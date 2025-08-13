中國利郎公佈二零二五年中期業績

香港，2025年8月12日 - (亞太商訊) - 中國利郎有限公司（「中國利郎」或「本公司」，及其附屬公司，統稱「集團」；股份編號：1234）今天公佈其截至二零二五年六月三十日止六個月中期業績。

中國利郎主席兼非執行董事王冬星先生說：

「二零二五年上半年，國際貿易環境更趨嚴峻復雜。期內，內地消費逐步復甦，但消費者對非必需品的支出仍然謹慎。中國利郎通過差異化品牌矩陣深耕男裝市場，通過精準的產品定位與渠道策略，鎖定目標客群，推出多款『利郎LILANZ』及『利郎LESS IS MORE』品牌產品，滿足消費市場需求。此外，集團積極佈局全域營銷，加強利郎品牌的知名度，提升線上線下渠道銷售效益，以推動整體銷售，提升營運效益。 」

截至二零二五年六月三十日止上半年，集團收入同比增加7.9%至人民幣17.3億元。其中，輕商務及其他系列收入大幅上升31.8%，主要由於輕商務在門店和新零售表現良好的帶動。主系列收入輕微下跌0.2%，主要由於集團在山東與重慶推進DTC業務模式帶來的一次性收入扣減所致。

毛利率為50.2%，同比上升0.2個百分點，主要由於直營銷售佔比上升提高了平均單價所致。期內權益股東應佔利潤為人民幣2.4億元（二零二四年上半年：人民幣2.8億元），權益股東應佔利潤率為14.0%（二零二四年上半年：17.5%），每股盈利為人民幣20.2分。

期內集團保持財政穩健，現金流充足。董事會建議派發中期股息每股11港仙（二零二四年上半年：13港仙）及特別中期股息每股5港仙（二零二四年上半年：5港仙），繼續維持穩定的派息比率。

集團積極推進戰略轉型，並落實「多品牌、國際化」發展策略，實現業務持續擴張。「利郎LILANZ」主系列繼續鞏固在傳統男裝市場的競爭優勢，成功提升品牌知名度和擴大市場份額。主系列於去年完成東北地區及江蘇省的分銷及代銷權回購轉制，並於期內向山東全省和重慶市一級分銷商回購經營權，以DTC模式轉型。針對較年輕消費者的「利郎LESS IS MORE」輕商務系列繼續以全直營模式經營。輕商務新增門店主要集中在西南及中南地區。截至二零二五年六月三十日止，主系列門店共2,443家，輕商務門店331家。

期內，集團繼續致力優化銷售渠道，按計劃在優質地段開設購物中心店及奧特萊斯店，及通過科技感的視覺設計和年輕化的空間佈局，將「簡約不簡單」的品牌理念具象化呈現，以提升品牌形象及推動銷售。於二零二五年六月三十日，購物商場店增加至957家（二零二四年十二月三十一日933家）；奧特萊斯店則增加至121家（二零二四年十二月三十一日：103家），共有2,774家零售店。

集團新零售業務完成戰略轉型，從過往的庫存清理渠道升級為主力新品銷售平台，於期內收入錄得24.6%的顯著增長。集團持續深耕天貓、京東、抖音等成熟銷售平台的同時，拓展了拼多多、微信視頻號、得物等新興渠道，形成多元化線上銷售網絡。集團同時利用小紅書、微博等社交平台，持續輸出高品質內容，強化內容電商佈局，從而深化與消費者的情感聯結，並擴展新的業務機遇。

集團「多品牌、國際化」發展戰略方面，萬星威「MUNSINGWEAR」上半年完成交易交割，計劃於下半年開設首批實體店。而集團在馬來西亞組開設首家門店的計劃順利落實，並於五月份試業，實現海外拓展的成功一步。

