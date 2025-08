冠君產業信託ESG Gala舉行共創明「Teen」電影放映會

香港,2025年8月4日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(股份代號:2778),於8月1日成功舉辦「ESG Gala」壓軸活動--青少年電影放映會及職業生涯分享會。本屆「ESG Gala」活動以「創新.啟發.融合」為主題,透過一系列專題分享、互動體驗以及藝術展覽,吸引逾千名青年及業界人士參與,展現信託秉持綠色營運與共融理念,推動價值共創,實踐多贏局面。 信託積極響應香港政府「共創明『Teen』計劃」,致力支援來自弱勢社群家庭青少年的身心發展,啟發他們探索更廣闊的未來發展方向。作為本屆「ESG Gala」的壓軸活動,信託在朗豪坊Gala Cinema包場舉辦電影放映會,邀請約160名青少年學員及來自18間大型企業的義務友師們,一同欣賞動畫電影,現場充滿歡樂與感動。放映會後,信託特別邀請本地知名動畫師崔氏兄弟與在場青少年分享職涯規劃,引領青少年勇於追夢,探索多元發展方向,促進社會向上流動。 冠君產業信託行政總裁侯迅女士表示:「我們很高興與一眾青少年聚首一堂,希望今天的活動及分享能夠啟發青少年,勇敢嘗試、探索、發掘更多的可能性。未來屬於年輕一代,而我們致力成為連接夢想與機遇的平台,與青年同行,共同成長。」 本地動畫師崔氏兄弟表示:「很榮幸能夠與青少年分享動畫創作及職涯經驗。我們相信,只要保持好奇心和堅定信念,勇於嘗試,每位年輕人都能找到屬於自己的舞台,開創無限未來。」 信託連續三年舉辦ESG主題活動,吸引來自學界、商界、社福界的持份者積極參與與交流,累計參與人次突破50,000,有效加快整個價值鏈的轉型步伐,進一步擴大可持續發展的正面效益。 圖片說明: 冠君產業信託於 ESG Gala 壓軸舉辦電影放映會,免費邀請約160名共創明「Teen」青少年學員和義務友師一同欣賞動

畫電影。 本地知名動畫師崔氏兄弟於放映會後與青少年互動,鼓勵年輕人勇敢追夢,探索多元未來。 政府共創明「Teen」的學員,包括多元族裔青少年,於朗豪坊參與電影放映會。 關於冠君產業信託(股份代號:2778) 冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane,總樓面面積約300 萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託自2023年榮獲全球房地產GRESB可持續的最高五星級別。冠君產業信託管理人乃鷹君資產管理(冠君)有限公司,為鷹君集團的成員。 網站: www.championreit.com



