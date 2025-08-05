自然美2025年中期溢利激增136%達1100萬港幣『AI科技 美業 全健康』戰略成效顯著

香港，2025年8月6日 - (亚太商讯) - 8月5日，亞洲知名美容護膚集團自然美生物科技有限公司（「自然美」）及其附屬公司（以下簡稱「集團」；香港上市股份代號：00157）今天公布截至2025年6月30日止六個月的中期業績（「回顧期」）。集團上半年營業額增長近70%，突破2.6億港幣，溢利激增136%達1,100萬港幣，多項核心指標創下歷史同期新高，彰顯其在美容護膚領域的強勁發展韌性與增長潛力。

作為集團核心市場，中國大陸地區上半年營業額约2.2億港幣，同比增幅高達101%，成為驅動整體業績增長的主要動力。渠道方面，加盟模式表現尤為出色，營業額达2億港幣，同比增長115%；同期新增加盟展店數達237家，增長88%，門店網絡的快速擴張為營業額增長提供了堅實支撐；直營（含專櫃）渠道營業額增長112%，達1,300萬港幣，突顯品牌在終端零售端的精細化運營成效。另外在保健食品板塊之營業額亦增長近110%，為2,800萬港幣，驗證「全健康」戰略成效。

自然美生物科技主席兼執行董事雷倩博士表示：「集團『AI 科技、美業、全健康』戰略成效顯著，成功推動品牌升級。在 AI 科技方面，我們通過與西班牙 INDIBA 品牌深度合作，引入其尖端儀器並聯合打造白月光系列產品，借助國際先進技術與自研護膚方案的協同效應，推動該系列成為市場爆款，白月光系列的熱銷正是這一合作模式的最佳見證。

上任甫一年的集團行政總裁鄭吉崇帶領團隊在美業生態布局上，引入代理商的展店及合作模式，使加盟渠道高速增長。鄭吉崇表示，我們構建了『標準化運營體系 + 全鏈路支持體系』，讓加盟商能夠快速複製成功模式，今年上半年就有237家新門店順利落地並實現業績增長。

除美妝、AI 儀器雙增長外，保健食品的全健康戰略，更是實現了2,800萬港幣營業額、同比增長近110% 的亮眼成績，這其中主要得益於兩點：一是產品緊扣消費者『內外兼養』的健康需求，依托全球採購的優質原料與兩岸研發中心的技術支撐，打造高品質營養方案；二是通過『全健康』場景整合，將保健食品與護膚服務聯動推廣，形成消費閉環，這也印證了市場對我們『護膚 + 健康管理』綜合解決方案的高度認可。」

展望未來，受惠於消費回暖和產業升級雙重利好，集團將以「AI科技、美業、全健康」戰略為核心，重點推進兩大方向：持續整合產業鏈資源，加速全渠道數碼化轉型；運用大資料精准洞察需求，打造「需求-研發-管道」閉環體系，鞏固市場領先地位。

照片展示:

自然美门店

關於自然美生物科技有限公司（香港上市股份代號：00157）

東森自然美作為中國領先的上市美容護膚品牌，自 1972 年創立以來，始終以「自然就是美」為核心理念，深耕行業 54 年。依托「AI 科技、美業、全健康」戰略驅動，品牌在全球佈局2,000 家門店，成為國人自主創立的跨國生物科技標桿，持續引領美妝護膚行業革新。

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