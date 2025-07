Wednesday, 30 July 2025, 18:00 HKT/SGT Share:

來源 Champion Real Estate Investment Trust 冠君產業信託三度舉辦ESG主題盛會 創新定義商廈價值與可持續未來 - ESG Gala透過跨界別合作連結500個租戶及伙伴

香港,2025年7月30日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(股份代號:2778)欣然宣佈,第三屆 ESG 主題活動「ESG Gala」已正式開幕,活動於7月29日至8月1日期間舉辦。延續過去兩屆備受好評的ESG論壇,今年活動全面升級,不論規模或內容均更臻完善,全面展現其在可持續發展領域的承諾與實踐。 作為積極推動 ESG 的企業,信託以前瞻視野重新定義商廈營運的角色與其商業價值。今年的「ESG Gala」以「創新-啟發-融合」為主題,全方位推動產業升級,進一步鞏固其在地產行業的領導地位。 從資產營運管理邁向價值共創的「超級增值人」 信託跳出傳統資產管理角色的框架,積極透過跨界別合作與知識共享,打造以ESG為核心、租戶共創的協同平台,並成功連結逾500個租戶和合作伙伴,攜手實踐綠色營運與共融文化,創造多贏局面。 - ESG主題活動與影響力:連續三年舉辦ESG主題活動,成功整合跨產業資源,吸引來自金融、零售、餐飲、美容等界別的租戶參與,累計參與人次突破50,000,進一步擴展規模與深化影響力,為持份者創造可持續的增值效益。 - 智能科技減碳成果:積極應用創新科技,於花園道三號成功引入人工智能(AI)製冷機組優化程序,結合智能氣象站,準確預測冷卻負載,進一步降低能源消耗與碳排放。 - 租戶綠色轉型實踐:「綠『惜』環保約章」自2024年10月起由辦公室租戶拓展至零售租戶,參與企業包括貝萊德資產管理北亞有限公司、花旗集團、工銀國際控股有限公司、LSEG、Adidas、株式會社有限公司、perFACE等,計劃成效顯著: 80%參與租戶已制定能源使用目標

100%參與租戶落實至少三類廢物回收

能源使用強度在半年内較去年平均下降6%[1]

