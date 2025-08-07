行業首家！曹操出行探索RWA代幣化與穩定幣支付 加速Robotaxi生態建設

香港，2025年8月7日 - (亞太商訊) - 8月6日，國內領先的科技出行平台曹操出行（股份代號：2643.HK）與香港持牌金融機構勝利證券（股份代號：8540.HK） 正式簽署虛擬資產戰略合作備忘錄。雙方將圍繞現實世界資產（RWA）代幣化、穩定幣支付應用及合規數字貨幣發行三大方向展開深度合作。此次合作不僅是國內出行行業首次系統性探索RWA與穩定幣等前沿數字金融工具的融合，更是曹操出行以金融科技創新盤活核心資產、加速Robotaxi（自動駕駛計程車）戰略佈局及釋放綠色出行資產價值的關鍵一步。

（左二：曹操出行執行董事兼CEO龔昕；右二：勝利證券執行董事Kennix Chan；左一：曹操出行資本市場負責人Leo Liu；右一：勝利證券董事總經理Daphne Shao）

曹操出行執行董事兼CEO龔昕在簽約儀式上表示："科技創新始終是驅動曹操出行發展的核心引擎。此次與勝利證券的戰略合作，是我們擁抱數字經濟、為未來Robotaxi規模化運營築基、並釋放綠色出行資產價值的重要舉措。通過RWA將實體資產連接數字金融，我們不僅能優化資本效率、提升流動性，更能為未來高度自動化、智能化的出行服務網路構建創新的支付和價值流通基礎設施，創造多維價值。"

目前曹操出行正穩步擴大Robotaxi車隊規模，已於今年2月在蘇州、杭州兩地試點開啟 Robotaxi服務，並計畫推出專為自動駕駛設計的L4級Robotaxi定制車型，同時構建覆蓋車輛維保、能源補給等全場景的自動化運營系統。曹操出行Robotaxi業務具備穩定、長時間、可預測的運營特性，正是極具潛力的前沿RWA標的物。通過區塊鏈技術及Web3.0創新模式，將加速推動Robotaxi產業的資產代幣化進程，為行業注入新的發展動力。

作為吉利孵化的共用出行品牌，曹操出行規模持續高速增長。2024年曹操出行平台完成5.98億筆網約車訂單，2025年第一季度訂單量同比增長51.8%。在智能換電網路方面，換電站已擴張至435座，服務自有車隊及社會車輛，形成持續性的運營收入，並將受益于未來Robotaxi的規模化運營，進一步提升利用效率。

曹操出行所有定制車均為新能源汽車，新能源車輛已累計減少超過310萬噸碳排放量，是符合全球綠色金融發展趨勢的獨特資產，RWA化有望開創性地將其環境效益轉化為可量化且可交易的數字金融價值。

依託勝利證券在香港的合規牌照、基金管理及虛擬資產託管經驗，曹操出行有望在香港監管框架下合規發行基於其優質出行資產的RWA基金或資產支持型代幣。這為企業開闢了創新融資路徑，更有助於借助區塊鏈的透明性優勢，向全球投資者清晰展現其穩健的運營基礎、高品質的綠色資產以及對未來出行的前瞻佈局。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network