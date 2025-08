Friday, 1 August 2025, 14:41 HKT/SGT Share: 靈活運用服務型平台優勢 鎂信健康打造港人北上一站式就醫體驗

香港,2025年8月1日 - (亞太商訊) - 港人北上就醫成為大勢所趨,惟跨境醫療理賠在申請上往往需時較長,難免帶來不便。有見及此,內地最大的「醫藥多元支付平臺」上海鎂信健康科技集團股份有限公司(下稱鎂信健康),早前與中再壽險(香港)共同發佈「大灣區跨境醫療解決方案」,通過整合內地與香港醫療資源,配合自主研發的AI技術,大大提升理賠效率,全方位滿足香港保險用戶跨境互聯互通的醫療服務需求。 關注到愈來愈多港人到內地尋求體檢、用藥及專科治療等服務,鎂信健康創始人兼首席執行官張小棟於7月24日在香港出席一場以「粵港澳大灣區醫療保險發展」為主題的行業論壇指出,港人選擇北上就醫,除了基於廣州、深圳等大灣區城市的醫療設備豐富,還有價格實惠外,亦取決於內地在新藥研發領域屬世界頂尖的地區之一,目前在研新藥約占全球百分之三十。」 結合平臺優勢 實現三大目標 鎂信健康作為服務型平臺,也是發揮協同效應的「連接者」,張小棟強調,公司積極通過自身優勢,聯合眾多保險公司,圍繞著「好醫、好藥、好支付」的理念,實現三大目標。其一是「把藥帶進來」:通過依託鎂信創新藥械的資源優勢,將最新上市的癌症、罕見病特效藥等全球先進藥械帶給大灣區患者;其二是「把醫連起來」:提供內地公立醫院專家預約、陪診、第二診療意見、住院手術安排等全流程服務,全面提升港人北上就診的便利度和滿意度。 他補充,最後是「把支付變簡單」:通過鎂信健康獨特的「一碼直付」平臺,探索實現患者北上就醫無需墊付,讓跨境醫療的保險理賠如同掃碼支付般簡便快捷。 據本報瞭解,作為內地保險業內首個在公立醫院實現商業保險直付的平臺,「一碼直付」平臺是鎂信健康的旗艦產品,重點支援使用者實現"先就醫、後付費"的就醫新體驗。根據資料顯示,「一碼直付」平臺目前已與內地2萬多家醫院建立合作關係,意味著使用者在上述合作醫院網路內就醫,僅需在平臺申請專屬二維碼,即可在門診、住院、買藥的場景中,透過出示二維碼直接完成商保結算,全程無需墊付,輕鬆自在就醫。 配置合適平台 覆蓋流程全面 對於聯同中再壽險(香港)發佈的「大灣區跨境醫療解決方案」,張小棟形容,這是跨境健康險邁向服務一體化、標準化的重大轉變,重點在於將傳統上「一張保單+事後報銷」的單一形態,升級為「保險+資源+支付」的標準化解決方案模式。 「簡單而言,就是通過整合內地與香港醫療資源,將醫療系統、藥品及支付服務集中在同一個平臺。」他闡述,由此每位元客戶投購保單後,皆可透過鎂信健康配置適用的服務平臺,如手機應用程式(APP)或微信小程式等,全面覆蓋患者跨境就醫前的規劃,至就醫中的費用直付、醫療服務協調,再到就醫後的康復說明等整個流程,實現保險與醫療服務的深度融合。 重視商業保險 加強跨境醫療保障 提到內地於7月發佈「商業健康保險創新藥品目錄」,引來包括香港媒體在內的關注,特別是對跨境醫療的潛在影響。張小棟表示,有關政策闡明商業保險在健康保障體系中的角色,正從補充賠付轉向核心保障力量,主要可體現於四大層面。「以政策為例,國家醫保局首次以『雙目錄』形式,將超出基本醫保範圍的高值創新藥單獨納入目錄,意味著商業保險在中國多層次保障體系中,已正式由『補充』升格為與醫保並行的『戰略支付方』。」 他續說,從患者角度來看,伴隨不斷完善與推進醫保、商保等多元化支付方式,有助更廣泛地減輕他們的用藥負擔;對保險公司而言,藉此可為設計更貼近患者需求的產品,提供明確方向,促進藥企、保險機構、醫療機構的深度合作,構建更完善的醫療與保險支付生態。 「針對跨境醫療,這份目錄讓香港居民在內地就醫時,可借助商業保險獲得更多創新藥的治療機會,同時為香港保險機構與內地合作提供新契機,也為服務平臺帶來將政策紅利轉化為快速落地的商業機會。」張小棟直言,鎂信健康將借此東風,進一步優化跨境醫療服務,推動兩地醫療資源與保險服務深度融合,助力商業保險在跨境健康保障中發揮更大作用。 自主研發AI系統 加速理賠自動化 要有效解決申請流程繁瑣冗長等跨境就醫的理賠問題,張小棟認為,AI在當中擔當重要角色。「鎂信健康視AI為重構支付流程、提高協同效率,以至優化服務體驗的核心驅動力,特別通過自主研發的AI智慧中樞mind42.ai,深度賦能支付全鏈路。除了通過分析醫療資料,為保險公司提供精准定價模型,實現合理控費外,更能利用機器學習演算法預測風險趨勢,提前制定應對策略,加強風險控制。」 「在理賠環節方面,我們已引入AI技術實現自動化審核,醫療審核覆蓋率超過60%,促使平均審核時長由需要數天至數周,大幅縮減至10分鐘以內,全面提升理賠效率。」他同時稱,AI技術亦有助突破語言限制,如內地的醫療報告多以中文撰寫,但香港的保險公司一般要求理賠申請人提供英文的醫療報告,過去單是翻譯已耗費不少時間。AI技術的精進令有關問題迎刃而解,加速理賠全自動化的推展。 隨著跨境醫療愈趨普惠化及標準化,張小棟展望鎂信健康將與更多保險公司攜手合作,共同開發多元化的創新保險產品,將更多創新藥納入保險保障範圍,為更多患者實現創新藥可及性。而保險保障範圍擴大亦可吸引更多投保人,幫助保險公司提高保費收入,實現不斷自我強化增長的良性迴圈,既可降低服務成本,也能規範就醫流程、服務品質及理賠依據,確保不同層面的患者都能獲得標準化服務。



