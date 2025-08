Saturday, 2 August 2025, 00:30 HKT/SGT Share:

來源 Level Infinite 《Rust Mobile》正式預告片發布,首次試玩展示將在2025年科隆遊戲展亮相 全新電影式預告片展現了《Rust Mobile》保留PC版前作的核心玩法,從激烈的玩家對戰(PvP)到基地突襲一應俱全,同時還具備行動端的便利性與靈活性

玩家可於8月20日至24日於科隆遊戲展(Gamescom)搶先試玩《Rust Mobile》

歡迎玩家前往 rustmobile.com 進行預先註冊

深圳,2025年8月2日 - (亞太商訊) - Level Infinite 欣喜宣佈,《Rust Mobile》這款官方授權的經典 PC 生存遊戲《Rust》移動端改編作品,即將公開展示遊戲玩法特色。《Rust Mobile》忠實還原了原作中殘酷的生存體驗,並融合了為移動端量身打造的創新內容,預計將在 2025 年科隆遊戲展(Gamescom)上首次向公眾開放試玩。 《Rust Mobile》正式發佈

現已開放預先註冊 觀看電影式預告片 這裡. 由 Facepunch Studios 官方授權,《Rust Mobile》忠實還原原作不妥協的硬核精神,為玩家帶來熟悉而深刻的生存體驗。從開放世界探索、殘酷的 PvP 戰鬥,到基地建設,以及信任與背叛交織的緊張氛圍,移動版全面捕捉了《Rust》的精髓。 遊戲採用第一人稱視角,營造出一個即時沉浸的世界。無論是野外猛獸,還是敵對玩家,危險無所不在。遊戲中的沙盒環境可自由探索,擁有動態晝夜循環、天氣系統以及區域生物群落,為環境策略增添深度。搜刮、製造、建造、突襲與永久死亡等核心玩法也完整保留,每一個決策都可能關乎生死。 在《Rust Mobile》中,玩家可選擇完全投入 PvP 對抗,或按自己的節奏生存,提供更高自由度,同時仍保留原作那種充滿緊張與危機感的氛圍。專為移動端生活方式量身打造,無論你是在家、通勤途中,還是忙裡偷閒,都可以隨時加入這場生存挑戰。 2025 科隆遊戲展獨家試玩展示 《Rust Mobile》將正式亮相 2025 年科隆遊戲展(gamescom 2025),這是全球規模最大的遊戲盛會之一,將於 8 月 20 日至 24 日在德國科隆舉行,屆時遊戲將首次面向公眾開放試玩。 熱愛生存與 PvP 的玩家請前往 6.1 展廳 C-051g 展位,親身體驗全新的《Rust Mobile》玩法,還可在現場領取限量版海報與周邊商品(送完即止)。 自今年早些時候在加拿大進行技術測試以來,《Rust Mobile》在畫質、玩法系統及內容方面均獲得了顯著提升,如今已準備就緒,邀您開啟一場史詩級的生存冒險。 如需了解更多資訊或進行預註冊,請造訪 rustmobile.com。你也可以關注遊戲的 X(原 Twitter)帳號與 YouTube 頻道,獲取最新動態。遊戲展開放時間請參考 www.gamescom.global。 關於 Level Infinite Level Infinite 是騰訊旗下的全球遊戲品牌,致力於為全球玩家帶來高品質、原創性的互動遊戲體驗,讓玩家隨時隨地暢玩精彩內容。Level Infinite 還為全球開發者與合作工作室提供豐富的資源與服務,助力其遊戲潛力全面釋放。 作為全球熱門遊戲的發行商,Level Infinite 旗下作品包括《PUBG MOBILE》、《王者榮耀》、《勝利女神:妮姬》,同時也深度參與《沙丘:覺醒》(Funcom)、《戰鎚 40K:暗潮》等多款知名合作項目的開發與發行。 了解更多,請造訪 www.levelinfinite.com。 聯絡資訊

Kirsty Endfiel

Swipe Right PR

tencent@swiperight.gg 相關影片

https://www.youtube.com/watch?v=8O_L8APT51Y 來源:Level Infinite