在產品研發及品牌營銷方面，集團致力在面料、工藝和技術上取得突破，實現全產業鏈自主研發，加強品牌的核心競爭優勢。期內，集團創新研發的持久白免燙襯衫、拒水羽絨3.0及耐洗POLO衫在抗皺、快乾、耐洗等功能上取得多項認可，成功帶動銷售增長。為進一步深化品牌年輕化戰略，集團於期內借助明星影響力、文化IP聯動及沉浸式場景營銷，觸達各線城市及不同年齡層消費者。

展望二零二五年下半年，縱然中國消費市場發展仍然存在不同挑戰，中國利郎作為行業的領先者，將繼續發揮自身優勢，因應消費市場變化和科技創新發展，推動變革轉型，提升品牌影響力，實現銷售及盈利持續增長。

集團在下半年將繼續深化轉型，主系列將持續在東北地區、江蘇省、山東省和重慶市發揮DTC模式的經營優勢，以實現穩健擴張。同時，集團將根據各市場的具體情況適度擴大規模，進一步提升營運表現。針對全直營模式經營的輕商務系列，集團將著力加強發展基礎，維持目前高速發展的勢頭。集團預期DTC模式於下半年充分釋放潛力，為整體銷售增長作出貢獻。

另一方面，集團繼續利用銷售渠道改革的優勢，聚焦省會城市及地級市優質購物中心的核心位置開店，並關閉低效店舖，以提升門店效率；同時亦會審慎佈局奧特萊斯店，增加門店數量以加快清理庫存。二零二五年全年淨開店目標為50至100家門店。

為實現線上線下同步發展，集團將致力推進新零售業務發展，繼續善用各個平台，以瞄準年輕客戶群並加強品牌滲透。透過多維度增加品牌曝光，目標新貨品銷售佔電商銷售總金額的比重能提高至80%。同時，集團會通過智慧物流園區的持續升級，進一步優化供應鏈回應速度，滿足消費者需求。集團目標於二零二五年實現新零售業務收入增長20%或以上，整體銷售增長目標不少於10%。

憑藉在國內的堅實基礎，集團有信心加速實現「多品牌、國際化」發展策略。萬星威「MUNSINGWEAR」作為多品牌策略的重點項目，下半年會繼續聚焦產品開發，滿足新中產階級對個性化、功能性及可持續時尚的需求。海外業務方面，集團下半年將在馬來西亞開設更多門店，進一步開拓馬來西亞的市場，並同時將積極部署把業務計劃擴大至東南亞其他市場。同時，集團將通過與跨界IP的合作，提升品牌知名度。結合精準的社交媒體行銷和會員計劃，集團將進一步增強與消費者的互動，提升顧客黏性，提升市場份額。

王冬星主席總結說：

「縱然中國消費市場發展仍然充滿挑戰，但中國政府實施多項提振消費措施，集團對零售市道審慎樂觀。『利郎LILANZ』主系列及『利郎LESS IS MORE』輕商務系列實現創新轉型後，各自定位更為清晰，有利集團從產品開發設計、營銷推廣和銷售方面，做到更精準更高效，成為集團長遠增長動力。另一方面，作為可持續發展的堅定踐行者，集團將ESG理念深度融入企業戰略，持續推動綠色創新與社會共贏。集團於期內首次發佈獨立編制的ESG報告《共創美好生活》，並正式成立ESG管理委員會，將ESG治理納入戰略規劃和核心價值觀中，展現集團對長期價值的承諾。期內，利郎的MSCI ESG評級升至BB，躋身國內男裝行業前列。未來，集團將繼續鞏固在國內男裝行業的領導地位，通過靈活的市場策略和持續創新，實現可持續增長，為股東、員工及客戶創造更大價值。」

關於中國利郎

中國利郎是中國領先的男裝企業之一。作為一家綜合時裝企業，集團設計、採購、生產並以品牌「利郎LILANZ」及「利郎LESS IS MORE」銷售優質男士商務及休閒服裝。其產品主要於遍佈中國31個省、自治區及直轄市的廣闊零售及分銷網絡銷售。

