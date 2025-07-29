Quantum Solutions與TDX Strategies達成戰略合作，進一步深化比特幣儲備部署

香港，2025年7月28日 - (亞太商訊) - 日本東京證券交易所掛牌企業 Quantum Solutions Co., Ltd. （東京證券交易所上市編號：2338）及其關聯公司（「Quantum Solutions集團」或「Quantum Solutions」）今日進一步公布集團在數字資產領域的戰略部署，並與亞洲知名數字資產科技公司 TDX Strategies Ltd 簽署業務合作協議。雙方將於比特幣交易執行、資產託管、結構化產品設計以及市場風險管理等方面展開全面合作，為 Quantum Solutions 的比特幣儲備計劃提供一站式技術與服務支持。

Quantum Solutions 早前已公布，將於未來12個月內逐步建倉最多3,000枚比特幣，以對沖通脹風險、優化資產結構並提升財務系統的靈活性。本次與 TDX Strategies 的合作，標誌著相關業務從資本層面正式邁入系統化執行階段，合作框架的落地有望全面強化Quantum Solutions於數字資產運作方面的專業能力與風控保障。

TDX Strategies 是一家專門從事數字結構化產品交易服務的科技型企業，在英屬處女群島（BVI）合法持有投資交易與營運許可。該公司擁有豐富的區塊鏈資產操作經驗與跨市場機構資源網絡，並與多家亞洲家族辦公室、資產管理機構及企業建立了長期合作。根據本次合作，Quantum Solutions 同意於未來24個月內非獨家形式優先考慮訂閱TDX 提供的加密貨幣服務、，以保障儲備業務的靈活性與穩定性。

根據協議，TDX Strategies 將為 Quantum Solutions 的比特幣業務提供多層次支持，包括：協助構建比特幣交易與執行機制，以實現不同市場條件下的最優採購策略；建立符合企業級標準的冷／熱錢包管理系統與多重簽名安全架構，保障數字資產的託管與操作安全；根據持倉比特幣設計具備本金保障與收益增值潛力的結構化產品，提升資產使用效率；同時亦將於營運、技術、風險敞口控管、市場波動應對等領域提供持續的技術諮詢與策略建議。

TDX Strategies 為一間科創型數字資產公司，在結構化金融工具、機構化交易系統、跨鏈資產解決方案方面具備實操經驗，技術團隊專長橫跨區塊鏈應用與傳統風控體系，於亞洲加密金融圈建立穩固聲譽。值得一提的是，TDX 屬 Quantum Solutions 的戰略合作方，美國著名財經媒體 福布斯Forbes Media LLC幕後東主任德章先生集團旗下。

任德章先生同時亦為 Integrated Asset Management (Asia) Limited 的全資擁有人。該機構早前已向 Quantum Solutions 集團 提供 1,000 萬美元貸款，用以啟動比特幣儲備計劃的首階段資金投入。作為國際知名投資人，任先生不僅出資推動公司進軍數字資產領域，亦開放其科技資產平台 TDX Strategies 的應用權限與專業團隊予Quantum Solutions採用，實現全方位支持。

Quantum Solutions 表示，是次合作為公司數字資產業務建立起涵蓋資金來源、技術執行與合規管控的完整支撐體系，構成從資本動員到資產運營的閉環模式。此舉進一步體現公司將比特幣由「儲備性資產」升級為「戰略性資產」的財務策略轉型方向，並強化其於企業財務架構中的核心地位與潛在價值。

未來，Quantum Solutions 與 TDX 將持續拓展合作範圍，探索更多場景應用，包括但不限於比特幣收益管理、穩定幣配置與跨鏈結構化產品設計，提升數字資產的靈活性與多元增值能力。

本次合作不僅是數字資產業務的具體落實，更象徵 Quantum Solutions 正積極構建面向未來的財務戰略框架。隨著比特幣儲備計劃的持續推進，公司預期將加速建立具制度化、審計能力與市場反應效率的企業級數字資產儲備體系，為中長期資產安全與企業成長提供雙重保障。

關於 Quantum Solutions

Quantum Solutions Co.,Ltd.（東京證券交易所：2338.T）是一家總部位於日本東京的高成長科技企業，專注於人工智能、大數據分析及區塊鏈相關技術的研發與應用。公司成立於2004年，並于東京證券交易所掛牌上市。Quantum Solutions 的核心業務涵蓋金融科技、醫療健康、智能製造等多個行業領域，致力於以技術驅動產業轉型。截至 2025 年 2 月 28 日，公司實現收入約470 万美元，擁有数項游戏类别的注册商标和技術專利。更多信息請訪問公司官網：https://www.quantum-s.co.jp/en/corporate

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