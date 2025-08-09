親子暑假激FUN推介！新一代AI保險銷售平台HoldCover呈獻



- 「玩水」、「動感」、「創意」、「科技」、「自然」五大主題滿足親子多元玩樂喜好 - 一票玩盡戶外室內五大童樂區，盡情暢玩無限Fun - 30萬呎親子水陸嘉年華，設有5.5米高巨型滑水梯、室內虛擬運動體驗、國家二級保護甲蟲近距離觀賞、智趣工作坊及多個遊戲攤位等 香港，2025年8月8日 - (亞太商訊) - 踏入暑假，2025年全港最豐富多元化的親子嘉年華正式登場！由新一代AI保險銷售平台HoldCover Marketing Technology Limited（「HoldCover」）呈獻的《夏日水陸童樂祭All-for-Kids AquaLand》已於大埔白鷺湖互動中心（Lake House）盛大開幕。佔地30萬呎的室內外超級樂園於即日起至9月7日，每逢星期四至日開放，為全港家庭帶來前所未有的多元親子夏日體驗！ 《夏日水陸童樂祭All-for-Kids AquaLand》特設五大主題童樂園區，將水上激FUN、動感遊戲、陸地創意、AI科技及大自然探索完美結合。嘉年華融合戶外室內、靜動交替、陸地與水上元素，一站式滿足親子玩樂不同喜好！無論是挑戰5.5米高巨型滑水梯、障礙水戰War Game、湖上悠遊單車、沉浸式虛擬運動體驗，還是參與親子創意工作坊及限定夏日市集，一張套票全區任玩，既適合喜愛動感放電的小朋友，也照顧喜歡靜態探索的家庭，讓夏日充滿無限驚喜與歡樂！ 一個價錢暢玩戶外室內5大童樂區！ 1.水陸童樂遊樂園 歡樂一觸即發，水陸童樂遊樂園設有5.5米高巨型滑水梯、障礙水戰War Game、特色充氣蹺蹺板、水上滾輪、水上陀螺、水上海星、可愛打卡花花池及多個遊戲攤位，讓小朋友盡情釋放活力，全情投入激Fun夏日！ 水陸童樂遊樂園設有5.5米高巨型滑水梯、障礙水戰War Game、特色充氣蹺蹺板、水上滾輪、水上陀螺、水上海星、可愛打卡花花池及多個遊戲攤位 2.打卡滿Fun童樂湖 小白鷺湖今夏搖身一變成童趣樂國，限定巨型黃色陽光寶寶和粉紅冰淇淋甜心可愛裝置登陸湖面。家長和小朋友可乘水上單車*悠遊童樂湖，與可愛大型裝置合照留念，享受夏日家庭樂！ *水上單車只適合3歲或以上及身高1米或以上的人士參與，13歲以下的兒童必須由1名18歲以上的家長陪同參與，同時需場內員工陪同下乘坐，主辦單位亦會因應天氣狀況而保留暫停開放之最終決定權。 限定巨型黃色陽光寶寶和粉紅冰淇淋甜心可愛裝置登陸小白鷺湖面 家長和小朋友可乘水上單車悠遊童樂湖 3.童趣親子創作坊 教育與趣味並重的童趣親子創作坊，專為親子打造多元化手作與自然探索體驗！園區設有多個主題工作坊*，讓小朋友親手動手、親近自然，從中啟發想像力與探索精神。 小朋友可以在「甲蟲永恆裝飾工作坊」近距離觀賞全港首度展出、被譽為已滅絕的國家二級保護甲蟲。同時，小朋友可發揮創意，親手為甲蟲設計專屬的微型棲息地，學習利用苔蘚、細石等天然素材，重現森林底層或潮濕草地的生態，創造獨一無二的自然藝術品。 甲蟲永恆裝飾工作坊 另外，小朋友可於「鼠婦生態缸工作坊」親手製作苔蘚覆蓋的微縮生態缸，細觀跳蟲和鼠婦如何在微型生態中自給自足，理解自然循環的奧妙。鼠婦生態缸易於打理，既能激發孩子對科學的好奇心與觀察力，也為親子共學帶來樂趣，讓不同年齡的小朋友都能在綠意盎然的小世界中增進自然科學知識與關愛。 鼠婦生態缸工作坊 除此之外，其他童趣親子創作坊涵蓋苔蘚瓶、天然染色藍染、植物拓印、多肉仙人掌盆景等豐富主題，讓親子透過創作增添默契，一起發掘自然的奇妙與無窮樂趣。 *工作坊只限星期六及星期日指定時段舉行。每日舉辦兩至三場不同主題的工作坊。主辦單位保留更改安排及主題內容之最終決定權。 其他童趣親子創作坊涵蓋苔蘚瓶、天然染色藍染、植物拓印、多肉仙人掌盆景等豐富主題 4.激爽AI互動遊戲天地 在涼意充盈的室內互動空間內，小朋友可以體驗虛擬劍擊、虛擬滑浪風帆、模擬馬術障礙賽及虛擬足球等動感遊戲，訓練協調力和反應力。除了動感遊戲，現場還設有AI智能照相館，讓小朋友和家長自選造型，留住快樂回憶。 激爽AI互動遊戲天地設有虛擬劍擊、虛擬滑浪風帆、模擬馬術障礙賽及虛擬足球等動感遊戲及AI智能照相館 5.夏日童夢市集 場內設由繽紛市集及互動攤位，多款手作商品和趣味遊戲一應俱全，讓家長和小朋友悠閒選購心頭好的同時，亦享受動腦又動手的歡樂時光，滿足各式興趣與喜好。 《夏日水陸童樂祭All-for-Kids AquaLand》活動詳情 日期 : 2025 年 7 月 31日至 9 月7 日 地點 : 香港新界大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心（Lake House） （設免費接駁巴士） 開放時間 : 星期四至星期日* （門票分上下午場時段收費） 上午場：上午11:00 - 下午2:30 下午場：下午3 :00 - 晚上 6:30 註：

