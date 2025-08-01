雲天勵飛擬赴港上市：中國AI推理芯片獨角獸 強勁技術實力與多場景佈局構築堅固護城河



香港，2025年8月1日 - (亞太商訊) - 近年來，在企業數字化浪潮、消費電子迭代與大型AI模型爆發的多重共振下，中國AI推理芯片相關產品及服務行業迎來爆發式增長。近日，中國AI領域中的頭部企業雲天勵飛正式向港交所遞交A1上市申請，擬赴港上市，華泰金融控股（香港）有限公司、中信證券（香港）有限公司及招銀國際融資有限公司擔任聯席保薦人。 中國領先人工智能公司 具備跨場景遷移及快速市場化響應能力 據悉，雲天勵飛作為中國人工智能（AI）領域的領軍企業，始終秉持專業專注的態度，長期深耕於AI推理芯片的研發設計與商業化應用。憑藉深厚的技術積累和前瞻性的戰略佈局，公司於2023年成功在上交所科創板掛牌上市（A股代碼：688343）。上市之際，雲天勵飛便備受矚目，被冠以深圳「人工智能第一股」的美譽。不僅如此，其上市當年更是以卓越表現，成為全年廣東省規模最大的IPO項目，綜合實力之強由此可見一斑。 強大的技術實力與精準市場應變能力是雲天勵飛的核心競爭優勢。公司以獨創的「IFIC」架構作為技術基石，多年來在AI推理芯片與算法研發領域深耕細作，積累了深厚的專業底蘊。憑藉這份深厚的積澱，公司能夠迅速捕捉市場動態需求的「蛛絲馬跡」，並將其精準轉化為切實解決客戶痛點的成熟產品，為客戶帶來高效、創新的解決方案。 具體而言，公司能夠高效及靈活解構、重組與配置現有技術模組以適應新案例及場景，並推出產品。這種高效靈活的技術能力與對市場敏銳度的精妙融合，助力其比傳統市場參與者以更迅捷的姿態捕捉市場機遇，並讓其在風雲變幻的AI市場浪潮中，脫穎而出，始終穩坐行業領先的「頭把交椅」。 與此同時，雲天勵飛還具備根據不同場景差異化需求進行靈活部署與動態優化，實現技術方案跨端邊雲三個層級應用場景的低成本遷移的卓越能力。這一獨特能力，為公司構築起了一道堅不可摧、差異化的競爭優勢壁壘，使其在激烈的市場競爭中脫穎而出，獨樹一幟。 多場景生態佈局 業績顯著增長 全面的生態佈局是雲天勵飛的核心發展引擎，為公司的高速前行提供著源源不斷的動力。依託自主設計的芯片架構與核心算法這兩大「獨門秘籍」，公司精心雕琢出面向企業、消費、行業等三大應用場景的豐富產品矩陣。這些產品共同構建起一個全方位、無死角的生態系統，為雲天勵飛提供了廣闊的發展空間和無限的可能。 在企業級場景中，雲天勵飛依託高性能AI推理芯片和基於芯片的各種硬件形態，專注於為各類企業傾心打造強大的技術支撐，助力它們在數字化轉型的浪潮中破浪前行。公司精心推出了一系列產品和服務，包括AI推理芯片及相關產品、算力服務以及IP授權服務等。這些產品和服務在服務機器人、大模型服務及SoC開發等多元場景中熠熠生輝，滿足著企業在智能化升級過程中的多樣化需求，讓企業在科技的賦能下煥發出勃勃生機。數據顯示，2024 年該業務板塊收入占比 27.1%，毛利率高達 40.2%。 在消費級場景，雲天勵飛率先引領行業潮流，精心設計並匠心開發出新一代AI原生產品，包括噜咔博士AI拍學機、AI眼鏡、嚕咔博士AI毛絨玩具及家庭主機設備所用的AI推理芯片，在此基礎上，公司乘勝追擊，利用IFMind大模型推理能力，改進消費電子產品與AI耳機、AI手錶等可穿戴設備作為AI賦能產品，實現了性能的質的飛躍，為用戶帶來了變革性的體驗。數據顯示，2024年該業務板塊收入占比44.2%，這是公司實力的有力見證，也為公司進一步拓展消費電子市場奠定了堅實的基礎。 在行業級領域，基於「IFMind」大模型、Nova及AI推理芯片的推理能力，雲天勵飛精心開發出面向智慧公交、智慧城市治理、智慧園區、智慧應急等全行業需求的軟硬一體化產品及服務，包括前端設備、軟件平台、AI推理服務器、邊緣計算盒子及一體機。這些產品與強大AI能力深度融合，讓公司能夠在複雜多變的應用場景中披荊斬棘。 強勁的技術實力與全面的網絡佈局，讓雲天勵飛的營收實現了顯著飛躍。根據招股書，於2024年，公司實現收入人民幣917.4百萬元，同比增長 81.3%，2025年一季度，公司實現收入人民幣264.1百萬元，同比大幅增加168.2%。亮眼的成績，進一步證明瞭公司在科技領域的領先地位和可持續發展的潛力，也為投資者和市場注入了強大的信心。 政策扶持行業快速發展 未來成長空間可期 AI是當今時代最具變革性與顛覆性的前沿技術，在推動社會生產力躍升、產業結構優化等方面所發揮著重要作用。近年來，國家推出了一系列政策，全方位支持AI行業發展。2024年9月，工業和信息化部發佈《關於推進移動物聯網「萬物智聯」發展的通知》，強調軟硬件一體化解決方案在推動計算和存儲服務需求方面的戰略價值，進一步加速行業轉型。2025年4月，工信部等三部門印發《電子信息製造業數字化轉型實施方案》，強調著力拓展電子信息製造業數字化轉型、智能化升級的廣度和深度，助力推動新型工業化和製造強國建設。 此外，從戰略層面而言，在中美博弈的背景下，人工智能（AI）作為前沿科技領域，已然成為這場大國博弈的戰略高地，AI的發展態勢將深刻影響兩國乃至全球的未來走向，其重要性不言而喻。雲天勵飛作為行業中的龍頭企業，其先進的技術和優質的服務與國家戰略方向高度契合，未來前景可期。 從行業發展趨勢來看，近年來中國AI推理芯片及相關產品與服務市場呈現出高速增長態勢。據灼識諮詢報告，其市場規模自2020年的人民幣113億元，一路攀升至2024年的人民幣1,626億元，期間複合年增長率高達94.9%，預計到2029年，這一市場規模將突破人民幣13,830億元，2024年至2029年的複合年增長率為53.4%，由此可見，該行業未來成長空間極為廣闊，蘊含著巨大的發展潛力與機遇。 雲天勵飛作為行業中的領先企業，憑藉其獨特的技術優勢、靈活的市場應變能力以及跨場景的應用方案，在AI領域中展現出強大的競爭力，有望迎來前所未有的發展機遇，是支稀缺的「全場景AI推理解決方案」標的。未來，公司將繼續依託以NPU為核心的AI技術平台，在推理AI時代持續實現技術創新，同時提供領先的推理AI產品及服務，不斷鞏固其在AI推理領域中的領先地位，充分展現公司的巨大潛力與核心價值。



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