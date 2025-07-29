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宇樹衝刺IPO、機械人應用加速落地：首程控股雙輪驅動兌現紅利

香港，2025年7月29日 - (亞太商訊) - 一方面是衝刺IPO、劍指「中國機械人第一股」的宇樹科技，另一方面是在RoboCup機械人世界盃實現歷史性奪冠的加速進化。近期，這兩家中國機械人企業在資本與技術兩個維度上持續引發市場關注，而它們的共同投資方正是首程控股（0697.HK）。

隨着機械人產業邁入商業化驗證與全球競技突破的雙重關口，首程控股正迎來技術與資本「同步兌現」的高光時刻。

一、 宇樹IPO在即，首程有望收獲首個「退出紅利」

7月18日，中國證監會官網披露，宇樹科技已完成上市輔導備案，進入申報準備階段。作為全球四足及人形機械人出貨量領先企業，宇樹旗下Go1、H1等產品已於全球市場建立強勁品牌聲量。

根據公開資料，首程控股透過「北京機器人產業發展投資基金」持有宇樹3.96%股權，並同時擔任基金的GP與LP，既參與管理，亦享有實質回報。隨着宇樹IPO推進，首程將迎來基金退出、資產重估、業績分成等多重利好。正如首程董事會辦公室總經理康雨所言：「機械人行業正從技術突破走向交付驗證，資本角色亦需從單點投放轉向系統推動。」宇樹IPO正是該策略下的重要節點。

二、 加速進化奪冠，國產機械人首次登頂RoboCup

7月20日，在2025年RoboCup機械人世界盃上，由首程被投企業加速進化研發的T1與K1人形機械人，助力中國戰隊包攬人形組前三及小型組前二。其中，清華火神隊使用加速T1戰勝全球強敵，贏得中國在此項賽事的首個冠軍。

RoboCup素有「機械人界奧運」之稱，特別是人形組，對演算法、感知能力、運控精度及協同技術要求極高。加速進化此次技術表現，不僅為中國團隊摘得殊榮，更彰顯中國機械人整機能力已達世界一流水準。

作為早期投資方之一，首程控股正見證中國機械人從「能跑」到「能贏」的關鍵轉折，並將技術優勢回饋至自建的產業平台體系。

三、 產業組織者定位凸顯，平台型價值正加速釋放

宇樹與加速進化分別代表商業化落地與技術驗證兩大方向。首程控股不僅精準押注，更正系統性構建機械人產業底層平台。

透過產業基金，首程已布局銀河通用、松延動力、星海圖、墨現科技等關鍵企業，形成涵蓋感知、模型、本體、交互的「具身智能生態」。同時，公司搭建了銷售、租賃、渠道、開發者社群等支撐機制，並於自有園區、機場、停車場等場景落地應用。

目前機械人產業正進入「交付元年」，而首程控股同時見證宇樹IPO與加速進化技術奪冠，雙線紅利開始兌現。值得注意的是，儘管公司2024年派息近11億港元、股息率高達8%，並深度布局機械人產業，首程估值仍處低位，市場對其「類債穩定＋科技成長」雙重屬性尚未充分反映。

當機械人產業從「炫技」走向「幹活」、從實驗室走入財報，首程控股正是紅利結構中最具代表性的產業平台型公司之一。

 

Posted by All Way Success Co Ltd, for:
Shoucheng Holdings, www.shouchengholdings.com
[HKSE: 0697, FRA: SHVA, OTCPK: CGEY, OTCPK: SHNHF]



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