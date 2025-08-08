消費場景持續豐富 鍋圈計劃五年內達成第二個萬店目標

香港，2025年8月8日 - (亞太商訊) - 近日，中國領先且快速增長的在家吃飯餐食產品品牌鍋圈食品（上海）股份有限公司（2517.HK）發佈2025年中期業績。上半年收入32.4億元，同比增長21.6%；淨利潤1.9億元，同比大增122.5%；核心經營利潤增長52.3%，淨利率提升至5.9%。同時，鍋圈首次派發中期股息，派息金額為人民幣1.9億元，加上將派付的2024年度末期股息人民幣1.98億元，以及截至目前已回購股份人民幣1.11億元，預計2025年度的股東回報金額將超過人民幣4.99億元，同比增長130.7%。值得注意的是，鍋圈本次派息金額與淨利潤金額基本相同，市場普遍認為此舉表明了管理層對股東回報的堅定承諾和對未來發展的充分信心。

新店老店兩手抓 消費場景拓展極具增長空間

除了開設新門店外，優化存量門店更能帶動業績可持續增長，符合長遠發展策略。與之前「以店換量」不同，鍋圈上半年把工作重點放在了存量門店的運營效率上。管理層於推介會上表示，2024年鍋圈共有約4,000家門店營業額並無增長，但在上半年的努力下，已有約3,000家門店重回增長趨勢。截至今年6月底，鍋圈門店總數為10,400家，同比淨增740家。鍋圈透露，下半年將加速門店拓展，計劃在農貿場景、社區場景、鄉鎮場景等四大場景同步開拓，預計未來五年內達成第二個萬店目標。同時鍋圈將致力於拓展從低頻到高頻、從休閒餐飲到正餐、從晚餐到午餐到早餐的不同消費場景，可見未來發展極具想象空間。

深耕會員生態 超5,000萬會員構建堅實基本盤

在門店和消費場景不斷拓展的基礎上，鍋圈註冊會員數量已突破5,000萬大關，同比大幅增長62.8%，為未來發展奠定堅實的用戶基本盤。同時，不僅僅是會員數量多，近6億元的會員預付卡預存金額更是鎖定了持續的消費動能，其37.2%的亮眼增長充分展現了用戶粘性的增強。鍋圈表示，註冊會員數量有望在下半年突破6,000萬。為強化會員粘性，鍋圈多管齊下，豐富會員權益與積分商城，舉辦「會員日」和「社區鄰居節」等活動激發到店熱情，更圍繞品牌IP「鍋寶」創作內容拉近用戶距離。這套流量轉化+深度運營的組合策略，成功將海量用戶轉化為高粘性忠實客群，讓會員變粉絲，讓粉絲變鐵粉，為全國門店注入穩定客流和增長活力。

深化上游佈局 擬建海南生產基地加強供應鏈優勢

收入增長前景廣闊，但如何保證利潤才是大部分企業面臨的難題。鍋圈通過深化上游鏈佈局，持續提升其議價能力，不斷釋放規模效應，持續優化產品成本，為公司利潤提供了強力後盾。鍋圈目前已擁有7家專業食材生產廠，包括3家調味料產品廠、3家丸滑及水產類產品廠以及1家牛肉產品廠。為進一步拓展覆蓋範圍並提升業務便利性，鍋圈近期宣佈擬投資人民幣4.9億元在海南儋州新建食品生產基地。

鍋圈憑藉其前瞻性的戰略佈局，已經走出了一條穩健且長遠的發展道路。這份中期業績向市場證明，鍋圈持續增長的潛力並非空談，而是已經正式啓動的「引擎」，將為公司業績帶來持續且可觀的增長動力。展望未來，鍋圈將重點拓展下沉市場，並利用海南基地優勢，進一步強化供應鏈垂直整合，提升規模效應，提升產品競爭力。同時，鍋圈還將探索海外市場，輸出供應鏈能力，傳遞中國美食文化，開啟全球業務佈局的新篇章。

