Atlas Lithium 的 Neves 項目完成最終可行性研究，預估內部報酬率為 145%，回本期為 11 個月



佛羅裡達州博卡拉頓, 2025年8月5日 - (亞太商訊) - Atlas Lithium Corporation（納斯達克股票代碼：ATLX）（「Atlas Lithium」或「公司」），一家領先的鋰開發公司，很高興宣布 SGS Canada Inc.（「SGS」）已完成公司百分之百持有的 Neves 鋰項目（「項目」）的最終可行性研究（「DFS」），這是一份依據美國《Regulation S-K》第 1300 項（「Regulation S-K 1300」）準則所編製的技術報告。這個硬岩項目非常適合作為低成本的露天採礦作業，因為其鋰輝石礦床相對靠近地表。該項目位於巴西米納斯吉拉斯州，涵蓋 Atlas Lithium 擁有的 98 項鋰礦權中的 4 項。根據 DFS 的詳細資料，Neves 項目預計將帶來強勁的財務指標，內部報酬率（「IRR」）為 145%，自開始營運起 11 個月內回本，稅後淨現值（「NPV」）為 5.39 億美元。值得注意的是，DFS 預估 Neves 項目的營運生產成本僅為每公噸 489 美元鋰精礦，使 Atlas Lithium 成為全球成本最低的生產商之一。這些指標的完整細節已包含於 DFS 中，並作為公司截至 2025 年 6 月 30 日季度財報（Form 10-Q）所附的文件，提交至美國證券交易委員會。Marc-Antoine Laporte 為 DFS 根據 Regulation S-K 1300 所認定的合格人員，來自 SGS——一家在礦產項目測試、檢驗與認證服務方面享有盛譽的全球領導企業。 業界領先的資本效率與低營運成本 DFS 報告指出，該項目預計所需的直接資本支出為 5,760 萬美元，遠低於巴西其他已公告項目的資本成本。值得注意的是，Atlas Lithium 先前已投入約 3,000 萬美元，用於購置及運輸項目中新製造的致密介質分離（DMS）工廠至巴西。公司已取得兩筆非稀釋性預付款協議，合計 4,000 萬美元鋰精礦銷售額，並獲得其他方的額外資金意向，包括十年期債務融資選項，這些皆可支持項目的資本需求。 公司認為，DFS 驗證了該項目強勁的經濟效益，使其成為全球資本效率最高且硬岩鋰礦開發成本最低的項目之一。該項目將採用已驗證的 DMS 技術，全面的冶金測試顯示預期鋰回收率達 61.7%，能生產高品質、低雜質的鋰精礦。此相對簡單且低風險的 DMS 處理方法，最大限度地降低了技術複雜性與營運風險，同時實現低環境影響。 Atlas Lithium 擁有的礦權，詳見 DFS 報告，已於 2025 年 5 月 27 日獲得巴西礦業暨能源部頒發「Portaria de Lavra」（採礦許可證）資格——這是巴西最高層級的礦權所有權，允許持續進行採礦作業。項目內多個礦床區域沿走向與深度仍有資源擴展空間，預計將延長礦山壽命。此外，項目礦權範圍內仍有多處高潛力地質目標，為未來勘探提供誘人機會。 本項目位於被稱為「鋰谷」的 Vale do Jequitinhonha 中已發展完善的 Araçuaí 斑岩區，享有便利的基礎建設，包括鄰近交通網絡、水源與技術熟練的勞動力。該項目符合由巴西整合與區域發展部頒布的東北部發展總署（SUDENE）稅收優惠，企業所得稅率將從 34% 降至 15.25%，進一步提升獲利能力。 Atlas Lithium 董事長兼執行長 Marc Fogassa 表示：「DFS 顯示，我們最初聚焦開發一個低資本需求、短期內可獲利的鋰生產資產的願景，可能帶來卓越的回報。低資本強度與快速回本期的組合，預期將為股東創造非凡價值，並使 Atlas Lithium 得以受惠於 Neves 項目及我們擁有的其他高潛力鋰礦區未來的有機擴展機會。更重要的是，我們在 Vale do Jequitinhonha 地區創造了大量優質就業機會，展現本項目對社會的重大貢獻。」 資深領導團隊推動項目執行 在與 SGS 共同完成最終可行性研究（DFS）後，Atlas Lithium 的項目管理主管暨工程副總裁 Eduardo Queiroz 先生負責監督項目執行工作。Queiroz 先生擁有超過二十年的豐富經驗，專注於管理複雜且大型的採礦項目。 