極智嘉業績加速兌現 具身智能打開高增長曲線！獲摩根士丹利、德意志銀行等知名機構首次覆蓋並看好

香港，2025年8月7日 - (亞太商訊) - 近日，北京極智嘉科技股份有限公司（「極智嘉」，2590.HK）發佈上市後首份財報預告。根據公告，2025年上半年，公司預計實現收入約人民幣9.95億元至10.3億元，同比增長27%至32%；淨虧損同比大幅收窄90%至92%，降約人民幣4,500萬元至5,500萬元；經調整淨虧損進一步降至約人民幣1,000萬元至2,000萬元，同比收窄90%至95%，積極增長信號明顯，持續鞏固To B機械人商業化領先地位。

隨後，國信證券、德意志銀行、中信證券、摩根士丹利陸續發佈研報，首予極智嘉"優於大市"、"買入"、"增持"評級，一致看好公司成長潛力。綜合考慮AMR行業景氣度、公司在全球AMR龍頭地位疊加盈利持續好轉態勢，預計其2025年有望實現扭虧為盈。作為"AI+機械人"代表企業，極智嘉構建了全棧AI技術架構，利用AI技術來優化AMR設置以提高倉庫效率及客戶粘性。

業績強勢增長背後，是極智嘉持續推進技術延展與場景深耕，尤其在「人工智能+」戰略背景下，公司依託其自身優勢，向具身智能領域加快拓展，為未來成長打開更大空間。

倉儲機械人跑通AI商業模式，具身智能打開新藍海

業績預告顯示，極智嘉業績增長的核心引擎，仍源自其倉儲移動機械人解決方案的強勢交付。在「人工智能+」政策導向下，極智嘉通過「AI算法+機械人技術」，顛覆傳統的倉儲自動化邏輯，實現從軟件決策層對硬件的柔性調度，以更低部署成本、更快回應速度，在「人工智能+倉儲」的場景中，跑通了AI商業化的閉環，也為其技術外溢打下堅實基礎。

作為人工智能的前沿方向，具身智能正從技術驗證邁向實際應用，展現出廣闊的發展潛力。與生產製造場景中差異化的工位應用、項目規模小不同，倉儲場景具備高度一致性、項目規模大等天然優勢，更易實現技術複製和規模化擴張，使其成為to B的機械人領域最優質的市場，同時也成為具身智能落地的理想場景。業內普遍判斷，具身智能在B端的路徑，極可能從倉儲起步實現規模落地，再延伸至製造、商用乃至家用領域。

極智嘉瞄準這一發展趨勢，於近日設立北京極智嘉具身智能科技有限公司，進軍具身智能領域，作為其技術實力的延伸。據了解，該公司將聚焦機械手揀貨、通用機械人等具身智能技術研發和相關產品業務，與其現有物流機械人業務實現緊密協同。借助現有的品牌和業務網絡，極智嘉有望快速推進技術和產品的廣泛商用。

三重壁壘加持，打造具身智能賽道稀缺標的

作為全球AMR機械人龙头，極智嘉已建立商業化能力、研發實力與場景數據三重優勢，為其切入具身智能領域提供堅實支撐。

在商業化落地方面，極智嘉已連續六年穩居全球AMR倉儲機械人市場第一，2024年營收達24億元，逼近扭虧為盈，是港股機械人板塊已上市企業中收入最大、商業化最成功的企業。截至2024年底，極智嘉服務全球40多個國家超800家客戶，客戶複購率高達75%，體現出極高粘性。公司的既有能力和資源，不僅為其具身智慧技術和產品提供了成熟的應用場景與標杆驗證管道，大大加速市場切入過程，更將為全球化落地和規模化擴張，提供保障。

在技术實力方面，截至2024年底，極智嘉拥有1,867项专利，競爭壁壘深厚。公司研發人員占比達41%，是同行業中規模最大的研發團隊之一，並在機械人感知、決策與控制、多智能體協同等具身智能領域擁有深厚積累。公司開發了全球首個AMR機械人通用技術平台Robot Matrix、AMR市場最全面的ALL in one軟件系統平台、自研協同優化算法平台。其AMR解決方案可最大可調度超5000台AMR，極大提升效率，且其解決方案的全球應用及複製，也驗證了公司技術在複雜場景中體現出的魯棒性、可靠性和可擴展性，證明了其強大的軟硬件和算法研發實力。

在場景數據方面，極智嘉長期紮根真實業務場景，積累了海量作業數據和深刻的場景洞察，是其角逐具身智能的先天优势，不僅將顯著加速技術驗證，更將在未來具身智能模型的訓練上，形成自我強化飛輪，持續擴大優勢，在競爭中拉開身位。

行業向頭部集中 價值重估窗口已開

當前，AMR（自主移動機械人）解決方案正成為倉儲AMR全球市場自動化的主要驅動力，根據灼識諮詢，2024年至2029年市场规模有望从390亿元增长至1620亿元，複合年增長率將高達33%。與此同時，頭部效應日益顯著，越是頭部企業，越能形成品牌勢能、客戶粘性與成本優勢，從而進一步提升市占率。極智嘉作為行業龍頭，正處於這一「贏家通吃」邏輯的中心，將率先受益於行業擴張。

從資本市場角度看，作為機械人行業裡少數已實現規模化收入的上市公司，极智嘉当前市銷率僅约9倍，顯著低於其他港股機械人企業。極智嘉憑藉持續強化的商業模型、穩健擴大的全球版圖，以及已率先跑通的AI商業化路徑，有望成為港股市場AI機械人領域長期配置的核心標的之一，為其股價提供強勁支撐。

此外，極智嘉成熟的商業化模型、頂尖的研發資源、深厚的場景積累及數據資產，已為其搶佔具身智能商業化藍海備足彈藥。随着具身智能業務持續突破，極智嘉的成長性與估值彈性將得到顯著提升，打開資本市場估值上行空間。

