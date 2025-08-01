《Rust Mobile》正式預告片發布，首次試玩展示將在2025年科隆遊戲展亮相

深圳，2025年8月2日 - (亞太商訊) - Level Infinite 欣喜宣佈，《Rust Mobile》這款官方授權的經典 PC 生存遊戲《Rust》移動端改編作品，即將公開展示遊戲玩法特色。《Rust Mobile》忠實還原了原作中殘酷的生存體驗，並融合了為移動端量身打造的創新內容，預計將在 2025 年科隆遊戲展（Gamescom）上首次向公眾開放試玩。

《Rust Mobile》正式發佈

現已開放預先註冊

觀看電影式預告片 這裡.

由 Facepunch Studios 官方授權，《Rust Mobile》忠實還原原作不妥協的硬核精神，為玩家帶來熟悉而深刻的生存體驗。從開放世界探索、殘酷的 PvP 戰鬥，到基地建設，以及信任與背叛交織的緊張氛圍，移動版全面捕捉了《Rust》的精髓。

遊戲採用第一人稱視角，營造出一個即時沉浸的世界。無論是野外猛獸，還是敵對玩家，危險無所不在。遊戲中的沙盒環境可自由探索，擁有動態晝夜循環、天氣系統以及區域生物群落，為環境策略增添深度。搜刮、製造、建造、突襲與永久死亡等核心玩法也完整保留，每一個決策都可能關乎生死。

在《Rust Mobile》中，玩家可選擇完全投入 PvP 對抗，或按自己的節奏生存，提供更高自由度，同時仍保留原作那種充滿緊張與危機感的氛圍。專為移動端生活方式量身打造，無論你是在家、通勤途中，還是忙裡偷閒，都可以隨時加入這場生存挑戰。

2025 科隆遊戲展獨家試玩展示

《Rust Mobile》將正式亮相 2025 年科隆遊戲展（gamescom 2025），這是全球規模最大的遊戲盛會之一，將於 8 月 20 日至 24 日在德國科隆舉行，屆時遊戲將首次面向公眾開放試玩。

熱愛生存與 PvP 的玩家請前往 6.1 展廳 C-051g 展位，親身體驗全新的《Rust Mobile》玩法，還可在現場領取限量版海報與周邊商品（送完即止）。

自今年早些時候在加拿大進行技術測試以來，《Rust Mobile》在畫質、玩法系統及內容方面均獲得了顯著提升，如今已準備就緒，邀您開啟一場史詩級的生存冒險。

如需了解更多資訊或進行預註冊，請造訪 rustmobile.com。你也可以關注遊戲的 X（原 Twitter）帳號與 YouTube 頻道，獲取最新動態。遊戲展開放時間請參考 www.gamescom.global。

關於 Level Infinite

Level Infinite 是騰訊旗下的全球遊戲品牌，致力於為全球玩家帶來高品質、原創性的互動遊戲體驗，讓玩家隨時隨地暢玩精彩內容。Level Infinite 還為全球開發者與合作工作室提供豐富的資源與服務，助力其遊戲潛力全面釋放。

作為全球熱門遊戲的發行商，Level Infinite 旗下作品包括《PUBG MOBILE》、《王者榮耀》、《勝利女神：妮姬》，同時也深度參與《沙丘：覺醒》（Funcom）、《戰鎚 40K：暗潮》等多款知名合作項目的開發與發行。

了解更多，請造訪 www.levelinfinite.com。

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來源：Level Infinite

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