富衛集團完成構建亞洲高資產淨值客戶服務網絡

香港，2025年8月7日 - (亞太商訊) 富衛集團有限公司（「富衛集團」或「富衛」，1828.HK）今日宣布，旗下專屬品牌 FWD Private 已完成構建亞洲高資產淨值客戶服務網絡，並於香港全面啟用全新 FWD Private 貴賓室。

憑藉富衛集團的強大網絡，其高資產淨值業務覆蓋香港、新加坡及百慕達三地，為全球高資產淨值及超高資產淨值客戶提供在岸與離岸保險解決方案。

FWD Private 於2023年創立，為高資產淨值及超高資產淨值客戶提供全方位傳承規劃服務。全新的 FWD Private 貴賓室坐落於香港黃金商業地段，其設計靈感源自象徵時間與精密工藝的陀飛輪。

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示：「全面構建高資產淨值客戶服務網絡彰顯我們的長遠願景，進一步鞏固富衛在亞洲乃至全球作為財富與傳承規劃夥伴的地位。憑藉我們在香港的穩健根基，我們現已能服務東南亞、中東等多個市場。我們有信心應對多元市場挑戰，為客戶及其家庭提供客製化方案，讓他們與家人真正盡興人生。」

FWD Private最近於百慕達及新加坡推出全新指數型萬用壽險（indexed universal life, 'IUL'）產品 Imperial Fortune，具備無上限回報潛力及每年2.3%的最低點對點回報保證。為響應香港保險業監管局及香港金融管理局的最新政策，富衛香港亦已推出同類產品，並屬市場首批產品之一。

富衛香港首席策略夥伴銷售總監，負責領導富衛在香港及FWD Private的策略夥伴業務冼艾齡表示：「FWD Private 致力打造嶄新且具吸引力的保險體驗，重點聚焦於靈活應對市場的敏銳度、產品與服務的創新能力，以及卓越非凡的客戶體驗。FWD Private 貴賓室專為尊貴合作夥伴而設，用於舉辦專屬活動，為客戶提供精緻及個人化的體驗。」

FWD Private產品主要透過香港、新加坡、杜拜及瑞士的國際經紀網絡銷售，為全球高資產淨值及超高資產淨值客戶提供個人化服務及創新的財富規劃方案。FWD Private由富衛人壽保險（百慕達）有限公司於百慕達營運，並於2024年在新加坡設立分公司。

關於富衛集團

富衛集團為泛亞洲人壽及健康保險公司，服務約三千萬名客戶，業務遍及亞洲十個市場，包括印尼人民銀行人壽保險（BRI Life）。富衛秉持以客為先的方針及科技賦能的模式，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。自2013年成立以來，富衛於部分全球發展最迅速的保險市場營運業務，專注為大眾創造保險新體驗。富衛集團是香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號為1828。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.fwd.com

關於FWD Private

FWD Private 是專為高資產淨值人士打造的傳承規劃專屬品牌。

FWD Private 專注於財富增值、保全與傳承，以創新思維與前瞻視角定制財富規劃方案，為客戶締造卓越非凡的體驗。

以亞洲為服務網絡的中心，FWD Private 憑藉對文化的深刻理解，細緻應對財富管理中的挑戰，並透過靈活且具活力的數碼基礎設施，滿足客戶多元化的需求。

FWD Private 是富衛集團旗下獨立但緊密連結的品牌，得益於集團雄厚的財務實力、穩健基礎及在數碼創新方面的持續投資。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.fwdprivate.com

