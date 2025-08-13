GEON高效能解決方案連續第二年榮獲全球「最佳職場」認證



俄亥俄州西湖, 2025年8月12日 - (亞太商訊) - 全球領先的高性能聚合物解決方案配方、研發和製造企業GEON®高性能解決方案公司今日宣布，其位於美國、加拿大、墨西哥和中國的分支機構已獲得Great Place To Work®（GPTW，「最佳職場」）認證。自2021年與GPTW合作以來，GEON一直秉持著文化與可持續發展的願景，力爭每年都獲得這一殊榮。 通過 GPTW 認證 GEON獲美國、加拿大、墨西哥和中國「最佳職場」認證。GPTW要求員工對自身體驗、職場文化以及領導行為進行量化評估和基準比較，這些因素已被證明能夠帶來市場領先的營收、員工留任率的提升以及創新能力的增強。 「我們非常高興能在公司運營的四個國家連續兩年獲得『最佳職場』認可。『最佳職場』的評選是與全球頂尖僱主進行比較的，這證明了我們在追求卓越企業文化的道路上正走在正確的方向上。」GEON首席執行官特蕾西‧加里森（Tracy Garrison）表示，「我們相信，市場上的領導者也必須是職場上的領導者。為此，我們在全球各地的運營中都致力於營造積極的工作文化，同時努力在仍需提升的領域不斷進步。」 GEON獲得了79%的員工敬業度評分，比典型公司高出20%以上。在美國、加拿大和中國，GEON的評分較去年有所提升，在墨西哥則保持穩定。美國的調查涵蓋了GEON的所有員工，包括 GEON於2025年1月收購的Foster, LLC 的員工。 根據 Great Place To Work research 的研究，在獲得「最佳職場」認證的企業中，求職者找到優秀上司的可能性高出4.5倍。此外，在通過認證的企業工作，員工期待上班的可能性高出93%，並且獲得公平薪酬和公平晉升機會的可能性是普通企業的兩倍。 「正如數據所示，獲得 GPTW 認證不僅反映了我們的企業文化，還直接影響了我們留住那些每天都期待來上班的優秀員工的能力。」GEON 首席人力資源官傑羅姆‧貝格里（Jerome Beguerie）表示，「這對我們的客戶以及他們與我們合作的體驗都有直接影響。」 關於 GEON 高性能解決方案 GEON® 高性能解決方案是聚合物混配解決方案領域的領先創新者，服務於包括建築與基礎設施、消費品、工業、交通運輸以及電力與通訊等在內的廣泛市場。通過收購 Foster, LLC，GEON 進一步增強了在高速增長的醫療保健和醫療器械行業的參與度，並在高度適應性的乙烯基、聚烯烴和工程樹脂技術組合基礎上，拓展了全方位合同製造業務。GEON 在全球擁有約 1,200 名員工和 15 家世界一流的製造工廠，總部位於俄亥俄州西湖市。了解更多資訊，請訪問 http://www.geon.com 。GEON 是 SK Capital Partners 投資組合中的一家公司。 關於 SK Capital SK Capital 是一家具有變革力的私募投資公司，專注於特種材料、配料以及生命科學領域。公司致力於打造具有韌性、可持續性和增長潛力的企業，從而創造可觀的長期價值。SK Capital 力求利用其在行業、營運和投資方面的經驗，尋找機會將企業轉型為具有更高績效、更優戰略定位、更強增長與盈利能力且營運風險更低的組織。截至 2024 年 12 月 31 日，SK Capital 管理的資產總額約為 100 億美元。更多資訊請訪問 http://www.skcapitalpartners.com 。 聯絡資訊

Renita Anderson

Vice President, Marketing & Business Development

renita.anderson@geon.com

678-772-8953 來源: GEON Performance Solutions



話題 Press release summary



部門 人力资源, Manufacturing

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

