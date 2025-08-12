OMS能源與Ministry XR簽署戰略備忘錄 攜手以AI機器人技術重塑能源行業

香港，2025年8月12日 - (亞太商訊) - OMS能源技術公司(「OMS能源」或「公司」，股份代號：OMSE)與新加坡國家人工智能編碼治理與技術監管領軍機構Ministry XR Pte Ltd(以下簡稱「Ministry XR」)於8月6日正式簽署諒解備忘錄，以建立深度戰略合作夥伴關系。OMS能源和Minstry XR將依托各自擁有的AI驅動的機器人編碼技術及卓越的工程能力，共同推動傳統能源行業智能化轉型，邁向更高效低成本且具有高度安全性的可持續發展的未來。

(左起) OMS能源首席執行官侯明福及Ministry XR首席技術官Andrew Yew

此次合作聚焦「智能重塑能源」的長期戰略佈局，旨在通過三大支柱構建完整生態：

1.人工智能機器人編碼前沿研發

雙方將聯合開發針對能源行業的專屬AI驅動機器人編碼框架，重點突破預測性維護、自動化運營、環境合規監測及安全規程自動化等核心場景。該技術將大幅減少人為操作誤差、消除極端天氣、陡峭地形、有毒氣體空間、偏遠地區等不同環境條件下的人員安全風險、提升能源基礎設施的正常運行時間，為油氣管道、井口系統等關鍵設施的全生命周期監測及維護提供技術保障。

2.商業化與市場規模化部署

技術落地將從實驗室快速邁向產業端：Ministry XR部將協助OMS能源設計可擴展的商業化路徑，包括開展試點項目、與現有工業系統整合、提供監管合規與認證支持等。雙方計劃打造具備全球競爭力的出口級技術，覆蓋亞太、中東及北非等OMS能源現有業務所在的核心市場，加速能源行業智能化解決方案的普及。

3.學術與創新生態協同

依托OMS能源與新加坡製造技術研究院(SIMTech)等機構的長期研發合作基礎，OMS能源與Ministry XR將聯合頂尖學術機構共建「人工智能-機器人創新實驗室」，開發專業課程、搭建人才輸送渠道，推動科研成果直接轉化為產業應用，形成「產研用」閉環。

共同願景：讓智能與ESG理念成為行業標準

OMS能源首席執行官侯明福先生補充道：「OMS近50年深耕油氣工程領域，在6國擁有11個製造基地及600餘名專業團隊，核心產品OCTG(油井管材)與SWS(地面井口系統)已銷售至全球超200家優質客戶。此次與Ministry XR的合作，將加速我們的業務拓展至『油田及城市水道全生命周期管道監測維護服務』領域，讓AI與機器人技術成為能源行業降本增效、消除環境風險、綠色發展的核心引擎。油氣行業的作業風險高，安全作業至關重要。AI人工智能機器人技術將顯著降低油氣項目日常作業的風險，尤其是在極端氣候和惡劣地理環境下，可進一步確保作業的可持續性、安全性和高效性。」

Ministry XR首席技術官Andrew Yew在簽約儀式上表示：「作為新加坡國家人工智能編碼治理與技術監管的領軍機構，我們將全程參與OMS項目生命周期，從技術選型到戰略落地提供全維度支持。此次合作不僅是對能源行業數字化轉型的響應，更是引領全球能源技術標準的主動佈局。」

關於OMS能源技術公司

OMS能源技術公司是上游油氣開發領域的資深工程技術企業，專註於設計、認證和製造精密工程系統，核心產品包括油井管材(OCTG)、地面井口系統(SWS)及專用連接器等，同時提供高級螺紋加工、管道檢測維護等增值服務。公司業務覆蓋亞太、中東及北非、西非等地區，憑借ISO 9001、API Q1等權威認證及穩健財務表現，成為全球能源行業信賴的合作夥伴。

關於Ministry XR

Ministry XR是新加坡國家人工智能編碼治理與技術監管的領軍機構，致力於推動AI與機器人技術的規範應用及產業落地，在技術標準製定、全球前沿技術評估等領域具備深厚積累，為關鍵行業數字化轉型提供戰略指導與技術支持。

