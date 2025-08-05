冠君產業信託ESG Gala舉行共創明「Teen」電影放映會

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|- 聚焦青年成長與社會向上流動
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香港，2025年8月4日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（股份代號：2778），於8月1日成功舉辦「ESG Gala」壓軸活動--青少年電影放映會及職業生涯分享會。本屆「ESG Gala」活動以「創新．啟發．融合」為主題，透過一系列專題分享、互動體驗以及藝術展覽，吸引逾千名青年及業界人士參與，展現信託秉持綠色營運與共融理念，推動價值共創，實踐多贏局面。
信託積極響應香港政府「共創明『Teen』計劃」，致力支援來自弱勢社群家庭青少年的身心發展，啟發他們探索更廣闊的未來發展方向。作為本屆「ESG Gala」的壓軸活動，信託在朗豪坊Gala Cinema包場舉辦電影放映會，邀請約160名青少年學員及來自18間大型企業的義務友師們，一同欣賞動畫電影，現場充滿歡樂與感動。放映會後，信託特別邀請本地知名動畫師崔氏兄弟與在場青少年分享職涯規劃，引領青少年勇於追夢，探索多元發展方向，促進社會向上流動。
冠君產業信託行政總裁侯迅女士表示：「我們很高興與一眾青少年聚首一堂，希望今天的活動及分享能夠啟發青少年，勇敢嘗試、探索、發掘更多的可能性。未來屬於年輕一代，而我們致力成為連接夢想與機遇的平台，與青年同行，共同成長。」
本地動畫師崔氏兄弟表示：「很榮幸能夠與青少年分享動畫創作及職涯經驗。我們相信，只要保持好奇心和堅定信念，勇於嘗試，每位年輕人都能找到屬於自己的舞台，開創無限未來。」
信託連續三年舉辦ESG主題活動，吸引來自學界、商界、社福界的持份者積極參與與交流，累計參與人次突破50,000，有效加快整個價值鏈的轉型步伐，進一步擴大可持續發展的正面效益。
圖片說明：
關於冠君產業信託（股份代號：2778）
冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約300 萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託自2023年榮獲全球房地產GRESB可持續的最高五星級別。冠君產業信託管理人乃鷹君資產管理（冠君）有限公司，為鷹君集團的成員。
網站: www.championreit.com
話題 Press release summary
部門 Real Estate & REIT
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