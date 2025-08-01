協合新能源（0182.HK）公佈2025年中期業績：做強企業 提高盈利的確定性

香港，2025年8月1日 - (亞太商訊) - 協合新能源集團有限公司（"協合新能源"或"集團"；股份代碼：0182.HK） 公佈集團截至2025年6月30日止六個月（"期內"）之中期業績。回顧期內，集團新建電廠陸續投運，融資成本進一步降低。面對中國新能源聚集區域限電形勢趨於嚴峻和綜合電價整體下行的雙重挑戰，集團主營業務承壓，收入和利潤均出現下降。對此，集團根據環境的變化，及時調整發展戰略，以提高盈利的確定性為目標，調整業務策略，重視質量，以提高效率、創造價值為原則，提升電廠收益水平，強化電力交易能力。

報告期內，集團持續經營業務收入實現14.00億元（人民幣，下同），較去年同期降低6.6%；集團權益持有人應占溢利2.82億元，歸母淨利潤率為20%；基本每股盈利3.58分。截至2025年6月30日，集團資產淨值為89億元；每股淨資產為1.11元。

2025年上半年，集團繼續佈局全球重點市場，項目開發能力持續增強。其中，在中國境內新獲取風電投資項目（年度建設指標）600MW，在中國以外地區獲取152.5MW光伏項目和300MW儲能項目。項目開發過程中，多維聯動集團的電廠運維、 設計、 諮詢、電力交易等專業服務業務，新簽的電廠運維及設計諮詢外部客戶合同額增長顯著。

報告期內，集團周密策劃並有序組織部署，實現多個項目如期並網。2025年上半年，集團新增投產項目權益容量191MW，其中風電140MW，光伏51MW。截至2025年6月30日，集團持有並網發電的風電及光伏電廠權益裝機容量4,778MW，較上年同期增長18.0%。其中，風電廠權益裝機容量3,844MW，同比增長10.9%；光伏電廠權益裝機容量934MW，同比增長60.2%。平價項目裝機容量3,380MW，占權益容量的70.7%

2025年上半年，在部分電廠風資源欠佳、限電加劇以及綜合電價下行等不利影響下，集團發電收入下滑2.1%，發電利潤亦有所下降。期內，集團權益發電量為4,759GWh，與去年同期持平；投資的風電電廠加權平均利用小時數為1,142小時，光伏電廠加權平均利用小時數為531小時。為有效對沖行業整體電價下行的不利影響，集團強化綠電交易、綠證銷售，2025年上半年綠電交易電量較上年同期上漲26%。

與此同時，本集團發力精細化和專業化管理，不斷降低融資成本，提高電廠生產效率。期內，集團新增提款的平均融資成本3.15%，綜合融資利率降至3.63%，均處於歷史低位；設備故障損失電量同比下降40%。

協合新能源集團有限公司*董事局主席劉順興先生表示："面對新能源行業形勢的快速變化，本集團進行了一系列經營調整。我們以提高效率、創造價值為指導原則，優化了業務策略。同時，圍繞"精細化和專業化"加強管理，多方面實現了降本增效。我們還著力夯實並強化電力交易能力，狠抓電力營銷，積極加強綠電交易和綠證銷售，積極發展全球業務，諸多舉措已初見成效。展望未來，本集團已制定並正在實施新的發展戰略，將以"做強企業、提高盈利的確定性"為指導思想，更加重視發展質量，致力於為股東帶來更豐厚的投資回報。"

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network