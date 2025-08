Wednesday, 6 August 2025, 18:09 HKT/SGT Share:

來源 Phoenitron Holdings Limited 品創控股電子商務業務2025年上半年未經審核除稅前溢利總額達約5,560萬港元 - 強勢增長助推人工智能數據服務轉型

2025年8月6日 - (亞太商訊) - 品創控股有限公司(「品創控股」或「公司」,連同其附屬公司統稱為「集團」;股份代號:8066)欣然宣佈,集團電子商務業務持續高速增長,取得突破性佳績。根據集團的全資附屬公司山西動創數娛科技集團有限公司(「山西動創」)及賽博幻境(香港)有限公司(「賽博幻境」)各自的未經審核管理賬目,截至2025年6月30日止六個月,電子商務業務及人工智能(AI)業務的未經審核總收入及未經審核除稅前溢利總額分別達約6,090萬港元及5,560萬港元,反映集團電子商務業務增長之快速,以及前瞻佈局人工智能領域的成功。 集團的電子商務業務涵蓋泛娛樂數字生態系統會員電子商務平台 ─ 動創電商APP服務平台之運營,以及通過人工智能平台提供語音技術相關服務。集團一直銳意多元化發展業務組合,以把握發展蓬勃的數字經濟及人工智能應用新發展商機。為促進業務拓展,集團於2024年收購山西動創,不僅引入具備豐富經驗和客戶資源雄厚的互聯網運營團隊,更藉此構築私域流量運營的競爭優勢,為集團進軍AI領域及業務升級轉型注入強勁動能。 私域電商平台的成功運營,不僅驅動集團業績快速成長,更為集團累積逾10萬名忠實會員。這些會員在賽博幻境的人工智能語音技術資料採集與標註業務中,將轉化為逾10萬的語音素材貢獻者,此舉將加速推動集團轉型升級為人工智能數據服務企業。 集團電子商務業務及人工智能業務的卓越表現不僅標誌著業務發展的重要里程碑,更為集團把握不斷增長的電子商務平台行業及人工智能業務機遇奠定堅實基礎。展望未來,集團將繼續深耕私域電商平台運營及人工智能業務,全方位拓展電子商務業務,持續強化核心優勢,全力推動業務實現高質量發展。同時,集團將繼續尋求合適的投資機會,進一步提升集團的增長潛力,致力為股東創造可持續的回報。 關於品創控股有限公司

品創控股有限公司的使命是妥善運用公司所獲得的資本與獨特投資機會,為股東提供穩定的優渥收入與獲利。品創由六個主要事業部門組成,包括智能卡製造服務、電子商務、人工智能、投資服務、資源回收投資與媒體與娛樂投資,主要業務為生產及銷售智能卡、提供定製智能卡應用系統、私域電子商務平台營運、人工智能語音技術數據服務、提供財務及管理諮詢服務、廢舊金屬銷售及貿易、以及媒體與娛樂行業之投資。公司的總部位於香港,旗下控股公司與投資則遍佈大中華地區。 關於山西動創數娛科技集團有限公司

山西動創數娛科技集團有限公司(前稱「海南動創數娛科技集團有限公司」)從事運營泛娛樂數字生態系統會員電子商務平台,平台主要提供帶私域流量的娛樂電子商務,包括提供數字產品及服務。 關於賽博幻境(香港)有限公司

賽博幻境(香港)有限公司(前稱「智能生產管理系統有限公司」)從事提供人工智能語音服務。



