  • Thursday, August 7, 2025
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Thursday, 7 August 2025, 19:00 HKT/SGT
來源 U.S. Polo Assn.
U.S. Polo Assn. 被評為全球第一體育授權商，並榮登《License Global》權威榜單「全球頂級授權商」前 25 名
這家運動風格品牌因在 2024 年實現 25 億美元全球零售銷售額而獲得認可

佛羅里達州西棕櫚灘，2025年8月7日 - (亞太商訊) - USPA Global 今日宣布，美國馬球協會（USPA）官方品牌 U.S. Polo Assn. 再次入選《License Global》雜誌 2025 年度「全球頂級授權商」榜單前 25 名，並被評為該權威榜單中的第一體育品牌。作為全球最大的體育與服裝授權商之一，U.S. Polo Assn. 目前在總榜中位列第 23 名，與 NFL 球員工會、F1 一級方程式賽車以及 PGA 巡迴賽等其他知名體育品牌並列。

U.S. Polo Assn.U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. 與馬球運動之間真實而深厚的聯繫持續引起全球年輕消費者和體育愛好者的共鳴，推動該品牌連續三年入圍「全球頂級授權商」前 25 名，並榮獲體育類品牌第一名。今年品牌的強勁排名，源於其於 2024 年創下的 25 億美元全球零售銷售額新紀錄。U.S. Polo Assn. 的全球影響力涵蓋超過 190 個國家，旗下擁有逾 1,100 間品牌門市、數千個額外零售據點、超過 1,200 萬社交媒體粉絲，以及超過 50 個支援 20 種語言的電商平台。

「在《License Global》全球頂級授權商榜單中保持第 23 位的同時，榮獲體育品牌第一名，是對我們全球品牌策略、USPA Global 團隊不懈努力以及全球策略合作夥伴付出的有力肯定，」USPA Global 總裁兼執行長 J. Michael Prince 表示。USPA Global 為管理並營運數十億美元規模 U.S. Polo Assn. 品牌的公司。他補充道：「能夠與體育和時尚領域最具代表性的品牌並列，進一步鞏固了我們作為全球高績效品牌的地位，並體現了我們與運動、風格與全球消費者之間真實的連結。」

《License Global》的「全球頂級授權商榜單」被譽為授權產業的「名人堂」，源自一項年度研究，統計各主要產業（包括娛樂、體育、食品飲料、企業品牌、時尚、藝術設計等）中授權商品的零售銷售額。

「U.S. Polo Assn. 能在今年的《License Global》授權商榜單中被評為體育品牌第一名，直接反映了我們與全球策略合作夥伴之間建立的深厚互信關係，」USPA Global 全球授權與業務發展資深副總裁 Molly Robbins 表示。「我們始終專注於協同成長、產品卓越與持續一致的品牌故事，這一策略持續為我們注入動力，並推動我們在全球關鍵市場實現長期成功。」

若要被納入榜單，每個品牌或企業實體必須提交基於全球授權商品零售銷售額的統計數據。此外，《License Global》的編輯團隊還會透過諮詢產業消息來源、年度報告與財務文件，進行獨立審核與驗證。目前全球最大的品牌仍為華特迪士尼公司，其授權商品零售銷售額高達 620 億美元；排名第四的是 NBC 環球，達 170 億美元；第六位為華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery），銷售額為 150 億美元。

Prince 補充道：「展望未來，我對 U.S. Polo Assn. 的全球成長潛力充滿信心。我們正朝著在不久的將來突破 30 億美元銷售額的目標邁進，並將在現有地區以及新興市場持續開設更多門市。」

關於 U.S. Polo Assn. 與 USPA Global

U.S. Polo Assn. 為美國馬球協會（USPA）之官方品牌，該協會創立於 1890 年，是北美最大的馬球俱樂部與馬球運動員聯盟。今年，U.S. Polo Assn. 與美國馬球協會（USPA）共同慶祝品牌創立 135 週年，持續從體育汲取靈感。U.S. Polo Assn. 擁有數十億美元的全球品牌價值，並透過逾 1,100 間品牌零售店及數千個銷售據點，在全球超過 190 個國家提供男裝、女裝、童裝、配件與鞋類產品。透過與美國 ESPN 及印度 Star Sports 的歷史性協議，U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球賽事首次轉播至全球數百萬體育迷，讓這項激動人心的運動登上世界舞台。

據《License Global》報導，U.S. Polo Assn. 長期被評為全球頂尖體育授權品牌之一，與 NFL、NBA 和 MLB 並列。此外，該品牌亦因於全球及數位市場的成長，獲得多項國際獎項肯定。U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《財星》、《現代零售》和《GQ》等主流媒體，也多次出現在 Yahoo Finance 與 Bloomberg 等財經平台。

欲了解更多資訊，請造訪 uspoloassnglobal.com 並追蹤 @uspoloassn。USPA Global 為 USPA 子公司，負責營運全球價值數十億美元之 U.S. Polo Assn. 品牌。透過其子公司 Global Polo Entertainment（GPE），USPA Global 亦營運提供體育與生活風格內容的 Global Polo TV。

聯絡資訊
Kaela Drake
公關與傳訊專員
kdrake@uspagl.com
+001.561.461.8596

Stacey Kovalsky
全球公關與傳訊副總裁
skovalsky@uspagl.com
+001.561.790.8036

來源：U.S. Polo Assn.



話題 Press release summary

部門 时尚服装, 消费者, Sports
