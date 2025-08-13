五礦資源公佈2025年中期業績 強勁銅產量驅動利潤、收益和現金流增長



香港，2025年8月12日 - (亞太商訊) - 五礦資源有限公司（「MMG」；股份代號：1208）今日發佈二零二五年中期業績，公司除稅後淨利潤達566.3百萬美元，較二零二四年上半年的除稅後淨利潤79.5百萬美元增長逾600%。 這一強勁利潤提升主要得益於旗下三座銅礦的銅產量均有所增長，銅、金、銀、鋅的市場價格上揚，以及Las Bambas因銅產量提升而實現單位成本下降。 MMG行政總裁趙晶表示：「今年上半年，MMG的業務實現了卓越的經營和財務表現。此成果充分展現出公司資產組合的優勢、團隊的卓越能力以及對戰略規劃的堅定執行力。」 值得關注的是，二零二五年上半年，MMG的安全績效有所改善，每百萬工作小時可記錄總工傷事故頻率（TRIF）為1.81，低於二零二四年全年的2.06。二零二五年上半年具有能量交換的重大事件頻率（SEEEF）為每百萬工作小時0.78，與二零二四年持平。 運營方面，公司旗下三座銅礦山的銅銷量與產量均顯著提升，其中Las Bambas表現強勁，Khoemacau和Kinsevere亦處於爬坡階段。澳大利亞兩座礦山雖面臨天氣影響、設備可靠性以及採礦順序導致的品位下降等挑戰，鋅產量仍保持穩定。 要點： 上半年的EBITDA及EBIT均創下歷史新高，其中EBITDA達1,539.9百萬美元，較二零二四年上半年增長98%，而EBIT總計1,058.8百萬美元，較去年同期增長240%。

除稅後淨利潤達566.3百萬美元，包括本公司權益持有人應佔利潤340.0百萬美元。

經營活動現金流淨額較二零二四年上半年增長130%，總額達1,185.0百萬美元。這主要受銅銷售量增加及商品價格上漲推動。

資產負債持續改善，自Las Bambas收購以來，債務淨額及槓桿率均創下歷史新低。其中，債務淨額自二零二四年底以來減少903.3百萬美元，主要得益於強勁的運營現金流及提前償還Khoemacau合營公司集團500百萬美元的貸款。二零二五年上半年，槓桿率從41%下降至33%。

二零二五年上半年，應付銅銷售總量達237,651噸，創二零一八年以来歷史新高。

Las Bambas二零二五年上半年銅精礦含銅的產量達210,637噸，較二零二四年同期增長67%。EBITDA創下歷史新高，達1,310.5百萬美元，較二零二四年上半年增長122%。 趙晶補充道：「MMG的資產負債表達至十年來最穩健水平--受惠於盈利提升和現金流創造帶動的債務削減。我們躋身全球十大銅生產商的目標觸手可及，透過卓越的運營表現、審慎的資本分配，以及對負責任採礦的持續承諾，我們已為實現這一目標奠定良好基礎。」 二零二五年的生產指引維持不變，銅總產量最高可達522,000噸，鋅產量最高可達240,000噸。如果運營環境穩定且無外部干擾，Las Bambas今年有望實現高達400,000噸的銅產量。MMG正致力達成成本目標，Las Bambas和Rosebery已下調C1成本區間，以反映副產品收益改善及強勁的市場條件。 本公司正努力完成近期對巴西鎳業的收購，並對公司的長期資產組合及增長前景充滿信心。MMG將持續推動運營所在社區的發展，促進當地經濟與就業，並為全球可持續未來供應所需的關鍵礦物。 點擊查看完整的中期業績報告，觀看行政總裁致辭視頻以及下載公司圖片。 關於MMG MMG成立於二零零九年，其願景是為低碳未來打造國際領先的礦業公司。公司總部位於澳大利亞墨爾本和中國北京，並在香港聯合交易所上市（聯交所：1208）。MMG的资产組合涵蓋銅、鋅和鈷的生產，並即將拓展至鎳領域。這些金屬資源對全球脫碳和電氣化目標的實現至關重要。目前，公司的運營業務分佈澳大利亞、博茨瓦納、剛果民主共和國及拉丁美洲。更多信息請點擊此處。



