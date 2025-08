Tuesday, 5 August 2025, 13:00 HKT/SGT Share:

來源 Atlas Lithium Corporation Atlas Lithium 的 Neves 項目完成最終可行性研究,預估內部報酬率為 145%,回本期為 11 個月

佛羅裡達州博卡拉頓, 2025年8月5日 - (亞太商訊) - Atlas Lithium Corporation(納斯達克股票代碼:ATLX)(「Atlas Lithium」或「公司」),一家領先的鋰開發公司,很高興宣布 SGS Canada Inc.(「SGS」)已完成公司百分之百持有的 Neves 鋰項目(「項目」)的最終可行性研究(「DFS」),這是一份依據美國《Regulation S-K》第 1300 項(「Regulation S-K 1300」)準則所編製的技術報告。這個硬岩項目非常適合作為低成本的露天採礦作業,因為其鋰輝石礦床相對靠近地表。該項目位於巴西米納斯吉拉斯州,涵蓋 Atlas Lithium 擁有的 98 項鋰礦權中的 4 項。根據 DFS 的詳細資料,Neves 項目預計將帶來強勁的財務指標,內部報酬率(「IRR」)為 145%,自開始營運起 11 個月內回本,稅後淨現值(「NPV」)為 5.39 億美元。值得注意的是,DFS 預估 Neves 項目的營運生產成本僅為每公噸 489 美元鋰精礦,使 Atlas Lithium 成為全球成本最低的生產商之一。這些指標的完整細節已包含於 DFS 中,並作為公司截至 2025 年 6 月 30 日季度財報(Form 10-Q)所附的文件,提交至美國證券交易委員會。Marc-Antoine Laporte 為 DFS 根據 Regulation S-K 1300 所認定的合格人員,來自 SGS——一家在礦產項目測試、檢驗與認證服務方面享有盛譽的全球領導企業。 業界領先的資本效率與低營運成本 DFS 報告指出,該項目預計所需的直接資本支出為 5,760 萬美元,遠低於巴西其他已公告項目的資本成本。值得注意的是,Atlas Lithium 先前已投入約 3,000 萬美元,用於購置及運輸項目中新製造的致密介質分離(DMS)工廠至巴西。公司已取得兩筆非稀釋性預付款協議,合計 4,000 萬美元鋰精礦銷售額,並獲得其他方的額外資金意向,包括十年期債務融資選項,這些皆可支持項目的資本需求。 公司認為,DFS 驗證了該項目強勁的經濟效益,使其成為全球資本效率最高且硬岩鋰礦開發成本最低的項目之一。該項目將採用已驗證的 DMS 技術,全面的冶金測試顯示預期鋰回收率達 61.7%,能生產高品質、低雜質的鋰精礦。此相對簡單且低風險的 DMS 處理方法,最大限度地降低了技術複雜性與營運風險,同時實現低環境影響。 Atlas Lithium 擁有的礦權,詳見 DFS 報告,已於 2025 年 5 月 27 日獲得巴西礦業暨能源部頒發「Portaria de Lavra」(採礦許可證)資格——這是巴西最高層級的礦權所有權,允許持續進行採礦作業。項目內多個礦床區域沿走向與深度仍有資源擴展空間,預計將延長礦山壽命。此外,項目礦權範圍內仍有多處高潛力地質目標,為未來勘探提供誘人機會。 本項目位於被稱為「鋰谷」的 Vale do Jequitinhonha 中已發展完善的 Araçuaí 斑岩區,享有便利的基礎建設,包括鄰近交通網絡、水源與技術熟練的勞動力。該項目符合由巴西整合與區域發展部頒布的東北部發展總署(SUDENE)稅收優惠,企業所得稅率將從 34% 降至 15.25%,進一步提升獲利能力。 Atlas Lithium 董事長兼執行長 Marc Fogassa 表示:「DFS 顯示,我們最初聚焦開發一個低資本需求、短期內可獲利的鋰生產資產的願景,可能帶來卓越的回報。低資本強度與快速回本期的組合,預期將為股東創造非凡價值,並使 Atlas Lithium 得以受惠於 Neves 項目及我們擁有的其他高潛力鋰礦區未來的有機擴展機會。更重要的是,我們在 Vale do Jequitinhonha 地區創造了大量優質就業機會,展現本項目對社會的重大貢獻。」 資深領導團隊推動項目執行 在與 SGS 共同完成最終可行性研究(DFS)後,Atlas Lithium 的項目管理主管暨工程副總裁 Eduardo Queiroz 先生負責監督項目執行工作。Queiroz 先生擁有超過二十年的豐富經驗,專注於管理複雜且大型的採礦項目。 Queiroz 先生表示:「DFS 展現了本項目的技術穩健性,採用經 SGS 這家鋰產業頂尖公司驗證的成熟致密介質分離(DMS)技術與全面的冶金測試成果。