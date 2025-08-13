潼關黃金獲納入MSCI全球小型股指數 資本市場影響力進一步提升

香港，2025年8月13日 - (亞太商訊) - 2025年8月8日，全球知名指數公司MSCI公佈了最新一輪指數審議結果，潼關黃金（00340.HK）成功獲納入MSCI全球小型股指數（MSCI Global Small Cap Indexes）成份股，相關調整將於2025年8月26日收市後正式生效。

躋身頂級指數，擁抱全球資本洪流

MSCI指數是全球最具影響力的金融指數體系之一，被廣泛視為全球機構投資者的重要參考基準。據統計，目前全球追蹤MSCI指數的資金規模已超過17萬億美元，其中被動型基金規模達到2萬億美元。然而，MSCI全球小型股指數專注於篩選全球市場中業績亮眼、成長潛力突出的中小市值企業。該指數成份股篩選嚴格，調整機制靈活，能夠緊密跟蹤市場動態，成為眾多國際大型投資機構的投資參考依據。

本次MSCI季度指數調整將於8月26日收盤後正式生效。根據過往調整經驗來看，臨近調整生效時，相關的指數基金、ETF以及以MSCI指數為參考的主動管理基金都將進入集中調倉階段，新增成份股的成交量會在調整前後顯著放大，股價波動性可能上升。從機構觀點來看，高盛維持對北亞（中國、日本、韓國）和部分週期性股票的增持評級，預計MSCI亞太指數未來12個月以美元計價的價格回報率為9%。以2025年5月MSCI指數調整為例，新晉成份股複宏漢霖（02696.HK）在生效後的累計漲幅超60%，充分體現了市場對指數納入效應的積極回饋。

業績爆發式增長，夯實價值根基

潼關黃金獲得MSCI青睞絕非偶然，其堅實的業績高增長提供了最強支撐。根據公司7月31日發佈的盈喜公告，2025年上半年，公司擁有人應占溢利預計將錄得約3.3-3.6億港元，同比大幅增長259%-291%。高速增長主要得益於兩大核心驅動因素：礦產黃金產量與銷量的顯著提升，以及報告期內礦產黃金平均銷售價格的上行。量價齊升的優異表現，展現公司卓越的運營能力與行業景氣度回升帶來的紅利。

值得一提的是，MSCI在篩選成份股時，不僅關注當前業績，更獨具慧眼地發掘那些當前價值可能被市場部分忽視、但未來具備巨大上升空間的潛力企業。潼關黃金亮眼的盈利能力結合其在行業內的戰略佈局，完美契合了MSCI這一"價值發現者"的選股邏輯，其納入實至名歸。

提升國際能見度，開啟價值重估與進階之路

潼關黃金獲納入MSCI全球小型股指數，標誌著公司正式進入全球主流投資機構的視野，戰略意義深遠。此次納入將顯著拓寬國際投資者基礎，提升公司在資本市場的知名度與流動性。被動資金的配置需求與主動投資者的關注度提升，有望推動估值中樞上移，實現市值躍升的重要正向催化力量。

尤為關鍵的是，此里程碑事件為公司未來爭取納入更重要的基準指數（如恒生指數系列）以及港股通資格奠定基礎，為潼關黃金描繪出進階更高層級資本市場的清晰路徑。

未來，隨著潼關黃金在國際資本舞臺能見度的持續提升以及向恒生指數成份股等關鍵領域邁進的步伐，潼關黃金的資本市場故事，正翻開更具想像力的新篇章。黃金賽道上的這位"新貴"，其光芒正愈發璀璨。

