來源 Absolute Pure EnviroSci Limited (APEL) 頂尖專家雲集大灣區科技論壇 共議「化廢為寶 產業升級 灣區共創」前沿科技引領綠色產業升級

香港,2025年8月4日 - (亞太商訊) - 由大灣區經貿協會、大灣區學院、中華環保聯合會及Absolute Pure EnviroSci Limited(「APEL」)旗下「香港科技大學--APEL環境科學健康與環境創新聯合實驗室」聯合主辦的「化廢為寶、產業升級、灣區共創」科技論壇於2025年7月29日在香港盛大舉行,吸引近百位科創界權威、行業領袖及商界精英共襄盛舉,聚焦固廢治理與新材料應用、智能製造賦能工業升級、低碳建材創新應用、粵港澳政策協同及智能水質監測與淨化科技等前沿議題,以科技創新驅動循環經濟,為大灣區可持續發展注入新動能。 本次活動特邀多位行業標杆人物發表演講,包括香港特別行政區政府環境及生態局副局長黃淑嫻女士, JP、湖南建投六建集團副總經理劉坤先生、APEL主席鍾偉强博士、大灣區經貿協會榮譽會長及大灣區榮譽院士鄭文聰教授, BBS, MH, JP、中華環保聯合會副主任陳永暉先生,以及香港科技大學化學及生物工程學系、環境及可持續發展學部教授楊經倫教授。多位嘉賓從政策、產業、綠色創新與區域協作等多角度剖析灣區機遇,為大灣區高質發展建言獻策。 香港特別行政區政府環境及生態局副局長黃淑嫻女士表示:「為推動低碳轉型並及時把握綠色發展帶來的經濟機遇,香港已與粵港澳大灣區內地城市建立固定的合作機制,積極探索「無廢城市」區域共建模式。兩地以區域優勢互補策略,推動大灣區可回收物料的資源化利用,共同發展循環經濟。通過創新、合作和政策引導,我們將能把環保挑戰轉化為新的機遇。希望今天的討論能夠激發更多的創新思維和合作機會,讓我們攜手共創綠色未來。」 湖南建投六建集團副總經理劉坤先生指出:「科技的未來屬於敢於突破的實踐者,我們能將『化廢為寶 』的智慧、『產業升級』的魄力、『港區共創』的格局融成一體,充分發揮投資與基建的多領域優勢,為香港可持續高質量發展做出貢獻。」 APEL 主席鍾偉强博士表示:「科技是推動新時代經濟轉型和提升競爭力的關鍵引擎。我們要善用科技力量,實踐『化廢為寶』,推動產業升級和綠色發展。香港憑藉企業家精神、創新技術、完善基建和國際連繫,具備打造世界級產業集群的獨特優勢。在新時代的發展格局中,官、產、學、研、投五方應緊密合作,推動智能製造、綠色科技和高端製造業,加強與大灣區城市的聯動。APEL 將繼續配合政府政策,促進科技融合與環保創新,助力香港成為新型工業化的典範,為本地以至全球的可持續發展注入新動力。」 大灣區經貿協會榮譽會長及大灣區榮譽院士鄭文聰教授表示:「我們深信科技創新是推動區域經濟高質量發展的核心動力,今天的論壇正是我們邁向綠色、智慧、可持續未來的重要一步。通過智能化的固廢處理和資源再生技術,不僅能大幅減少廢棄物對環境的壓力,還能將其轉化為高附加值的新材料,推動綠色產業鏈的延伸,有效助力國家『碳達峰、碳中和』目標的實現。」 本次活動吸引近百位科創界權威、行業領袖及商界精英共襄盛舉,出席嘉賓包括香港特別行政區政府環境及生態局副局長黃淑嫻女士, JP(右五)、湖南建投六建集團副總經理劉坤先生(右四)、義合控股有限公司主席詹燕群先生(左五)、APEL主席鍾偉强博士(右三)、APEL董事楊學光博士(左四)、大灣區經貿協會創辦人賴國偉博士(左一)、大灣區經貿協會榮譽會長及大灣區榮譽院士鄭文聰教授, BBS, MH, JP(左三)、中華環保聯合會副主任陳永暉先生(右二)、中國科學院北京中科科技創新發展研究院數字低碳研究所所長陳偉光博士(右一),以及香港科技大學化學及生物工程學系、環境及可持續發展學部教授楊經倫教授(左二)。 飛灰資源化技術勢成推動大灣區循環經濟發展的關鍵引擎 隨後進行的「化廢為寶、產業升級、灣區共創」科技論壇,匯聚多位來自不同領域的專家學者與業界代表,圍繞三大主題進行深入交流,為綠色科技與灣區產業升級注入嶄新洞見。《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等法律法規對飛灰的處置和利用作出了明確規定,要求對飛灰進行無害化、資源化利用,减少對環境的污染。湖南建投六建集團海外公司副經理黃菁女士詳細剖析飛灰、污泥等多源固廢綜合治理與新材料融合的優勢及案例。中國科學院北京中科科技創新發展研究院數字低碳研究所所長陳偉光博士指出,2030年起全國逐步減少飛灰填埋量,鼓勵實現零填埋。針對飛灰中的氯鹽、重金屬等污染物,現有整合填埋方式將被創新技術取代,通過二步法工藝實現資源化轉型,構建完整產業價值鏈,為全球固廢近零填埋提供可行路徑。 論壇主持人APEL主席鍾偉强博士(左)與中國科學院北京中科科技創新發展研究院數字低碳研究所所長陳偉光博士(中)

