31 Concept將在2025年新加坡ISS Asia首度發佈其申請專利的新技術

迪拜，阿聯酋, 2025年8月11日 - (亞太商訊) - 作為網絡智能與網絡安全創新領域的新興領導者，31 Concept（簡稱31C）今日宣佈，將在2025年新加坡ISS Asia大會上首次發佈其申請專利的新技術。該突破性成果由公司旗下的31 Concept研究實驗室獨立研發完成，標誌著這家初創企業在僅僅七個月的高強度研發後正式走出隱秘階段，迎來重要里程碑。

31 Concept創新成果獲專利

31 Concept研究實驗室是公司創新的核心引擎，匯聚了深度封包檢測、人工智慧驅動分析、網路安全及先進網路技術領域的世界級專家。實驗室團隊在電信、軍事及國家基礎設施等專案中累積了數十年的綜合經驗，立足於應用研究與實際部署的交匯點，致力於提供可大規模解決現實挑戰的方案。

「我們的申請專利技術，正是源於研究實驗室獨特的專業能力與不懈的進取精神。」31C首席執行官兼聯合創始人 Misha Hanin 表示，「我們在創紀錄的時間內完成了研發，同時毫不妥協於品質與創新。這只是我們計劃推向市場的一系列突破中的第一步。」

ISS Asia被公認為全球情報、安全及執法技術領域最重要的專業會議之一，將為此次首發提供全球舞臺。該盛會吸引了來自政府、電信及私營行業的領軍人物，是31C首次公開亮相的理想場所。

「31 Concept研究實驗室以極高的速度將一個概念轉化為正在申請專利的現實，充分體現了我們團隊的實力與流程的高效性。」31C首席技術官鮑里斯·海斯曼（Boriss Heismann）補充道，「這項技術旨在解決網路可視性、安全性及性能方面最迫切的需求，而且是以業界前所未有的方式實現的。」

在2025年ISS Asia大會上，31C將重點展示這一全新平台的功能，詳細介紹其專利申請中的核心要素，並公佈目前正在研發中的後續創新路線圖。

關於31C

31 Concept是一家專注於為電信營運商、政府及受監管行業打造新一代數據智能平台的科技公司。其核心研發部門——31 Concept研究實驗室，致力於在網路智能、網路安全及人工智慧驅動分析領域研發突破性技術。

聯絡資訊

Misha Hanin

CEO

misha.hanin@31c.io

來源: 31 Concept

