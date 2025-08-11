康灃生物中期業績創紀錄 呼吸介入產品驅動收入激增162%



香港，2025年8月11日 - (亞太商訊) - 專注於微創介入冷凍治療領域的創新醫療器械公司康灃生物科技（上海）股份有限公司（「康灃生物」或「公司」，股份代號：6922.HK）公布其截至2025年6月30日止六個月的中期業績。報告期內，公司展現出強勁的增長動能與顯著的經營優化，核心財務指標表現亮眼，特別是其呼吸介入產品線實現爆發式增長，標誌着公司商業化進程步入快車道。 呼吸介入產品成業績增長核心引擎，全球領先優勢凸顯​​ 公告顯示，2025年6月30日止六個月，康灃生物實現收入達人民幣5,111萬元，較2024年同期1,948萬元激增162.4%，創下歷史同期新高。這一增長主要源於公司在呼吸介入領域的戰略性布局迎來收穫期：公司2025年3月獲國家藥監局批准的惡性狹窄冷凍消融系統及此前上市的冷凍粘連治療系統等呼吸介入產品銷量迅猛增長，成為驅動收入增長的絕對主力；同時，公司與國際醫療巨頭波士頓科學的中國附屬公司波科國際醫療貿易（上海）有限公司(「波科」)在其他呼吸介入產品的中國大陸的經銷合作也貢獻了可觀的增量收入。 更值得一提的是，公司的哮喘冷凍消融系統獲得美國食品及藥物管理局授予的「突破性醫療器械」認證 ，成為中國企業在呼吸介入冷凍治療領域首個獲此國際權威認證的產品，為進軍全球醫療市場奠定基礎。 康灃生物在呼吸介入領域構建了極具競爭力的產品矩陣，覆蓋從惡性狹窄、良性狹窄、哮喘、慢阻肺（COPD）、肺周結節、慢性咳嗽到氣道結核等多種重要適應症。其中：惡性狹窄冷凍消融系統已在中國成功商業化；哮喘、慢阻肺系統處於確證性臨床試驗階段，預計2026年獲批；咳嗽、結核、肺周結節等系統也處於不同研發階段；冷凍粘連治療系統含一次性冷凍探頭及可重複使用冷凍探頭已獲批准並上市。這些產品的成功，主要建立在康灃兩大核心技術平台之上--獨特的液氮冷凍消融技術（以液氮為冷媒能量源）和先進的柔性導管技術。該平台提供了深低溫、精確控制、微創介入的能力，在治療效率和安全性上具有顯著優勢，形成了競爭對手難以逾越的技術壁壘。​​ 平台價值裂變，多領域布局加速商業化 康灃生物的核心價值不僅在於其亮眼的呼吸介入管線，更在於其作為創新型冷凍治療平台企業的稀缺屬性。公司以液氮冷凍技術和柔性導管技術為基石，成功將產品線拓展至多個龐大的治療領域： 其中，在血管介入領域：心臟冷凍消融系統（用於房顫治療）已於2024年9月在中國商業化。Cryofocus冷凍消融系統（用於高血壓治療）獲美國食品及藥物管理局「突破性器械」認定，處於確證性臨床階段。肺動脈高壓冷凍消融系統處於臨床前研階段。這些產品涉及的心血管適應症市場空間巨大。 在經自然腔道內鏡手術（NOTES）領域：呼吸介入領域如前所述，產品線豐富且領先。腫瘤介入領域如膀胱冷凍消融系統已在中國上市；胃部冷凍消融系統、食道冷凍噴霧治療系統處於臨床試驗階段，瞄準胃癌、食道癌等市場。 在非冷凍治療產品方面：如肺結節定位針（已上市）、內鏡吻合夾（已上市）、房顫脈衝電場消融（PFA）系統、抗胃食管反流系統等，形成互補和協同。 這種「一平台、多賽道」模式，賦予了康灃生物極強的適應症擴展能力和管線可持續性。