及湖南建投六建集團海外公司副經理黃菁女士(右)共同探討廢物資源化與循環科技。 在新型工業化與智能製造方面,香港生產力促進局新型工業化部總經理單銘賢工程師及生物醫學專家顧問蔡永達博士分享了自動化、數字化和AI驅動的工業升級方案。香港生產力促進局新型工業化部總經理單銘賢工程師表示:「香港正邁向『新質時代』,特區政府推出的『新型工業化資助計劃(NIFS)』和『新型工業加速計劃(NIAS)』,旨在資助智能及綠色製造的企業在香港設立新智能生產線。生產力局亦通過提供一系列未來技能培訓培育未來工程師,並推動新能源、生物健康、先進製造、新材料及人工智能等新興領域的發展,鞏固香港國際創新中心地位。」香港生產力促進局新型工業化部生物醫學專家顧問蔡永達博士表示:「生產力局在推動香港生命健康及新能源產業研發成果商業化所進行的措施和項目中,與一家本地企業合作以促進氫能產業的發展,計劃興建香港首座綠色製氫設施,利用堆填區產生的天然沼氣製氫。該設施所生產的氫氣符合GB/T 37244-2018質量標準,純度≥99.97%,除了供交通運輸使用,亦適用於其他下游應用場景。」 論壇主持人APEL主席鍾偉强博士(左)與香港生產力促進局新型工業化部總經理單銘賢工程師(中)及香港生產力促進局新

型工業化部生物醫學專家顧問蔡永達博士(右)共同探討新型工業化與智能製造議題。 關於智能水務創新成果,香港科技大學化學及生物工程學系、環境及可持續發展學部副教授韓偉教授及香港科技大學 (HKUST)--Absolute Pure EnviroSci Limited (APEL) 聯合實驗室首席應用科學家陸朗霆先生則分享了智能水質監測及高效淨化技術的最新突破。陸朗霆先生表示:「水資源是維繫人類生命與生態環境健康的關鍵。APEL 研發的 Wisepura Aquapura 採用了全球首創的多孔結構矽微囊專利技術,與水接觸時智能控釋其活性物質,有效針對供水系統、空調系統及下水道系統中超過 30 種細菌、真菌及病毒,同時滿足多種應用場景的需求。目前,這項創新技術已在香港多處公共基礎設施廣泛應用。更重要的是,矽微囊系統可多次循環使用,且在使用壽命結束後能安全處理,有效減輕環境負擔。」 香港科技大學化學及生物工程學系、環境及可持續發展學部副教授韓偉教授(左)及香港科技大學 (HKUST)--Absolute Pure EnviroSci Limited (APEL) 聯合實驗室首席應用科學家陸朗霆先生(右)於論壇上分享了智能水質監測及高效

淨化技術的最新突破。 關於中華環保聯合會

中華環保聯合會是經國務院批准、民政部註冊,生態環境部為行業管理部門,由熱心環保事業的人士、企業、事業單位自願結成的、非營利性的、全國性的社團組織。中華環保聯合會的宗旨是圍繞實施可持續發展戰略,圍繞實現國家環境與發展的目標,圍繞維護公眾和社會環境權益,充分體現中華環保聯合會「大中華、大環境、大聯合」的組織優勢,發揮政府與社會之間的橋梁和紐帶作用,促進中國環境事業發展,推動全人類環境事業的進步。 關於大灣區經貿協會

大灣區經貿協會是由社會精英倡導創立的經濟貿易及融資配對平台,願景及使命是配合國家政策,致力推動大灣區的經濟發展。積極為各個領域提供商業、經濟和融資配對服務,搭建起企業與政府、企業與企業之間的橋樑,促進大灣區成為全球領先的經濟體。 關於大灣區學院

大灣區學院由大灣區經貿協會創辦,目的是配合國家的粵港澳大灣區戰略規劃發展,培育環球企業領袖人才,維持香港作為首屈一指的國際金融中心;並與國際知名高等學府聯合舉辦高端人才培訓認證課程「大灣區院士」,與及頒授榮譽名銜予對社會及大灣區建設有傑出貢獻的政、商、學界知名人士。 關於APEL

Absolute Pure EnviroSci Limited(「APEL」)為香港聯合交易所主板上市公司--義合控股有限公司(香港主板上市編號:1662)的間接非全資附屬公司。以改善生活品質及居住環境為使命, APEL 主要從事健康與環境科技創新的研究、開發及商業化。基於其多層次殺菌塗層技術(MAP-1),APEL 已在四個關鍵領域:飛機空氣淨化、水質淨化、畜牧健康和環保建材,研發專門的應用配方,旨在應對全球迫切挑戰。2024 年 1 月 10 日,APEL與香港科技大學共同建立「香港科技大學--APEL 環境科學健康與環境創新聯合實驗室」,就創新的健康和環境技術進行研發及成果轉化。APEL 期待與全球研究人員和行業夥伴合作,推動更多健康與環境科技創新。為佈局國際健康與環境衛生的市場,APEL 現正於大阪 The Lab.舉行創新互動展覽會,展示三大旗艦產品--Wisepura 水質及空氣淨化系統、GERMAGICTM 抗菌塗層和 GERMAGICTM PET 寵物健康及護理方案,把握亞洲健康科技產業的發展機遇。 如有垂詢,請聯絡:

