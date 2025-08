Wednesday, 6 August 2025, 18:56 HKT/SGT Share:

來源 Cornerstone Robotics 全球首例!康諾思騰手術機械人完成臨床場景下自主手術驗證 - 研究成果登上頂級期刊《Science Robotics》

香港,2025年8月6日 - (亞太商訊) - 香港中文大學(中大)宣佈該校多學科團隊與香港創新型手術機械人獨角獸企業康諾思騰(Cornerstone Robotics)攜手,成功開發全球首個手術機械人多功能自動化具身智能平台。平台並在康諾思騰自主研發的Sentire思騰®腔鏡手術機械人上,完成了全球首例臨床場景下的自主手術驗證,相關研究成果獲機器人領域權威期刊《Science Robotics》發表,《Science Robotics》期刊由《Science》雜誌旗下出版,最新影響因數為27.5,五年影響因數達32.9,是全球機器人研究領域最具影響力的學術平台之一。 相關研究成果以〈Surgical Embodied Intelligence for Generalized Task Autonomy in Laparoscopic Robot-assisted Surgery〉為題,由中國自主研發的腔鏡手術機械人在具身智能領域中,首次完成活體動物實驗,並驗證多工自主操作與人機協作能力,驗證了演算法的通用性與系統的臨床可行性,將引領行業朝着更智慧、更協同、更普惠的方向加速演進。 研究構建了一種面向手術任務自動化的具身智能新範式--VPPV(Visual Parsing, Perceptual Regressor, Policy Learning, Visual Servoing Controller),通過融合視覺基礎大模型的穩健感知能力、強化學習範式的策略泛化能力,以及AI策略與傳統控制的分層融合架構,使手術機械人自主操作在穩定性、靈活性與可反覆運算性方面實現新突破。有別於傳統手術自動化方法中,對額外感測器輸入或基於人工預設定義規則與模型依賴的局限性,該研究成果是全球首創的手術具身智能框架,兼具全景感知、多工泛化、精細伺服閉環以及人機協同的功能特點,可大幅降低研發與臨床應用門檻,為下一代智慧手術助手樹立新標杆。研究團隊基於自主研發的開源模擬平台SurRoL訓練出多項具備泛化能力的AI策略,並成功實現「零樣本遷移」,該平台集成多模態感知、真實物理建模與多工操作訓練,覆蓋手術機械人控制介面、模擬環境與強化學習引擎。 為了更接近真實的手術環境,研究團隊分別使用離體豬胃組織(保留完整的胃網膜血管)和約30公斤活體豬模型進行了嚴格的驗證實驗,兩次實驗均由康諾思騰自主研發的Sentire思騰®腔鏡手術機械人系統完成。在活體動物驗證階段,實驗採用了創新的「監督自主性(supervised autonomy)」安全模式,以Sentire思騰®腔鏡手術機械人的高清立體內窺鏡系統,無需任何額外感測器,即自主完成了紗布拾取、軟組織牽引和血管夾閉等機械人手術輔助核心任務的操作,體現出高度的環境適應性、操控穩定性,以及臨床轉化的巨大潛力,為「人機共創」的具身智能外科手術協作模式提供現實支撐。 康諾思騰聯合創始人、首席技術官兼首席運營官王澤睿博士作為本次研究的通訊作者表示:「Sentire思騰®腔鏡手術機械人作為本次研究的核心系統之一,具備機械架構、電氣架構、軟體架構、機械人演算法、圖像信號處理以及高等能量控制等全棧自研的核心技術,這套商業整機手術機械人系統為AI自主方案在動態手術環境中的穩定部署和高精度運行提供了有力的保障。」 他進一步指出:「康諾思騰始終堅持全棧自研與垂直整合的研發戰略,我們的底層技術、軟硬體自主開發及系統集成優勢,使核心產品系統架構具備卓越的可擴展性,展現出獨特的AI就緒及AI友好特性。這不僅支援演算法快速適配和部署,也確保機械人系統能夠靈活應對不同任務需求與組織場景,真正為智慧化手術發展提供了堅實平台。」 作為本項研究的技術合作方,康諾思騰團隊與香港中文大學研究團隊密切配合,成功在自主研發的Sentire思騰®腔鏡手術機械人上完成了演算法部署和活體動物驗證。這一成果不僅驗證了平台的開放架構與高度相容性,更標誌著AI手術輔助技術正加速走出實驗室,進入臨床轉化的前沿。 康諾思騰創始人兼首席執行官歐國威教授表示:「我們始終相信,科研與產業的深度融合是推動高端醫療裝備技術突破的關鍵動力。此次合作不僅驗證了具身智能演算法在商用手術機械人平台上的實際落地能力,也體現出其在手術自動化領域的巨大應用潛力。我們將繼續攜手全球科研與臨床夥伴,共同探索複雜任務自動化、人機協作新範式與智慧系統監管機制,加速推動具身智能手術機械人走向真實臨床。」 關於康諾思騰(Cornerstone Robotics) 康諾思騰(Cornerstone Robotics)是香港本地創新型手術機械人的獨角獸企業,懷著「引領醫療創新,心繫天下健康」的願景,致力於打造安全高效的手術機械人平台,提升香港乃至全球範圍優質醫療資源的可及性,讓更多患者受益於高端醫療科技帶來的高品質醫療服務。公司已在全球設立四大研發中心,並在中國香港、深圳、北京、上海和美國波士頓、英國樸次茅斯設有分支機構,在粵港澳大灣區建成超萬平米的量產工廠。憑藉雄厚的技術實力,公司已成功突破技術難題,搭建全面底層技術平台,由康諾思騰自主研發的Sentire思騰®腔鏡手術機械人已完成多個重要專科的臨床試驗,並正式獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)批准上市,同步在全球範圍申請醫療器械認證,服務全球醫護,惠及更多病患。 如欲瞭解更多,可瀏覽:https://en.csrbtx.com/



話題 Press release summary



部門 健康与医药, MedTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network