TruMerit 推出全球首個針對初級普通護理人員的國際認證

賓州費城, 2025年8月6日 - (亞太商訊) - TruMerit 是全球領先的健康從業人員國際資歷評估機構,今日正式推出 「全球認證護士(Certified Global Nurse,簡稱 CGN)」,這是全球首個真正面向初級、普通護士(註冊護士,RN)的國際認證。 TruMerit|全球職涯,關懷無界。 這項全新、基於能力的國際認證,對來自任何國家的合格護理人員開放,旨在認可他們的專業能力,不論他們選擇在何處生活與工作。該認證需通過 TruMerit 的 護士資格考試(Nurse Qualifying Exam,簡稱 NQE) 方可獲得。申請人須在完成其護理教育與執業證照的驗證後,方可參加該考試。 此考試前身為 CGFNS 資格考試,原本用於計劃移居美國的護理人員。如今,NQE 已重新設計,著眼全球視野,旨在支持全球護理實踐的持續發展,特別是因應數位健康、心理健康與氣候變遷等重要新興挑戰。這一轉型透過一項合作程序實現,共有來自 50 個國家的 70 多位護理專家參與,涵蓋世界衛生組織所有地區與世界銀行定義的各收入水平國家。這些專家在分析了來自 37 個國家的護理能力框架後,就一套核心護理實踐標準達成共識。 除了作為全球註冊護士認證(CGN)的一項關鍵要求外,升級後的考試亦將繼續支援 TruMerit 的其他項目,例如 VisaScreen® 簽證資格評估服務及 Certification Program® 認證項目,作為一個共通的全球框架,用於驗證全球護理人員的應用知識與實務能力。 TruMerit 總裁兼執行長 Peter Preziosi 博士表示:「全球註冊護士認證為世界各地的護士提供一個共同的框架,以達成全球一致認可的基本護理實踐標準。當護士持有此一認證時,他們的雇主與同事便能確信其所具備的應用護理知識與技能,已經通過全球基準的驗證,證明其具備提供高品質醫療服務的專業能力。」 此項認證的最終目標,是為護理人員在其專業領域、本國及跨越地緣政治邊界的職涯流動性提供更大支持。 Preziosi 表示:「透過在國際層面展現工作準備度,並擴大全球可識別的合格護理人力資源,全球認證將成為協助世界各地醫療體系解決挑戰的一部分。」 他補充說:「我們希望此項認證能促成一項持續的全球協作行動,匯聚各方利害關係人──包括衛生部門、國際機構、醫療體系、護理學校與全球各地護理協會──共同推動護理教育與實踐的標準化,並支持全球護理人力的長期發展。」 護士資格考試(NQE)為監考制考試,每年舉辦四次,考場遍布全球 1,000 多個 Kryterion 測驗中心。首次考試時段定於 2025 年 11 月 10 日至 14 日。欲取得 CGN 認證並參加 11 月考試的護理人員,必須於 9 月 30 日前 前往TruMerit 官網 提交申請。網站上將提供更多關於認證資訊及考試準備內容。 2026 年的考試時間表將於今年稍晚公布。 關於 TruMerit TruMerit 是全球領先的醫療人力發展機構。前身為 CGFNS International,該組織擁有近 50 年歷史,致力於協助護理人員與其他醫療工作者——以及負責發照與聘用的機構——在尋求在美國及其他國家執業許可時,驗證其教育背景、專業技能與實務經驗,促進其職涯流動性。作為 TruMerit,該機構的使命已擴展為建立符合全球快速變遷健康需求的人力資源能力。透過旗下的全球健康人力發展研究院(Global Health Workforce Development Institute),TruMerit 正在推動以實證為基礎的研究、思想領導與倡議,支持各項醫療人力發展方案,包括全球認可的執業標準與認證,藉此強化醫療工作者的職涯發展途徑。 联系信息 David St. John dstjohn@trumerit.org 聯絡資訊

