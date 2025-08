Wednesday, 6 August 2025, 00:08 HKT/SGT Share: AI+儲能:範式集團與海博思創成立合資公司 市場前景廣闊

2025年8月6日 - (亞太商訊) - 8月4日,範式集團與海博思創簽署合作協議,雙方出資成立合資公司,業務覆蓋「AI+儲能」領域。這一合作標誌著AI在能源存儲的深度應用邁出關鍵一步,將為構建更智能、高效、安全的能源體系註入強大動力。 在範式集團創始人戴文淵與海博思創創始人、董事長、首席執行官張劍輝的見證下,範式集團首席財務官劉楠與海博思創董事會秘書、首席財務官高書清代表雙方公司簽署合作協議,為雙方未來的深度合作寫下註解。範式集團聯合創始人、首席研究科學家陳雨強與海博思創技術總裁楊洸等雙方管理團隊共同見證了這一重要時刻。 AI賦能 範式集團驅動儲能智慧升級 作為核心技術引擎,範式集團將其在人工智能領域的前沿積累全面註入新公司:依托範式領先的AI Agent+世界模型能力,賦予儲能系統前所未有的「智慧大腦」。電力市場AI解決方案能夠實時預測電網供需兩端的波動,結合儲能自身的技術特點,動態優化儲能場站的充放策略,提升效率的同時,達到經濟收益最大化。 與此同時,範式集團在能源行業的智能化應用已然擁有豐富的實踐經驗,相關技術也已經成功應用於負荷預測、電網優化、虛擬電廠等場景。此次合作將把其在能源領域特有的AI洞察力與海博思創的儲能硬件深度融合,實現從「感知」到「決策」再到「執行」的閉環智能管理。 堅實底座 海博思創鑄就儲能卓越基石 依托儲能系統研發、生產及全生命周期管理領域的技術實踐,海博思創將成為合資公司的堅實後盾,提供其在儲能系統全鏈條的頂尖能力: 儲能作為AI賦能能源革命的核心應用場景,具有重要的戰略意義。海博思創以AI技術作為創新驅動力,依托研發、製造、運維、運營、交易等維度的海量數據基礎,構建了基於AI算法的儲能場景應用平臺,實現了儲能系統全生命周期的智能化運維管理,有力地推動了企業向綜合能源服務商的轉型升級。 AI+儲能 引領智慧能源革命 範式集團與海博思創戰略攜手,絕非簡單的技術疊加,而是通過深度協同,解決製約儲能大規模發展的核心挑戰: 海博思創創始人、董事長、首席執行官張劍輝在簽約儀式上表示:「在全球能源格局重塑的當下,AI技術正成為推動能源變革的關鍵變量。海博思創與範式集團分別是儲能與人工智能領域的領軍者。兩家公司的理念高度契合,通過此次合作,我們將實現儲能技術與AI算法的深度融合,達到1+1>2的協同效應」。 提及「AI+儲能」,範式集團創始人戴文淵表示,新能源產業空間廣闊,但天然波動性與系統復雜性正成為發展瓶頸。破解之道就在於雙核驅動:儲能構築能源流轉的物理基石,AI打造智能決策的數字中樞--前者穩定「波峰波谷」,後者優化「發-輸-配-用」全鏈條效率。 今天,範式集團與海博思創強強聯合,將在「AI+儲能」領域占有一席之地,創造出高於現有數十倍的產值。 範式集團與海博思創的合作,將是儲能產業走向數智化的關鍵一步。當頂尖AI大腦與強健儲能軀幹完美結合,製約儲能大規模發展的種種挑戰都被解決,「AI+儲能」將釋放其前所未有的潛力,共同推動全球能源轉型進程。



話題 Press release summary



部門 金融, Artificial Intel [AI], FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network