華營建築榮膺建造業議會三大義工獎項 以「建義勇為」精神實踐企業社會責任

香港,2025年8月4日 - (亞太商訊) - 華營建築有限公司(「華營建築」)憑藉在企業社會責任(CSR)的持續投入,於建造業議會主辦的「建造業義工嘉許禮2025」中,榮獲三項殊榮,包括「CISVP全年最積極企業大獎 - 企業組(組別二)金獎」、「評審嘉許 - 卓越建造業義工(優異獎)」及「評審嘉許 - 優秀社福機構協作(優異獎)」。這一系列榮譽,充分印證華營建築將關愛文化融入企業血脈,並與員工、社區夥伴攜手貢獻社會的堅定承諾。 「建造業義工嘉許禮」由議會轄下的「建造業運動及義工計劃」(CISVP)舉辦,旨在表揚及肯定業界義工及機構的無私奉獻,並推廣「建義勇為」的關愛精神,共建和諧社會。 「CISVP全年最積極企業大獎」是嘉許企業在過去一年積極組織及參與義工服務的殊榮;而「卓越建造業義工」及「優秀社福機構協作」兩項評審嘉許,則分別表彰了義工個人的傑出貢獻,以及公司與社福界夥伴的成功合作模式。 華營建築囊括此三項大獎,是對公司從企業層面、員工參與到跨界協作的全方位義工服務體系的權威認可。 華營建築董事總經理潘樹杰先生強調:「我們深信,企業的價值不僅在於建造優質的樓宇,更在於建設一個充滿關愛的社會。這些獎項屬於每一位利用工餘時間服務社群的華營同事,也屬於與我們並肩同行的社福機構夥伴。這份榮譽將激勵我們繼續秉持『以人為本』的理念,發揚『建義勇為』的精神,將專業與愛心結合,為香港社會注入更多正能量。」 華營建築在「建造業義工嘉許禮2025」上,榮獲「CISVP全年最積極企業大獎 - 企業組(組別二)金獎」 企業的關懷精神,不僅體現在對外的社區服務,更植根於對內的員工福祉。作為此理念的生動實踐,公司早前舉辦的年度「炎夏展關懷」行動,便是一個具體例子。 期間,管理層親率團隊深入各大工地,為前線工友派發防暑裝備與清涼物資,以務實舉措守護勞動者的職場健康。 這項行動與公司推動義工服務的初心一脈相承,皆以人為本,旨在為勞動者及社區民眾創建一個安全、健康、有尊嚴的環境。 在「炎夏展關懷」行動中,華營建築管理層與前線工友親切互動。感謝工友們的辛勤付出,你們是我們最重要的合作夥伴。 面向未來,華營建築將繼續堅守企業公民責任,深化與各界持份者的合作,並鼓勵更多員工投身義工行列。公司將承載著業界的嘉許與社會的期望,繼續在拓展業務的同時,積極回饋社會,為香港的繁榮與和諧發展貢獻力量。 在「建造業義工嘉許禮2025」現場,我們一同見證榮譽的誕生,分享每一份喜悅,並為業界的關愛精神和卓越成就感到驕傲。 關於華營建築有限公司 華營建築有限公司於1967年成立,為華營建築集團控股有限公司的間接全資附屬公司,在香港從事建築業多年,累積豐富本地建築市場經驗,成為一所具聲譽及客戶信賴的承建商。 2014年1月,浙江省建設投資集團有限公司收購華營,成為華營的最終母公司。2019年10月,華營建築集團控股有限公司於香港聯交所主板上市。 華營建築對外承接多項具代表性之工程項目,當中包括白田邨第十三期公營房屋重建項目、啟德1E區1號公營房屋發展項目、運用組裝合成建築法(MiC) 的洪水橋及荃灣聯仁街過渡性房屋項目、觀塘市中心第二及第三區住宅綜合發展項目、灣仔軒尼詩道1號(One Hennessy)、麗晶酒店翻新工程、多座數據中心、各大專院校,包括香港中文大學、香港科技大學和香港理工大學在內的教學及科研樓、宿舍等,所承建之項目屢獲殊榮。



媒體聯繫 黃先生

電話:+852 3750 5785

郵箱:media@czcgl.com.hk



話題 Press release summary



部門 Construction

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network