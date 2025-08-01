金嗓子：喉寶產品獲烏茲別克斯坦衛生部認證

香港，2025年7月31日 - (亞太商訊) - 隨着全球化進程的持續加速，中醫藥產業在國際市場上的影響力不斷擴大。在此背景下，眾多中醫藥企業紛紛加快「出海」步伐，積極布局國際市場，全力搶占全球健康產業的戰略高地。金嗓子（6896.HK）作為中國喉片市場的領軍品牌，海外拓展再傳捷報：金嗓子喉寶產品經烏茲別克斯坦實驗室檢測報告確認，烏茲別克斯坦衛生部認定該產品具有代謝調節和免疫支持功能。這意味着，公司產品成功進入烏茲別克斯坦。

這不僅是對金嗓子產品的高度認可，更是對其在海外市場發展前景的有力肯定，標誌着公司國際化布局邁出了關鍵步伐。實際上，金嗓子海外拓展的征程勢如破竹，持續加速。24年7月以來，金嗓子產品相繼亮相泰國國際保健用品展、菲律賓國際醫藥用品展、烏茲別克斯坦中國品牌展、智利聖地亞哥食品展、沙特吉達國際食品展等重要國際展會，以「東方草本」的獨特魅力吸引全球目光。

經過十多年的海外市場拓展，金嗓子的全球版圖實現跨越式拓展，產品矩陣已覆蓋全球五大洲60餘個國家和地區，構建起橫跨「一帶一路」沿線與RCEP經濟圈的國際化營銷網絡，全面體現了金嗓子在海外市場的強大實力與品牌的國際影響力，隨着品牌知名度的不斷提高，其在全球市場的競爭力也將進一步增強。

金嗓子產品之所以能夠在全球獲得青睞，主要得益於公司強勁的研發實力。自1994年以來，公司已成功開發32項新產品，並已就該等產品取得生產許可證。公司旗艦陣容由兩大明星系列領銜——「金嗓子喉片（OTC）」與「金嗓子喉寶」系列產品，已實現對全國藥店、商超渠道的全場景覆蓋；新一代益生元產品「金嗓子腸寶益生元」，是體內益生菌最愛的養料，能輔助腸道內的有益菌，抑制有害菌，打造腸道菌群平衡生態；「金嗓子複合益生菌含片」則攜手北京農學院食品微生物功能開發科研團隊，採用自主知識產權菌株及六項國家專利活性益生菌技術，帶來三種時尚口味，為口腔與腸道雙重守護，這六項產品均為公司「王牌」產品。此外，公司另有8款藥品、22款食品、1款保健食品及1款醫療器械產品，形成豐富產品矩陣。

2025年下半年開始，金嗓子集團也將逐步重磅推出六款經典名方新藥，讓千年智慧煥發新生。

並且，為進一步提升研發能力，公司研發產業化基地二期工程於2023年10月全面動工。截至2024年底，二期工程已經完成大部分地上建築結構，準備進入內部裝修階段，該基地將構建「一核三極」創新生態體系，打造集研發孵化、智能製造、學術交流於一體的健康產業創新高地，為公司未來的持續發展提供強大的技術支撐與創新動力。

全球化戰略的持續推進，亦為金嗓子帶來了亮眼的財務表現。根據財報，2024年公司收益約為人民幣11.85億元，同比增長23.3%，毛利約為人民幣8.94億元，同比增長28.2%，淨利約為人民幣3.19億元，同比增長27.3%。

中長期來看，隨着消費升級的持續推進以及全民健康意識的逐步覺醒，中國大健康產業將迎來蓬勃發展的黃金時期，咽喉健康市場亦將隨之持續擴容。根據中國醫藥工業信息中心預測，2023-2028年該領域複合增長率將維持在12.3%的高位，其中OTC類產品占比預計從當前58%提升至65%。

金嗓子作為咽喉健康領域的頭部企業，憑藉着優異的產品質量、強大的品牌力及深遠的文化輸出戰略，有望迎來前所未有的發展機遇。展望未來，公司將進一步拓展市場份額，持續鞏固行業領先地位，力爭在全球市場上脫穎而出，為全球消費者帶來更加質量化、多樣化的大健康產品，為中國中醫藥文化的傳播和發展做出更大的貢獻。

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