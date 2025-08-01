正力新能公佈盈喜 2025年上半年實現淨利潤大幅增長

香港，2025年8月1日 - (亞太商訊) - 江蘇正力新能電池技術股份有限公司（「正力新能」或「本集團」，股份代號：3677.HK）於2025年7月31日發佈2025年半年度正面盈利預告。本集團預計上半年實現淨利潤為人民幣1.98億元到2.43億元，而2024年上半年虧損1.30億元。本報告期與上年同期相比，淨利潤將增加人民幣3.28億元到3.73億元，收入和毛利率亦持續優化。

本報告期內，正力新能業績改善的首要原因是多款定點車型已進入量產階段，動力電池出貨量同比大幅提升，推動整體銷售收入增長。根據相關資訊顯示，2025年上半年，本集團配套的上汽通用GL8 PHEV、零跑B系列C系列、廣汽豐田鉑智3X等核心車型表現亮眼。其中GL8 PHEV延續熱銷勢頭，已躍升為GL8家族中銷量佔比最高的車型，成為中大型插混MPV市場的重要代表；零跑搭載800V高壓平台的主力車型，如C10、C11、C16和B10等均贏得了市場的良好認可，在全國同系列車型中持續暢銷，排名領先；廣汽豐田首款高階輔助駕駛SUV鉑智3X上市後迅速成為合資品牌市場的暢銷車型，這些都為電池供應商正力新能的出貨量貢獻了穩定增量。此外，正力新能也在上半年成功獲取了大眾汽車CSP增程車型的獨家定點，是大眾在國內最大的增程汽車平台化項目。目前正力新能產品覆蓋等多個主流車企的高價值平台，帶動整體出貨量和業績的雙增長。

同時，正力新能通過持續推進提質增效改善活動，使毛利率較去年上半年實現了明顯提升。據公開報導顯示，正力新能製造體系效率顯著提升，通過產線智慧化升級、軟件定義工廠建設以及「三化」（電芯形態標準化、電池包平台化、電化學體系差異化）戰略的推進，可提升整體良率和生產效率。

在客戶及產業鏈層面，正力新能持續獲得核心車企認可，先後榮獲上汽通用「年度最佳供應商獎」、廣汽集團「十佳供應商」及零跑汽車「零跑價值獎」，體現出客戶對公司交付能力、產品品質和綜合實力的高度肯定。

中國汽車工業協會資料顯示，2025年上半年我國汽車產銷量雙雙突破1500萬輛，較去年同期實現雙位數增長，產業活力持續釋放。其中，新能源汽車產銷量分別達696.8萬輛和693.7萬輛，同比增長41.4%和40.3%。面對產業高速發展態勢，正力新能圍繞核心客戶的混動、純電及增程平台深度協同，加快產能釋放節奏，鞏固提質增效成果，全面推動「陸海空」全場景產品體系落地。未來，正力新能亦將憑藉全鏈條的研發、製造和服務能力，全面鞏固其在新能源汽車產業鏈中的戰略價值，持續釋放發展潛力。

有關江蘇正力新能電池技術股份有限公司（3677.HK）

江蘇正力新能電池技術股份有限公司是專注於鋰離子動力電池和儲能電池研發和製造的國家高新技術企業，於2025年3月在香港聯合交易所主板上市（股票代碼：3677.HK）。公司技術研發積澱始於2009年，主體成立於2019年，總部位於江蘇常熟。正力新能推行「三化戰略」（電芯標準化/電池包平台化/電化學差異化），產品覆蓋全形態電池。2024年裝機量國內前十，系大眾中國最大增程平台獨家供應商，配套上汽通用GL8 PHEV、零跑高壓車型等核心項目，江蘇基地年產能26GWh，獲國家級綠色工廠認證。

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