1.如活動當日遇惡劣天氣，請詳閱主辦單位《特別天氣安排》指引及官方社交平台公告。

2.親子童趣工作坊只限星期六及星期日指定時段 官方社交平台 https://www.facebook.com/allforkidshk

https://www.instagram.com/allforkidshk 訂票詳情 每日設有 2 個時段，門票分上下午場時段收費 （成人和小童同價） 平日

（星期四及星期五） 週末

（星期六及星期日） 上午場票（上午11:00 - 下午2:30） 港幣$128/每位 港幣$168/每位 下午場票（下午3 :00 - 晚上 6:30） 港幣$128/每位 港幣$168/每位

門票費用已包括： - 活動場地園區及景點入場 - 每張入場門票只供一位人士使用，12歲以下兒童需成人陪同進場 - 每張入場門票包代幣 5個 - 每張入場門票可免費換取：爆谷一份 或 棉花糖一份 或 樽裝水乙支 - 免費來回穿梭巴士（旺角港鐵站 往返 白鷺湖互動中心） 註：

1.活動主要招待3歲至70歲人士進場

2.12歲以下兒童需家長或成人陪同進場

3.門票費用不包括：1）食物、餐飲及額外飲品、2）泳衣、防滑襪、毛巾等水上及3）游泳裝備、其他個人消費 購票方式 門票已經可以於Klook以優惠價預購或現埸購買 ● Klook 預購連結：

https://www.klook.com/zh-HK/activity/167358-2025-hong-kong-most-diverse-parent-child-carnival-all-for-kids-aqualand-summer-children-festival/ 交通資訊 1.免費來回穿梭巴士（旺角港鐵站 往返 白鷺湖互動中心）： 旺角上落客位置：上海街朗豪坊 旺角地鐵站C3出口附近 穿梭巴士時間表 （班次有機會受天雨及交通情況而影響） 旺角地鐵站 至 小白鷺 小白鷺 至 旺角地鐵站 10:30 12:30 13:45 14:30 15:45 16:30 17:45 19:45

2.港鐵：可乘火車到東鐵線大埔墟站，轉乘的士 3.的士：大埔墟站乘綠色的士，車程約5分鐘 4.九巴：72、72A、73A或74A，於翡翠花園/南苑下車，步行5至10分鐘即到達 5.小巴：綠色小巴28K往來沙田及大埔之間 6. 駕車：白鷺湖互動中心提供約50個車位停泊 特別天氣安排 特別天氣情況 活動開始前 活動進行中 1號戒備信號 活動照常開放 活動照常開放 3號戒備信號 - 需視乎現場及當日天氣情況再確定進一步安排。客人需留意我們官方社交平台(Facebook及Instagram)公告。 - 持當日門票人士可於我們的官方購票平台KLOOK申請改期。 - 需視乎現場及當日天氣情況再確定進一步安排。 - 持當日門票人士可於我們的官方購票平台KLOOK申請改期。 雷暴警告 - 活動將延遲開放直至雷暴警告除下，如警告信號維持至下午2時，當日活動將會取消。持當日門票人士可於我們的官方購票平台KLOOK申請改期。 - 活動將即時暫停開放。如警告信號維持至下午2時，當日活動將會取消。持當日門票人士可於我們的官方購票平台KLOOK申請改期。 黃色暴雨警告 / 紅色暴雨警告 / 黑色暴雨警告 / 8號或以上強風信號 - 活動將暫停開放直至所有信號除下2小時後重開。若信號及情況持續至下午2時，當日活動將會取消。 - 持當日門票人士可於我們的官方購票平台KLOOK申請改期。 - 活動將即時暫停開放直至所有信號除下2小時後重開。若信號及情況持續至下午2時，當日活動將會取消。 - 持當日門票人士可於我們的官方購票平台KLOOK申請改期。 條款及細則： 1.主辦機構將因為天氣變化、現場實際情況，保留活動暫停開放、部份設施及裝置暫停開放之最終決定權。

2.在特殊天氣情況下，參加人士及家長亦須自行判斷前往及參加活動與否，並留意來回場地交通安排。

關於 HoldCover Marketing Technology Limited HoldCover Marketing Technology Limited（「HoldCover」）是一個基於前沿科技創新打造的新一代AI保險銷售平台，旨在為一般保險生態系統帶來全新變革。作為香港首個全方位網上保險平台，用戶可以透過 HoldCover 平台實現即時報價、比較、投保和索償，享受一站式保險服務。HoldCover 致力透過保險科技（InsurTech）簡化傳統保險，為港人提供嶄新、方便和安全的保險體驗，同時保持平台的中立性。 HoldCover 至今已與超過 20 間保險公司合作，提供涵蓋 15 種類、逾 1,000 款的保險方案，並持續加入不同類型和緊貼趨勢的新產品，令全港市民及商戶共同受惠。 欲知更多有關 HoldCover 的資訊，歡迎瀏覽：www.holdcover.com。 如有查詢，請聯絡： AJA (IR and Communications)

庾婉華

電話: (852) 9500 4443

電郵: avy.yu@ajacapital.com.hk / event@ajacaptial.com.hk



