

香港, 2025年8月14日 - (亞太商訊) - 富衛集團有限公司（「富衛集團」或「富衛」）今天宣布了12項社區關愛撥款計劃，支援亞洲各地的本地社區，慶祝成立 12週年。

自2013年成立以來，富衛集團從香港特別行政區、澳門特別行政區和泰國起步，現已擴展至亞洲共十個市場，包括柬埔寨、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南。

12項社區關愛撥款計劃將聚焦支持非政府機構，推動涵蓋理財素養、社會創業、就業準備及身心健康福祉等範疇的倡議。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示：「今年以新上市公司的身份慶祝富衛成立12週年，令這個里程碑更具意義。人壽保險業務極具個人化，而富衛現已服務亞洲三千萬客戶及其家庭。我們以『細心關懷』為核心價值之一，透過實質且有影響力的方式回饋社會，是實現我們為大眾創造保險新體驗此願景的重要實踐。」

富衛集團於今年早前宣佈與JA（Junior Achievement）Worldwide延長合作夥伴關係。JA Worldwide是一家專注於青少年發展的慈善機構，也是 2025 年諾貝爾和平獎的提名機構。富衛與JA共同開發且屢獲殊榮的理財素養課程，預期到2027年底將惠及亞洲40,000多名學生。計劃的下一階段將透過推出全新教學工具，並與更多教師和家長攜手合作，加強於理財素養，心理健康和韌性的教育和知識。

12項慈善機構撥款計劃包括：

- 柬埔寨：與 Cambodia Children's Fund合作，推出「Let’s Save Debate」計劃，透過辯論與研究活動提升大學生的理財素養；

- 香港：與青年成就香港部合作，進一步擴展「JA小財智．大夢想」課程，推出「JA SparktheDream同『理』．理財工作坊」，為小學生提供結合理財素養及社交情感學習的互動教育；

支持睿動香港透過運動賦予青少年女性心理健康與自信；

- 印尼：與 KUMPUL.ID 合作，支持「InnovateHer Academy 3.0」 計劃，為女性企業家提供商業技能培訓、導師指導及投資準備課程；

與Prestasi Junior Indonesia合作，並借鑒 「JA小財智．大夢想」計劃的成功經驗，為30名學校教師提供技術培訓，讓他們能有效地為學生傳授理財素養課程；

- 日本：與 NPO全國福祉理美容師養成協會（National Welfare Beauty and Barber Training Association）合作，在國際乳癌關注月向癌症患者提供醫療假髮及支援；

- 馬來西亞：與GivingHub啟動「Bijak Ibu Jaga Anak & Kewangan （B.I.J.A.K. ）」計劃，為200個低收入家庭舉辦工作坊，推廣健康及理財素養，並提供200項健康篩查與諮詢服務；

- 菲律賓：與Junior Achievement Philippines合作，通過「JA Forward Your Success」計劃協助應屆大學畢業生規劃財務與職業發展；

- 新加坡：支持 Club Rainbow （Singapore） 的 「Ride and Walk for Rainbows 2025」 活動，為長期病患兒童及其家人提供支援，並安排罕見遺傳及神經疾病青少年參觀萬態野生動物世界 （Mandai Wildlife Reserve）；

- 泰國：與Pimali Foundation合作資助七個酒店管理培訓獎學金，以協助弱勢青年建立可持續的職涯發展；

與Junior Achievement Thailand合作，進一步擴展「JA小財智．大夢想」計劃，培訓30名教師，深化其理財素養技能以支援學生；

- 越南：與 Startup Vietnam Foundation合作，支援「Be A Finnovator」計劃，舉辦大學生培訓及辯論比賽，培養金融知識、批判性思維與負責任的理財習慣。

關於富衛集團

富衛集團為泛亞洲人壽及健康保險公司，服務約三千萬名客戶，業務遍及亞洲十個市場，包括印尼人民銀行人壽保險（BRI Life）。富衛秉持以客為先的方針及科技賦能的模式，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。自2013年成立以來，富衛於部分全球發展最迅速的保險市場營運業務，專注為大眾創造保險新體驗。富衛集團是香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號為1828。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.fwd.com

