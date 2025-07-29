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Monday, 28 July 2025, 17:06 HKT/SGT
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來源 B.Duck Semk Holdings International Limited
小黃鴨德盈發佈2025年中期業績盈喜 預期收入按年增長不低於三成

香港，2025年7月28日 - (亞太商訊) - 小黃鴨德盈控股國際有限公司（及其下屬公司合稱爲「小黃鴨德盈」或「集團」，股份代號：2250）公佈截至2025年6月30日止六個月（「期内」或「上半年」）盈利預告。

期內，受益於集團角色授權業務的授權金收入顯著增長、設計諮詢服務費增加，以及電子商務及其他業務收入因持續於電商平台開展推廣工作而擴展等，預期集團整體業績改善。

就集團上半年未經審核綜合管理賬目所作的初步評估（不包括合約資産、金融資産减值及公允值變動），預期小黃鴨德盈期內收入較上年的5,992萬港元同比大幅增長不低於30%。同時，經營虧損亦較上年大幅收窄不少於30%。

小黃鴨德盈近年持續以創新驅動IP生態發展及系統協同，透過「IP+全産業鏈」的前瞻性布局，推動集團業務發展和全球化布局加速。未來，小黃鴨德盈將繼續創新商業模式，強化IP生態系統的協同效應，致力實現品牌價值與商業價值的長期穩健發展與共贏成長。

關於小黃鴨德盈控股國際有限公司
小黃鴨德盈控股國際有限公司是一家主要從事角色知識産權業務的投資控股公司。集團自 2005 年創立明星 IP「B.Duck 小黃鴨」以來，在 IP 各類授權及運營上擁有豐富經驗。集團著力於 IP 實景文旅、遊戲文娛、商品零售、跨境出海等業務增長點，實現IP授權、商品企劃、供應鏈、銷售渠道等業務板塊的優化整合，小黃鴨德盈不斷深化 IP 商業化生態圈建設，致力打造 B.Duck 成爲「全球快樂符號」，推動「Make A Playful World」的使命落地。



話題 Press release summary

部門 消费者, Design & Art
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