年内舉辦了三場綠色工作坊與導賞團,參與人次突破100人 對接香港政策 推動綠色創科與智慧城市發展 信託積極響應特區政府推動創科發展及《香港智慧城市藍圖》政策方針,不僅提升自身ESG表現,更有效串連整個價值鏈的轉型,將可持續發展效益擴大化,為租戶及投資者創造更大價值。 信託致力運用創新科技與智能數據系統,全面提升資源使用效率與環境監測能力,為租戶建立更智能、可持續的營商環境,創造長遠價值;與此同時,信託積極開拓可持續金融機遇,透過可持續發展掛鈎貸款等工具,進一步強化綠色金融實力。 科技賦能可持續發展 引領健康生活新模式 信託不僅致力於創新科技應用,更關注大眾身心靈健康,是次活動涵蓋健康生活元素。開幕首日,信託邀請到曾三度出征奧運並屢破香港紀錄的泳將鄭莉梅(Camille Cheng),分享運動員視角下的身心健康與韌性。信託更邀請到初創平台Intellect團隊分享科技如何革新企業員工的身心健康,同時將攜手PURE Fitness舉辦運動體驗日,設立智能健康檢測專區,讓租戶親身體驗嶄新的健康管理方案。 此外,信託旗下朗豪坊辦公樓引領業界,打造結合六大健康維度的「6 Dimensions Wellness」創新概念,除了開設專屬YouTube頻道(@6dwellnesslp),更於Eaton Club推出Social Wellness Hall,整合線上線下平台,全方位促進都市健康生活。ESG Gala活動期間特別規劃專題日,透過行業論壇、運動工作坊等多元活動形式,匯聚業界專才共同探討身心靈健康新維度。「6D Wellness Hub」於朗豪坊辦公樓隆重揭幕,邀請了藝人張繼聰及國際知名風景攝影師袁斯樂(Kelvin Yuen)擔任啟動嘉賓。張繼聰於活動中分享提升健康的心得,並預告將於6D Wellness YouTube頻道分享智能健康與家庭幸福之道。同時,攝影師袁斯樂(Kelvin Yuen)為其作品及學生攝影比賽揭幕,激發青年潛能與多元創意。 青年與共融 啟發未來可持續領袖 我們亦舉辦青年藝術導賞,邀請大學生參觀藝術展覽並體驗互動室內運動。此外,信託響應香港政府「共創明『Teen』計劃」,將於8月1日在朗豪坊包場舉辦電影放映會,並邀請本地動畫師崔氏兄弟分享職涯規劃,鼓勵青少年探索多元職涯發展。 活動更特別設立藝術展區,與致力協助自閉症群體的「愛-傳遞」機構共同策劃「共融色彩:子舜眼中的香港」主題畫展,於7月29日至8月8日期間在花園道三號展出自閉症青年藝術家李子舜的畫作,透過藝術展現多元共融價值。 冠君產業信託行政總裁侯迅女士表示:「多年來,我們成功突破傳統框架,建立了強大的戰略合作網絡與資源,從傳統資產管理人轉型為業界的『超級聯繫人』,更進一步躍升為『超級增值人』。透過創新科技與策略合作,連結更多持份者、促進協同效應。在邁向可持續未來的道路上,科技創新與人文關懷相輔相成,我們的 ESG Gala 正好體現這一理念,展示如何將創新科技應用於提升身心健康、啟發新一代,以及推動社會共融。信託不僅是資產管理人,更是價值共創的推動者,致力為香港構建一個更智能、更綠色、更共融的未來智慧城市。」 三屆香港奧運游泳代表、Mind The Waves 聯合創辦人鄭莉梅女士表示:「作為一名運動員,我深刻體會身心健康是持續突破的關鍵。無論是運動挑戰,或是人生的逆境考驗,真正的韌性不僅在於堅持,更是在低谷中學會自我調整、重新出發。我深切理解香港年青人面對的精神壓力,很高興能參與『ESG Gala』,分享運動員的心路歷程,鼓勵年青一代在這個迅速變化的社會中,學會關愛自己,正視身心靈健康,勇敢活出自我價值。」 「愛-傳遞」創會主席潘嘉麗女士表示:「今次很感恩能與信託合作舉辦畫展,讓自閉症青年畫家李子舜的作品得以展示,意義深遠。這次合作不僅展現了子舜的藝術才華,更是推動社會對特殊教育群體的理解與接納的重要一步。透過藝術,我們能夠打破隔膜,促進包容。」 附錄一:「綠『惜』環保約章」參與企業 花園道三號 1 貝萊德資產管理北亞有限公司 2 花旗集團 3 CMC Capital Partners HK Limited 4 Eaton Club 5 復星國際有限公司 6 復星財富國際控股有限公司 7 華金金融(國際)控股有限公司 8 工銀國際控股有限公司 9 堅信物業管理服務有限公司-花園道三號管理處 10 LSEG 11 德事商務中心 朗豪坊辦公大樓 12 蓬生有限公司 13 鷹君市務管理(冠君)有限公司 14 Eaton Club 朗豪坊商場 16 Adidas Hong Kong Ltd 17 Thai Chill 18 貝玲妃 19 安樂影片有限公司 20 雅慶國際有限公司 21 株式會社有限公司 22 樂高 23 小豬糖果店 24 S A Accessories 25 Sabon 26 咖啡學研 27 超休閑 * 按英文字母序



圖片說明: 冠君產業信託舉辦ESG Gala, 透過跨界別合作與知識共享,攜手實踐綠色營運與共融文化 資深ESG從業者參與綠色轉型專題 一眾租戶在侯迅女士及一眾嘉賓的見證下參與「綠『惜』環保約章」典禮 三屆香港奧運游泳代表、Mind The Waves 聯合創辦人鄭莉梅女士

鼓勵年青一代學會關愛自己,勇敢活出自我價值 關於冠君產業信託(股份代號:2778) 冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane,總樓面面積約300 萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託自2023年榮獲全球房地產GRESB可持續的最高五星級別。冠君產業信託管理人乃鷹君資產管理(冠君)有限公司,為鷹君集團的成員。 網站: www.championreit.com [1] 上述資料基於參與第三階段計劃的租戶所提交的能源使用資料分析得出



