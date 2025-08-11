沙烏地電力公司2025年第二季淨利成長22%

沙烏地阿拉伯利雅得, 2025年8月11日 - (亞太商訊) - 沙烏地電力公司（SEC）在2025年第二季及上半年持續展現穩健的財務與營運表現。第二季營收成長24%，達到277億沙烏地里亞爾，毛利上升42%，達到74億里亞爾。營業利潤增加21%，達到68億里亞爾；淨利達到53億里亞爾，較去年同期成長22%。

在2025年上半年，沙烏地電力公司（SEC）報告營收成長23%，總額達472億沙烏地里亞爾。毛利上升40%，達102億里亞爾；營業利潤增加20%，達91億里亞爾；淨利較2024年同期成長19%，達63億里亞爾。

此強勁財務表現主要受益於受管制資產基礎擴張所帶來的可允許收入增加，以及因應能源需求上升而提升的電力生產收入。上述收益部分被網路擴建、資產增加與負載上升所導致的營運與維護成本上升所抵銷，同時還包括應收帳款撥備增加及其他收入減少的影響。

SEC指出，其受管制資產基礎的擴張，反映出輸電與配電網路持續成長，以滿足不斷增加的電力需求、支援再生能源併網，以及推進能源儲存專案。公司同時也持續在數位轉型與營運卓越計畫上進行策略性投資。

對業績發表評論時，沙烏地電力公司代理執行長哈立德·賓·薩利姆·阿勒加姆迪工程師表示：

「2025年上半年的良好表現，反映了公司在業務組合與資產基礎上的持續成長，這與我們的策略一致，即在全國範圍內提供可靠且安全的電力、提升客戶的服務品質，並推進永續發展與營運卓越。

我們致力於進一步強化公司的市場地位，並把握沙烏地阿拉伯能源轉型所帶來的重大機遇，這與『2030願景』的宏大目標相契合——而這一切都得益於我們優秀本國員工的奉獻精神，以及我們為國家服務的堅定承諾。」

截至2025年上半年末，併入電網的再生能源裝置容量已超過9.2吉瓦，公司並在比沙、賈贊、海米斯穆塞特及納季蘭四個地點，成功啟用總計8.0吉瓦時的電池儲能系統。

沙烏地電力公司目前正開發額外14吉瓦時的儲能容量，預計將於明年投入運行並併入電網，進一步強化電網的可靠性與再生能源的整合能力。

為重申在營運全程中落實永續發展並提升其ESG（環境、社會與公司治理）實踐的承諾，SEC於2025年在標普全球（S\&P Global）的ESG評級中取得顯著躍升，獲得100分中的65分，較2024年提升30%，較2023年更大幅提升85%。

此成就使SEC位居沙烏地阿拉伯所有企業之首，並成為中東與北非能源產業的區域領導者，其表現超越全球公用事業產業平均水準66%，進一步鞏固其在永續績效方面的全球領先地位。

2025年上半年，電力需求持續上升，尖峰負載成長3%，達到75.1吉瓦，總用電量增加10%，達到1,605億度。於1446年回曆朝覲季期間，SEC在麥加、麥地那及聖地成功應對創紀錄的尖峰負載，且未發生任何服務中斷，這得益於公司全面動員資源，為朝覲者提供服務並確保其舒適。

公司在服務擴展與基礎設施建設方面亦取得重大進展。SEC新增連接約11萬名新用戶，將總用戶數提升至1,140萬。配電網路長度成長6%，超過82.7萬迴路公里；輸電網路與光纖網路則分別成長6%與9%，達到103,800與101,000迴路公里。

作為提升服務可靠性與客戶體驗的一部分，SEC持續升級數位基礎設施並自動化配電變電站，並透過光纖網路將其連接至控制中心。配電變電站自動化率已達38.4%，客戶滿意度提升至85.8%，顯示服務品質與溝通成效均有所改善。