公司目前擁有14款冷凍治療產品及在研產品，加上9款非冷凍產品，總計23款產品組成的強大管線庫，其中11款已實現商業化。這種平台化的布局在專注於單一領域的醫療器械公司中極為罕見，展現了巨大的長期增長潛力和抗風險能力。​​ 財務表現優異，成長動能持續​​ 除了呼吸介入產品所驅動的收入的高增長，康灃生物中期業績還透露出積極的持續成長信號。報告期內，公司技術平台的優勢進一步轉化為財務韌性。2025年6月30日止六個月，康灃生物毛利達3,431萬元，同比增長124.5%；毛利率保持在穩健的67.1%​​。研發效率提升，虧損顯著改善。數據顯示其研發開支優化至1,791萬元（同比下降51.9%），期內虧損收窄至2,722萬元，同比縮減51.4%，扭虧趨勢明確。現金儲備較2024年底增長40.1%至6,368萬元，為持續研發和市場拓展提供堅實後盾。 隨着更多自研高價值產品（如惡性狹窄冷凍消融系統）的上市和放量，以及波科經銷合作的深化，公司收入來源更加多元化且質量提升。報告期內，研發費用的大幅下降並非削減投入，而是研發效率提升和部分產品進入後期階段（減少耗材投入）的結果，員工成本優化和管理改進是關鍵原因。這為公司未來在維持高強度創新的同時控制成本提供了良好範式。 此外，公司在銷售網絡建設投入也在加大，報告期內銷售及分銷開支同比增加174.4%至916萬元，反映了公司積極投入資源搭建營銷團隊和推廣新上市產品（如惡性狹窄冷凍消融系統），為未來銷售規模的進一步擴大奠定基礎。 對標全球龍頭，估值窪地顯現​​ 康灃生物在呼吸介入冷凍治療，特別是在獲得FDA突破性認證的哮喘治療等呼吸介入領域的技術實力，使其具備了與國際領先企業同台競技的潛力。 以專注於阻塞性睡眠呼吸暫停（OSA）治療的神經刺激器企業Inspire Medical Systems（INSP）作為參照（雖然適應症不完全相同，但同屬呼吸系統神經介入器械領域）： Inspire Medical​目前市值22.79億美元，市盈率（TTM）44.28倍（根據8月7日收盤價）。康灃生物的哮喘冷凍消融系統同樣作用於肺部迷走神經（靶向神經）消融，以微創介入方式治療哮喘，其技術路徑具有創新性且獲得了美國食品及藥物管理局的突破性認可。然而，作為一家覆蓋多領域、擁有豐富管線、且多個產品已商業化的平台型創新公司，康灃生物當前在港股的估值（INSP市值為康灃生物的12.8倍）遠低於Inspire Medical的估值水平。 這種巨大的估值差異，固然有市場（美股vs港股）、發展階段（Inspire已盈利且在美國市場成熟）、單一產品vs平台等因素的影響，但也清晰地凸顯出康灃生物當前市值與其技術實力、產品管線廣度和全球化突破潛力相比，存在顯着的提升空間。隨着其呼吸介入產品（尤其是是哮喘冷凍消融系統、慢阻肺冷凍噴霧治療系統、肺周結節冷凍消融系統）臨床進展推進、海外註冊路徑明確以及收入規模的持續高速增長，市場對其價值的重估將是一個大概率事件。當前的估值水平，對於看好微創介入冷凍治療賽道長期前景和平台型企業價值的投資者而言，提供了一個具有吸引力的布局窗口。 展望未來，康灃生物的戰略清晰，包括迅速推動在研產品的臨床開發和商業化；專注於微創介入冷凍治療，基於技術平台進一步擴大產品組合；持續研發各種底層技術及配套技術；及選擇性地拓展全球業務。公司正穩步從研發驅動向研發與商業化雙輪驅動轉型，並朝着成為「全球微創介入冷凍治療醫療器械平台」的願景堅實邁進。



