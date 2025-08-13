Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  Wednesday, August 13, 2025
Wednesday, 13 August 2025, 07:00 HKT/SGT
來源 Formerra
Formerra 成為 Syensqo PVDF 的北美區經銷商
新協議加強 Formerra 支援高效能應用的策略，並透過跨多個市場的先進高分子解決方案推動發展。

伊利諾州羅密維爾, 2025年8月13日 - (亞太商訊) - 作為高性能材料分銷領域的領導者，Formerra 已與 Syensqo 簽署協議，負責在北美地區分銷其 Solef® 聚偏二氟乙烯（PVDF）材料。該協議擴大了這種關鍵材料的供應範圍，該材料以兼具耐化學性與柔韌性而聞名。Solef® PVDF 加入了 Formerra 日益壯大的高性能材料產品組合，旨在推動產品開發與創新。

「透過這項新協議，Formerra 將能夠為多個市場的客戶提供所需材料，以滿足嚴苛的應用需求。」Formerra 業務開發經理 Bob Long 表示：「此外，這也進一步強化了我們的承諾，即為在複雜的性能與法規挑戰中前行的客戶，提供無與倫比的供應渠道、應用支援以及先進材料。」

PVDF 因其優異的耐化學性與耐熱性，被定位於性能金字塔的頂端附近。其固有的柔韌性，更進一步提升了其在化學加工、醫療保健及汽車等行業嚴苛應用中的適用性。其主要特性*包括：

  • 耐熱性：可在高達 150 °C（302 °F）的環境中持續使用，於室溫下可承受高達 139 bar（2,017 psi）的爆破壓力
  • 化學純度：具超純水耐受性，符合半導體產業 SEMI F-57 規範
  • 強度與柔韌性的平衡：抗拉屈服強度可達 55 MPa（8,000 psi），斷裂伸長率可達 100%

「我們選擇 Formerra 作為 Solef® PVDF 在北美的經銷合作夥伴，是基於他們在技術與商業領域的廣泛觸及能力。」Syensqo 特用高分子公司美洲區銷售總監（通路合作夥伴、經銷與數位銷售）Rose Catherin 表示：「他們對卓越的承諾，以及在關鍵市場的長期耕耘，使其成為擴大 Solef® PVDF 供應與應用的理想夥伴。」

*以 TDS 測量

標題：Formerra 成為 Syensqo Solef® PVDF 的北美區經銷商

重點資訊：

  • Formerra 是 Syensqo Solef® PVDF 在北美的授權經銷商。
  • 該協議涵蓋對多元產業高性能應用的支援。
  • PVDF 具備優異的耐化學性、熱穩定性與柔韌性。
  • Formerra 提供技術指導與供應鏈專業知識，協助材料選擇與應用開發。

關於 Formerra

Formerra 是領先的工程材料分銷商，將全球頂級聚合物與特種材料製造商與醫療保健、消費品、工業與移動出行等市場的數千家 OEM 與品牌商緊密連結。憑藉技術與商業專業能力，Formerra 提供獨特的產品組合深度、強大的供應鏈實力、深厚的產業知識、卓越的服務、領先的電子商務能力以及創新精神。經驗豐富的 Formerra 團隊協助各行業客戶以全新且更優的方式設計、選擇、加工及開發產品，從而提升性能、生產力、可靠性與永續性。欲了解更多資訊，請造訪 www.formerra.com

媒體聯絡
Jackie Morris
Formerra 行銷傳播經理
jackie.morris@formerra.com

來源: Formerra

 