Queiroz 先生表示：「DFS 展現了本項目的技術穩健性，採用經 SGS 這家鋰產業頂尖公司驗證的成熟致密介質分離（DMS）技術與全面的冶金測試成果。隨著我們的加工廠已完全建造且資金到位，且現有 DFS 報告，我們已系統性降低了項目風險。我很榮幸能領導 Atlas Lithium 成為鋰生產商之旅的執行階段。」 Salinas 與 Clear：下一個擴展前沿 Atlas Lithium 戰略性地布局於巴西廣泛的區域鋰礦勘探組合，特別是通過推進公司百分之百持有的 Salinas 項目與 Clear 項目。Atlas Lithium 的 Salinas 項目距離先前由 Latin Resources 持有的 Colina 鋰資產僅 5 英里，該資產是 Pilbara Minerals 於 2024 年以約 3.7 億美元收購 Latin Resources 的主要原因之一。在 Salinas 項目中，Atlas Lithium 已取得有希望的初步成果，包括發現極靠近地表的富鋰輝石斑岩，以及土壤地球化學和 LIDAR 地質測繪的高度正面結果。 Atlas Lithium 的 Clear 項目距離 Sigma Lithium 正在營運的鋰礦不足 4 英里，展現重大未開發潛力，並同樣從土壤地球化學及 LIDAR 地質測繪中獲得非常正面的結果。 關鍵礦產多元化布局 Atlas Lithium 亦持有 Atlas Critical Minerals Corporation（OTCQB: JUPGF）約 30% 股權，該公司另行從事鈾、稀土、鈦和石墨的勘探計畫。 關於 Atlas Lithium Corporation Atlas Lithium Corporation（納斯達克代碼：ATLX）是一家專注於推動 Neves 項目生產化的鋰開發公司。Neves 項目的最終可行性研究顯示卓越的經濟效益，內部報酬率達 145%、淨現值 5.39 億美元，且回本期僅 11 個月。Neves 項目已獲得營運許可，其致密介質分離工廠亦已購置並運抵巴西。Atlas Lithium 擁有約 539 平方公里的鋰礦權，為巴西上市公司中鋰礦勘探面積最大的公司。此外，Atlas Lithium 目前持有 Atlas Critical Minerals Corporation（OTCQB: JUPGF）約 30% 股權。 安全港聲明 本新聞稿包含《1933年證券法》第27A條及《1934年證券交易法》第21E條所定義之前瞻性陳述。前瞻性陳述係基於Atlas Lithium及其子公司當前計劃、估算與預測，且受固有風險與不確定因素影響，實際結果可能與前瞻性陳述有所不同。此類陳述包括但不限於市場及產業細分成長、需求及新舊產品接受度；生產、儲量、銷售、盈餘、收入、利潤率或其他財務項目之任何預測；管理層對未來營運之計劃、策略及目標；未來經濟狀況或績效之任何陳述；在巴西經營業務之不確定性；以及對未來事件之所有假設、期望、預測、意圖或信念。因此，投資者不應對此類前瞻性陳述過度依賴。實際結果可能因以下因素（含但不限於）與前瞻性陳述有所差異：Atlas Lithium 成功組裝及啟動其模組化工廠的能力；Neves 鋰項目依最終可行性研究（DFS）報告達成預估產量、開發計劃及成本估算；實際與估計礦產儲量及資源、實際與估計開發及營運成本、估計與實際產量之差異；持續進行的岩土技術分析結果；巴西之營商環境；整體經濟狀況、地緣政治事件及法規變更；資金可得性；Atlas Lithium 維持競爭地位之能力；空頭操控股價的行為；及對核心管理團隊的依賴。 公司及其子公司相關其他風險詳述於公司於2025年3月28日向美國證券交易委員會（SEC）提交之Form 10-K「風險因素」章節，以及2025年8月4日提交之Form 10-Q中。亦請參閱公司於SEC所提交的其他文件，均可於 www.sec.gov 查閱。此外，任何前瞻性陳述僅代表公司當前之觀點，且不應視為代表其後續任何日期之觀點。公司明確否認有義務更新任何前瞻性陳述。 投資人關係

Gary Guyton

投資人關係副總裁

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gary.guyton@atlas-lithium.com

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