自然美2025年中期溢利激增136%達1100萬港幣『AI科技 美業 全健康』戰略成效顯著

香港,2025年8月6日 - (亚太商讯) - 8月5日,亞洲知名美容護膚集團自然美生物科技有限公司(「自然美」)及其附屬公司(以下簡稱「集團」;香港上市股份代號:00157)今天公布截至2025年6月30日止六個月的中期業績(「回顧期」)。集團上半年營業額增長近70%,突破2.6億港幣,溢利激增136%達1,100萬港幣,多項核心指標創下歷史同期新高,彰顯其在美容護膚領域的強勁發展韌性與增長潛力。 作為集團核心市場,中國大陸地區上半年營業額约2.2億港幣,同比增幅高達101%,成為驅動整體業績增長的主要動力。渠道方面,加盟模式表現尤為出色,營業額达2億港幣,同比增長115%;同期新增加盟展店數達237家,增長88%,門店網絡的快速擴張為營業額增長提供了堅實支撐;直營(含專櫃)渠道營業額增長112%,達1,300萬港幣,突顯品牌在終端零售端的精細化運營成效。另外在保健食品板塊之營業額亦增長近110%,為2,800萬港幣,驗證「全健康」戰略成效。 自然美生物科技主席兼執行董事雷倩博士表示:「集團『AI 科技、美業、全健康』戰略成效顯著,成功推動品牌升級。在 AI 科技方面,我們通過與西班牙 INDIBA 品牌深度合作,引入其尖端儀器並聯合打造白月光系列產品,借助國際先進技術與自研護膚方案的協同效應,推動該系列成為市場爆款,白月光系列的熱銷正是這一合作模式的最佳見證。 上任甫一年的集團行政總裁鄭吉崇帶領團隊在美業生態布局上,引入代理商的展店及合作模式,使加盟渠道高速增長。鄭吉崇表示,我們構建了『標準化運營體系 + 全鏈路支持體系』,讓加盟商能夠快速複製成功模式,今年上半年就有237家新門店順利落地並實現業績增長。 除美妝、AI 儀器雙增長外,保健食品的全健康戰略,更是實現了2,800萬港幣營業額、同比增長近110% 的亮眼成績,這其中主要得益於兩點:一是產品緊扣消費者『內外兼養』的健康需求,依托全球採購的優質原料與兩岸研發中心的技術支撐,打造高品質營養方案;二是通過『全健康』場景整合,將保健食品與護膚服務聯動推廣,形成消費閉環,這也印證了市場對我們『護膚 + 健康管理』綜合解決方案的高度認可。」 展望未來,受惠於消費回暖和產業升級雙重利好,集團將以「AI科技、美業、全健康」戰略為核心,重點推進兩大方向:持續整合產業鏈資源,加速全渠道數碼化轉型;運用大資料精准洞察需求,打造「需求-研發-管道」閉環體系,鞏固市場領先地位。 照片展示: 自然美门店 關於自然美生物科技有限公司(香港上市股份代號:00157)

東森自然美作為中國領先的上市美容護膚品牌,自 1972 年創立以來,始終以「自然就是美」為核心理念,深耕行業 54 年。依托「AI 科技、美業、全健康」戰略驅動,品牌在全球佈局2,000 家門店,成為國人自主創立的跨國生物科技標桿,持續引領美妝護膚行業革新。 傳媒聯絡方法:

縱橫財經公關顧問有限公司 吳燕霞 電話:2864 4812 電郵:mandy.go@sprg.com.hk 張銘伊 電話: 2114 4903 電郵: maggie.zhang@sprg.com.hk 網站: http://www.sprg.com.hk



