Thursday, 31 July 2025, 11:10 HKT/SGT Share: 金嗓子:喉寶產品獲烏茲別克斯坦衛生部認證 - 國際化佈局邁出關鍵步伐

香港,2025年7月31日 - (亞太商訊) - 隨着全球化進程的持續加速,中醫藥產業在國際市場上的影響力不斷擴大。在此背景下,眾多中醫藥企業紛紛加快「出海」步伐,積極布局國際市場,全力搶占全球健康產業的戰略高地。金嗓子(6896.HK)作為中國喉片市場的領軍品牌,海外拓展再傳捷報:金嗓子喉寶產品經烏茲別克斯坦實驗室檢測報告確認,烏茲別克斯坦衛生部認定該產品具有代謝調節和免疫支持功能。這意味着,公司產品成功進入烏茲別克斯坦。 這不僅是對金嗓子產品的高度認可,更是對其在海外市場發展前景的有力肯定,標誌着公司國際化布局邁出了關鍵步伐。實際上,金嗓子海外拓展的征程勢如破竹,持續加速。24年7月以來,金嗓子產品相繼亮相泰國國際保健用品展、菲律賓國際醫藥用品展、烏茲別克斯坦中國品牌展、智利聖地亞哥食品展、沙特吉達國際食品展等重要國際展會,以「東方草本」的獨特魅力吸引全球目光。 經過十多年的海外市場拓展,金嗓子的全球版圖實現跨越式拓展,產品矩陣已覆蓋全球五大洲60餘個國家和地區,構建起橫跨「一帶一路」沿線與RCEP經濟圈的國際化營銷網絡,全面體現了金嗓子在海外市場的強大實力與品牌的國際影響力,隨着品牌知名度的不斷提高,其在全球市場的競爭力也將進一步增強。 金嗓子產品之所以能夠在全球獲得青睞,主要得益於公司強勁的研發實力。自1994年以來,公司已成功開發32項新產品,並已就該等產品取得生產許可證。公司旗艦陣容由兩大明星系列領銜——「金嗓子喉片(OTC)」與「金嗓子喉寶」系列產品,已實現對全國藥店、商超渠道的全場景覆蓋;新一代益生元產品「金嗓子腸寶益生元」,是體內益生菌最愛的養料,能輔助腸道內的有益菌,抑制有害菌,打造腸道菌群平衡生態;「金嗓子複合益生菌含片」則攜手北京農學院食品微生物功能開發科研團隊,採用自主知識產權菌株及六項國家專利活性益生菌技術,帶來三種時尚口味,為口腔與腸道雙重守護,這六項產品均為公司「王牌」產品。此外,公司另有8款藥品、22款食品、1款保健食品及1款醫療器械產品,形成豐富產品矩陣。 2025年下半年開始,金嗓子集團也將逐步重磅推出六款經典名方新藥,讓千年智慧煥發新生。 並且,為進一步提升研發能力,公司研發產業化基地二期工程於2023年10月全面動工。截至2024年底,二期工程已經完成大部分地上建築結構,準備進入內部裝修階段,該基地將構建「一核三極」創新生態體系,打造集研發孵化、智能製造、學術交流於一體的健康產業創新高地,為公司未來的持續發展提供強大的技術支撐與創新動力。 全球化戰略的持續推進,亦為金嗓子帶來了亮眼的財務表現。根據財報,2024年公司收益約為人民幣11.85億元,同比增長23.3%,毛利約為人民幣8.94億元,同比增長28.2%,淨利約為人民幣3.19億元,同比增長27.3%。 中長期來看,隨着消費升級的持續推進以及全民健康意識的逐步覺醒,中國大健康產業將迎來蓬勃發展的黃金時期,咽喉健康市場亦將隨之持續擴容。根據中國醫藥工業信息中心預測,2023-2028年該領域複合增長率將維持在12.3%的高位,其中OTC類產品占比預計從當前58%提升至65%。 金嗓子作為咽喉健康領域的頭部企業,憑藉着優異的產品質量、強大的品牌力及深遠的文化輸出戰略,有望迎來前所未有的發展機遇。展望未來,公司將進一步拓展市場份額,持續鞏固行業領先地位,力爭在全球市場上脫穎而出,為全球消費者帶來更加質量化、多樣化的大健康產品,為中國中醫藥文化的傳播和發展做出更大的貢獻。



話題 Press release summary



部門 食品, 业务, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network