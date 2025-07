Monday, 28 July 2025, 15:48 HKT/SGT Share: “粵港澳大灣區醫療保險發展論壇”在港舉行 - 中再壽險(香港)發佈首款大灣區跨境醫療創新產品方案

香港,2025年7月28日 - (亞太商訊) - 7月24日,中國再保險(香港)股份有限公司[以下簡稱"中再壽險(香港)"]主辦的優質醫療-無界溝通-粵港澳大灣區醫療保險發展論壇在香港舉行,並聯合母公司中國人壽再保險有限責任公司(以下簡稱"中再壽險")正式發佈首款大灣區跨境醫療創新產品方案(以下簡稱"產品方案")。依託國家政策指引和專業技術賦能,該產品方案突破跨境商保結算、特藥智能理賠、醫療信息壁壘等關鍵節點,打造全週期的"港人北上"醫療保障方案,與香港本地產品形成錯位互補,推動大灣區醫療保障互聯互通領域取得突破性進展。 國務院《粵港澳大灣區發展規劃綱要》指出"推動粵港澳三地優質醫療衛生資源互聯互通,支持粵港澳保險機構合作開發創新型跨境醫療保險產品"。本次發佈會積極響應建設"健康灣區"號召,發揮再保險平台和資源鏈接優勢,匯聚了來自香港壽險、財險、再保、再保經紀等公司領導以及醫療、製藥、投資等領域權威專家,聚焦粵港澳大灣區跨境醫療保險融合發展建言獻策。中再壽險(香港)行政總裁羅亞偉在大會致辭中表示,中再壽險(香港)以民族再保險企業的為民初心、服務國家戰略的堅定決心以及與行業和生態夥伴共贏發展的誠摯真心,破解痛點,研發大灣區跨境醫療創新產品,以期為居民跨境醫療帶來革命性便利,為"健康灣區"貢獻堅實力量。 作為本次會議的重要議題,首款大灣區跨境醫療創新產品方案重磅發佈。中再壽險產品開發部總經理助理王明彥對於產品形態和核心優勢進行瞭解讀。中再壽險作為內地商業醫療險的領軍者,憑藉在醫療產品創新、"三醫聯動"領域的深厚積澱、海量數據優勢及領先的科技風控手段,精准洞察"港人北上"就醫需求與政策機遇,深度整合內地與香港醫療資源優勢,針對性研發出此跨境醫療解決方案。新產品主要聚焦香港本地中等收入人群及內地居港新移民,為其提供獨立、高性價比的內地住院醫療保障,並深度整合內地優質醫療資源與服務網絡,兜底大病風險,打通港人北上就醫關鍵節點,顯著提升服務體驗。後續也可以針對不同保司的需求,進行定制化方案設計,誠邀各位合作夥伴共同合作、共建灣區。 在全場嘉賓的見證下,中再壽險(香港)、中銀人壽、中銀集團保險、太平人壽(香港)、太平保險(香港)和鎂信健康公司等相關負責人,共同發佈"服務國家戰略,共建健康灣區"倡議。這一標誌性時刻,宣告"保險+健康+醫療科技"融合創新模式落地香港國際金融中心。 圓桌論壇環節中來自保險、醫療等各界嘉賓,聚焦產品創新攻堅、科技賦能升級、產業生態融合和政策研究等話題積極建言獻策。特別是針對大灣區醫療資源發展還需更加平衡、跨境醫療創新還需進一步樹立客戶信心、跨境融合的上下游執行標準還需進一步統一等關鍵問題展開討論,也為未來行業共同打造"灣區一小時健康生態圈"提供了攻堅方向。 大會最後,中再壽險(香港)董事長李明在總結發言中表示,論壇在服務人民健康開啟跨境醫療創新里程碑、服務市場需求攜手共贏促進行業發展、拓展產業生態圈開放協同推動跨領域合作三個方面取得了超過預期的成果,進一步凝聚起各界共識。期待各位夥伴攜手同行,用專業與誠意澆灌"跨境醫療創新"種子,共同迎接粵港澳大灣區醫療健康碩果滿枝的明天。 目前,中國再保險(集團)股份有限公司已成立粵港澳大灣區協同發展工作組,依託遍佈廣東全省分支機搆,以及中再資產(香港)、中再壽險(香港)兩個平台,錨定服務健康養老、實體經濟、新質生產力等重點方向。下一步,中再壽險(香港)將以跨境醫療保險為突破口,推動"港人北上"醫療、養老便利化;提升資產負債協同效能,支持內地與港澳保險機構開展保險產品跨境交易和跨境人民幣再保險業務;推動海外特藥保險等一批國內優秀保險方案"走出去",為服務粵港澳大灣區戰略貢獻再保智慧和力量。