隨著我們的加工廠已完全建造且資金到位,且現有 DFS 報告,我們已系統性降低了項目風險。我很榮幸能領導 Atlas Lithium 成為鋰生產商之旅的執行階段。」 Salinas 與 Clear:下一個擴展前沿 Atlas Lithium 戰略性地布局於巴西廣泛的區域鋰礦勘探組合,特別是通過推進公司百分之百持有的 Salinas 項目與 Clear 項目。Atlas Lithium 的 Salinas 項目距離先前由 Latin Resources 持有的 Colina 鋰資產僅 5 英里,該資產是 Pilbara Minerals 於 2024 年以約 3.7 億美元收購 Latin Resources 的主要原因之一。在 Salinas 項目中,Atlas Lithium 已取得有希望的初步成果,包括發現極靠近地表的富鋰輝石斑岩,以及土壤地球化學和 LIDAR 地質測繪的高度正面結果。 Atlas Lithium 的 Clear 項目距離 Sigma Lithium 正在營運的鋰礦不足 4 英里,展現重大未開發潛力,並同樣從土壤地球化學及 LIDAR 地質測繪中獲得非常正面的結果。 關鍵礦產多元化布局 Atlas Lithium 亦持有 Atlas Critical Minerals Corporation(OTCQB: JUPGF)約 30% 股權,該公司另行從事鈾、稀土、鈦和石墨的勘探計畫。 關於 Atlas Lithium Corporation Atlas Lithium Corporation(納斯達克代碼:ATLX)是一家專注於推動 Neves 項目生產化的鋰開發公司。Neves 項目的最終可行性研究顯示卓越的經濟效益,內部報酬率達 145%、淨現值 5.39 億美元,且回本期僅 11 個月。Neves 項目已獲得營運許可,其致密介質分離工廠亦已購置並運抵巴西。Atlas Lithium 擁有約 539 平方公里的鋰礦權,為巴西上市公司中鋰礦勘探面積最大的公司。此外,Atlas Lithium 目前持有 Atlas Critical Minerals Corporation(OTCQB: JUPGF)約 30% 股權。 安全港聲明 本新聞稿包含《1933年證券法》第27A條及《1934年證券交易法》第21E條所定義之前瞻性陳述。前瞻性陳述係基於Atlas Lithium及其子公司當前計劃、估算與預測,且受固有風險與不確定因素影響,實際結果可能與前瞻性陳述有所不同。此類陳述包括但不限於市場及產業細分成長、需求及新舊產品接受度;生產、儲量、銷售、盈餘、收入、利潤率或其他財務項目之任何預測;管理層對未來營運之計劃、策略及目標;未來經濟狀況或績效之任何陳述;在巴西經營業務之不確定性;以及對未來事件之所有假設、期望、預測、意圖或信念。因此,投資者不應對此類前瞻性陳述過度依賴。實際結果可能因以下因素(含但不限於)與前瞻性陳述有所差異:Atlas Lithium 成功組裝及啟動其模組化工廠的能力;Neves 鋰項目依最終可行性研究(DFS)報告達成預估產量、開發計劃及成本估算;實際與估計礦產儲量及資源、實際與估計開發及營運成本、估計與實際產量之差異;持續進行的岩土技術分析結果;巴西之營商環境;整體經濟狀況、地緣政治事件及法規變更;資金可得性;Atlas Lithium 維持競爭地位之能力;空頭操控股價的行為;及對核心管理團隊的依賴。 公司及其子公司相關其他風險詳述於公司於2025年3月28日向美國證券交易委員會(SEC)提交之Form 10-K「風險因素」章節,以及2025年8月4日提交之Form 10-Q中。亦請參閱公司於SEC所提交的其他文件,均可於 www.sec.gov 查閱。此外,任何前瞻性陳述僅代表公司當前之觀點,且不應視為代表其後續任何日期之觀點。公司明確否認有義務更新任何前瞻性陳述。 投資人關係

Gary Guyton

投資人關係副總裁

+1 (833) 661-7900

gary.guyton@atlas-lithium.com

https://www.atlas-lithium.com/

@Atlas_Lithium



話題 Press release summary



部門 金属,矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Atlas Lithium Corporation Dec 4, 2023, 21:00 HKT/SGT Atlas Lithium在2024年首次生產前已獲得充分資金支持 更多新闻 >> Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 中國: +86 181 2376 3721 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   