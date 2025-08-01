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Friday, 1 August 2025, 10:00 HKT/SGT
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來源 CEO SUITE Limited
CEO SUITE開啟嶄新篇章
- MR.Paul MacAndrew出任CEO SUITE首席執行官

香港，2025年8月1日 - (亞太商訊) - 亞洲高端辦公空間領導品牌CEO SUITE宣布，正式任命Mr. Paul MacAndrew為新任首席執行官， 即時生效。

Paul 在亞太、歐洲及英國市場擁有逾20年高管經驗，在業務轉型、戰略成長及客戶導向創新方面成就卓著。此前，他作為某全球靈活辦公品牌的亞太區高級副總裁，成功統領8個國家136個辦公據點的運營，實現業績持續兩位數增長。

履新後， Paul 將引領CEO SUITE邁向創新、敏捷及全球化拓展的新紀元，進一步鞏固其作為現代企業首選商業樞紐的領先地位。

CEO SUITE創辦人兼總裁Mee Kim女士表示:" 我們熱烈歡迎Paul 加入CEO SUITE大家庭。在他的領導下，我們將推出專為數據時代的新生力量打造AI智能辦公空間，開啟更智慧的工作環境、更快速的業務增長和更廣闊的全球佈局這一戰略新階段。"

作為共享辦公室產業的先驅，創辦人Mee Kim女士擁有36年資深經驗。自1997年成立以來，CEO SUITE是業界唯一擁有超200名頂尖專業團隊的企業，其中半數成員服務年資達10至25年。這種罕見的專業深度與團隊忠誠度， 確保了卓越的服務品質、長期穩定性以及對客戶成功的堅定承諾。

迄今28年間，CEO SUITE已涵蓋亞洲11個核心城市的21個辦公室據點，持續以科技賦能、人文連結與專業精神重塑未來辦公生態。

www.ceosuite.com



話題 Press release summary

部門 业务, 酒店, Local Biz, Startups, SMEs
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