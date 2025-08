Monday, 4 August 2025, 23:00 HKT/SGT Share:

來源 Traveler Care 旅行者醫療支援平台 Traveler Care 正式全球上線,協助旅遊保險公司減少 80% 急診索賠

紐約, 2025年8月4日 - (亞太商訊) - Traveler Care 是一項突破性的醫療派遣平台,能將緊急醫療服務直接送達旅客所在的飯店、Airbnb 或度假租屋。該平台現已在全球正式推出,為旅遊保險公司提供一項高效解決方案,有效降低不必要的急診與住院索賠。 Traveler care traveler.care首頁 急診室的管家式替代方案 Traveler Care 將旅遊保險公司及其保戶,與一個由持照醫療人員組成的待命服務網絡連結起來,這些醫療人員可在 60 至 90 分鐘內前往旅客下榻的住宿地點(如飯店或民宿)提供診療服務。流感、食物中毒、脫水、過敏反應、泌尿道感染、扭傷及傷口處理等常見病症,皆可於現場直接治療,無需前往急診室。 「大多數情況下,旅客需要的只是醫生,而不是住院治療,」Traveler Care 創辦人 Eli Ofel 表示。「我們打造了一套可擴展、保險公司即刻可用的解決方案,不僅節省成本,也大幅提升了旅客的就醫體驗。」 每次就診可減少逾一萬美元的保險理賠 一般非緊急的急診室就診,平均會讓旅遊保險公司支出 13,000 至 17,000 美元。Traveler Care 可在旅客住宿現場,以 1,700 至 3,000 美元的價格處理相同病況,服務內容包括行動 X 光、超音波、靜脈注射與傷口處理等診斷與治療。 試點項目結果顯示: -急診理賠案件數量減少 83%

-每避免一宗急診案件,平均節省超過 10,000 美元

-旅客滿意度顯著提升 專為旅遊保險合作夥伴打造 Traveler Care 完全為保險整合而設計,提供白標品牌與 API 選項,適用於第三方理賠機構(TPA)、承保人與全球救援網絡。 平台特色包括:

-美國全國範圍涵蓋(國際擴展計劃中)

-強大的醫療派遣網絡,例如 Leaa Health、Sickday、Heal、DocGo 等公司——針對旅遊保險需求量高的地點,Traveler Care 可在 60 天內建立當地解決方案

-符合 HIPAA 隱私法規的文件處理與一鍵理賠整合功能

-支援服務地點涵蓋飯店、Airbnb、度假村與服務式公寓 全球旅遊保險公司現正招募合作中 「我們相信,旅遊保險公司不該只是支付醫療費用,而應該用更聰明的方式提供照護,」創辦人 Ofel 表示。「透過 Traveler Care,您能在不犧牲醫療品質的前提下,降低理賠金額。」 誠邀保險公司、TPA 與全球救援公司加入合作,將上門急診服務納入其醫療保障體系的一部分。 聯絡方式

預約私人展示或索取投資報酬案例研究報告:

網站: www.traveler.care

電郵: partners@traveler.care

電話: +1 (347) 733-0563 關於 Eli Ofel Eli Ofel 是一位連續創業家與願景實踐者,曾創立多個運用人工智慧與科技驅動的醫療、金融與交通平台。他是 Traveler Care、Run.Vet、Leaa Health、02.Market與 Lender.Market 的創辦人及執行長。擁有超過 20 年在醫療運營、保險流程與行動物流領域的經驗,Ofel 能夠有效橋接病患需求與可擴展的平台解決方案,節省時間、成本,甚至拯救生命。 聯絡方式

Eli Ofel

CEO

eli@traveler.care

3477330563 來源: Traveler care



