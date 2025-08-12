康師傅控股有限公司「產品結構+運營效率」持續優化 聚焦長期主義

香港, 2025年8月12日 - (亞太商訊) - 2025年8月11日，康師傅控股有限公司（0322.HK，以下簡稱「公司」，連同其附屬公司「集團」）發佈2025年上半年業績公告。2025年上半年，本集團敏銳把握發展契機，聚焦核心業務的精細化運營，持續優化成本結構與運營效能，扎實推進高質量發展進程，整體經營表現穩健，關鍵財務指標持續向好。截至2025年6月30日止六個月，集團收益同比下降2.7%至400.92億元人民幣。其中，方便面事業收益為134.65億元人民幣，飲品事業收益為263.59億元人民幣。毛利率同比提高1.9個百分點至34.5%，EBITDA同比增長13.0%至54.51億元人民幣。受毛利率同比提高帶動，本公司股東應佔溢利同比提高20.5% 至22.71 億人民幣。

財務摘要

截至6月30日止6個月 人民幣千元 2025年 2024年 變動 收益 40,092,163 41,201,208 ↓ 2.7% 毛利率（%） 34.5% 32.6% ↑ 1.9個百分點 集團毛利 13,815,035 13,439,915 ↑ 2.8% 扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA） 5,450,637 4,824,605 ↑ 13.0% 本期溢利 2,688,304 2,235,065 ↑ 20.3% 本公司股東應佔溢利 2,271,116 1,885,310 ↑ 20.5% 本公司股东应佔经调整溢利* 2,111,604 1,855,310 ↑ 12.0% 每股溢利（人民幣分） 基本 40.30 33.46 ↑ 6.84分 攤薄 40.28 33.46 ↑ 6.82分 於2025年6月30日之銀行存款及現金（含長期定期存款）為人民幣19,491,373千元，相較2024年12月31日增加人民幣3,488,705千元，淨負債與資本比率為-35.0%。 * 本公司股東應佔經調整溢利包括除出售附屬公司産生的收益之一次性交易外之所有本公司股東應佔溢利。

2025年上半年，中國經濟在結構性挑戰中保持穩健增長態勢。消費市場呈現多元化特徵，消費者在健康需求與休閒享受、個性化追求與大眾化選擇之間尋求平衡，更加注重產品品質、情感共鳴與差異化體驗。消費行為呈現「高頻次、低單量」特點。即時零售業態快速崛起，興趣電商已成為線上流量的核心入口，折扣店與會員店模式加速擴張，全渠道融合與縣域下沉成為新增量。在此背景下，具備敏銳市場洞察力、能夠圍繞健康化、場景化需求創新產品組合，並通過多渠道深度滲透實現用戶觸達與轉化的企業，將更高效地響應市場需求變化，持續強化用戶粘性，實現高質量發展。

2025年上半年，方便面事業的毛利結構持續優化。方便面事業收益為134.65億元人民幣，佔集團總收益33.6%。期內因產品升級調價，方便面毛利率同比提高0.7個百分點至27.8%。由於毛利率同比提高帶動，方便面事業2025年上半年的本公司股東應佔溢利同比提高11.9%至9.51億人民幣。期內，面對消費趨勢日益多元化及渠道變革持續加速的外部環境，方便面事業積極應對挑戰，秉持高質量發展理念，通過優化核心品類結構與創新產品組合實現業務持續增長。通過構建多價位的產品矩陣，全面滿足消費者對即食美味的多樣化需求。在品牌營銷方面，依託知名IP合作與明星代言矩陣，有效深化品牌情感價值傳遞，精准觸達年輕消費群體並建立深度共鳴。渠道策略上，重點發力零食量販、會員店等新興渠道，推出差異化場景產品以精准匹配細分市場需求。作為方便面行業航天技術應用的開拓者，率先將航天技術與標準引入制面工藝，「天選好面」以航天標準重塑品質內核，為消費者帶來值得信賴的卓越體驗。

飲品事業堅定貫徹「穩增長調結構」雙輪驅動發展戰略。飲品事業整體收益為263.59億人民幣，佔集團總收益65.7%。期內，因原材料有利與管理效能提升，飲品毛利率同比提高2.5個百分點至37.7%。由於毛利率同比提高，飲品事業2025年上半年本公司股東應佔溢利同比提高19.7%至13.35億人民幣。期內，通過持續優化產品口味創新、包裝升級及工藝改進，不斷提升產品競爭力，夯實核心品類領先地位。同時深化消費者洞察，精准把握市場需求，依託強勁研發實力加速創新產品升級。在營運策略上，積極擁抱渠道多元化趨勢，構建全域營銷體系，強化線上線下協同效能。數字化轉型方面，以 AI 技術為核心加速戰略升級，構建企業級數據中台，賦能業務決策與運營效率，持續鞏固和擴大市場競爭優勢。

康師傅行政總裁陳應讓先生表示：「展望2025年下半年，政府將繼續強化促消費擴內需政策組合，居民消費潛力有望得到進一步釋放。在此背景下，本集團堅定貫徹『鞏固、革新、發展』的戰略方針，恪守長期主義發展理念，以消費者需求為立足點，聚焦主營業務深耕細作，致力於實現健康高質量的發展。在產品層面，通過優化產品結構、加大研發投入，構建多層次、高品質的產品矩陣，持續提升產品力與差異化競爭優勢；在品牌建設方面，實施多元化營銷策略，強化與消費者的情感連接，實現品牌聲量與情感價值的雙重提升；在運營管理上，加速數字化轉型進程，重點推進企業級數據中台建設，深化AI技術應用，構建智能運營體系以賦能業務決策；在經營質量方面，持續優化成本結構，提升盈利能力，確保經營態勢穩健發展與業績高質量增長。我們將可持續發展理念融入經營實踐，堅定履行社會責任，敏銳把握市場機遇，致力於實現經濟效益與社會價值的協同發展。我們將與合作夥伴攜手共進，以優質產品服務消費者，以豐厚回報回饋股東，矢志成為政府認可、夥伴信賴、消費者首選的綜合性食品飲料『民族品牌』。」

關於康師傅控股有限公司 (0322.HK)

康師傅控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）主要在中國從事生產和銷售方便面及飲品。本集團於1992年開始生產方便面，並自1996年起擴大事業至方便食品及飲品；2012年3月，本集團進一步拓展飲料事業範圍，完成與PepsiCo中國飲料事業之戰略聯盟，開始獨家負責制造、灌裝、包裝、銷售及分銷PepsiCo於中國的非酒精飲料。「康師傅」作為中國家喻戶曉的品牌，經過多年的耕耘與積累，深受中國消費者喜愛和支持。

