Scipio Capital Advisors 資本募集行動讓合格投資人觸及另類資產收益

佛羅裡達州邁阿密, 2025年8月1日 - (亞太商訊) - Scipio Capital Advisors 管理合夥人 Will Panter 表示：「我們的使命始終明確：開放高收益投資機會，同時賦能過去被忽視的市場。我們引以為傲的是，始終如一地為個人投資人及信任我們策略的機構夥伴，帶來穩定可靠的收入來源。」

位於邁阿密的私募投資公司 Scipio Capital Advisors，專注於高收益、有擔保的投資策略，宣布在 2025 年持續實現加速增長，反映出市場對每月股息收益及不受市場波動影響的投資工具的強勁需求。

在今年上半年，該公司來自合格投資人的資本承諾大幅增長——主要來自家族辦公室——這些投資人正尋求可取代傳統股票配置、且更穩定可靠的投資選項，以應對持續的市場波動。Scipio 的旗艦產品以實體、可產生收益的資產作為擔保，提供可觀的每月股息收益，年化目標回報率為 18–20%。當今的投資人不僅追求資本增值，更重視可預測的現金流與資本保值。

真正讓 Scipio 與眾不同的是：

透過結構化、擔保型放貸實現 穩定的每月現金流

以實體資產為基礎的信貸模型，有效 降低與市場波動的相關性

以營收為導向的放貸策略，支持 具可擴展影響力的弱勢企業

量身打造的尊榮客戶體驗，專為眼光獨到的投資人設計

Panter 表示：「在這個難以預測的金融環境中，我們的目標始終如一：提供高收益、低波動的收入來源，同時內建下行保護機制。我們已經一個月又一個月地實現這一目標，並贏得了信任我們務實且嚴謹策略的投資人信心。」

位於佛羅里達州的另類資產管理公司 Scipio Capital Advisors 今日宣布推出兩項具有協同效應的投資工具——SCA Principal Alpha Fund 與 SCA Equity Alpha Fund，兩者合計募資目標為 1 億美元。這兩支基金皆依據 506(c) 條款結構設立。

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William Panter

Co-Founder: Scipio Capital Advisors

954-405-6344

239-887-7795

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來源: Scipio Capital Advisors

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