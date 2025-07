智啟未來 鏈通全球 中信國際電訊集團亮相2025世界人工智能大會

上海,2025年7月28日 - (亞太商訊) - 2025年7月26日,中信國際電訊集團有限公司(股份代號:1883)攜旗下澳門電訊(CTM)、中信國際電訊CPC、中企通信等多家子公司,連續第四年在中信集團的統一部署下亮相2025世界人工智能大會。 中信國際電訊緊扣本屆大會「智能時代 同球共濟」主題,以中信集團「要出國、找中信,來中國、找中信」服務品牌為引領,聚焦「智鏈國際 服務全」戰略方向,全面展示在人工智能技術與大模型發展領域的前沿探索,呈現在推動企業智能化升級、加速數字經濟互聯互通、強化企業「走出去」與「引進來」雙循環支撐體系、以及推動AI技術與產業場景深度融合等多方面的創新實踐與突破性成果。 中信國際電訊正持續發揮橋樑紐帶作用,深度參與全球科技生態建設,助力企業「走出去」 、「引進來」 ,為全球智能科技發展注入新動能。 「智慧中信 共創新可能」 本屆大會,中信集團以「智慧中信 共創新可能」為主題重磅亮相,依託「科技-產業-金融」循環聯動的綜合優勢,集中呈現了在科技創新、新興產業、金融賦能及國際化等領域的AI前沿應用與行業解決方案。作為中信集團新消費板塊的關鍵組成部分,中信國際電訊重點參與了集團展區「科技創新」與「國際化」兩大主題區域的展示,充分發揮旗下子公司協同優勢,強化技術底座支撐、產業賦能和生態協同,全力釋放 AI 高質量發展動能,為數字中國建設及全球數字經濟互聯互通貢獻中信智慧和中信方案。與此同時,中信國際電訊還在展區現場開展多場「中信AI+實踐分享」互動演示,向業界生動呈現這些創新成果的實踐價值與應用潛力。 「智鏈」國際,服務全球,燃動高質量發展「新引擎」 全球數字經濟迅猛發展,中信國際電訊作為中信集團國際化業務的重要支撐力量,積極踐行國家「人工智能+」與高水平對外開放戰略部署,致力構建全球互聯的數智生態體系,持續拓展「走出去」、「引進來」雙向通道,打造開放、互信、共贏的全球數字生態。 為實現這一戰略目標,中信國際電訊已在全球五大洲部署了豐富資源,近170個網絡服務節點、21座雲平台、30+數據中心及3座全天候運營的安全運作中心(SOCs),構建起全球範圍內覆蓋廣泛、響應敏捷的數智雲網安服務。不僅「智鏈」央國企及中資企業的全球安全連接需求,並為眾多外資跨國機構提供敏捷可靠的本地化智能雲網安服務,成為連接國際與本土、產業與科技的關鍵橋樑。 此外,中信國際電訊也進一步深化區域協同與屬地化運營能力。旗下子公司ACCLIVIS深耕東盟市場,積極推動AI、雲網安全等技術在醫療、製造等領域應用,為南向通道注入源源不斷的創新動能;在港澳及大灣區,澳門電訊(CTM)深度參與「智慧澳門」建設,聚焦助力澳門經濟適度多元發展,推動智慧政務、智慧校園、智慧轉型等領域,成功打造出AI+通信技術融合的區域協同項目,為區域高質量發展提供強有力的數智支撐。 截至目前,中信國際電訊已累計賦能3000餘家中外企業跨境發展,服務全球超過4萬家本地客戶,其中包括200餘家世界500強企業,切實將「全球戰略」規劃圖轉化為實景圖,攜手合作夥伴,共築智能互聯的數字未來。 科技引領,聚勢賦能,「智鏈」未來新篇章 中信國際電訊不斷夯實技術創新根基,打造面向未來的企業級數字能力底座,構建全球互聯數字新生態。公司憑藉深厚的技術積累與創新研發體系,圍繞AI+大數據、AI+網絡、AI+大模型應用等核心方向,持續推出可規模化複製的落地方案。 在AI數據治理領域,「AI Databank智數庫」數據智能平台深度融合大數據、AI、大語言模型(LLM)和生成式AI技術,構建統一數據平台,成功打破數據孤島,實現多業務系統數據的無縫整合,已在多行業中實現廣泛應用。憑藉其突破性的人工智能數據治理技術與前瞻的實用價值,AI Databank更是獲得了2025年「第50屆日內瓦國際發明展覽會銀獎」,這一國際權威認證彰顯了中信國際電訊在AI賽道科研與創新的優秀能力。 在網絡服務領域,「AI智能加速包」通過優化網絡路由和節點,顯著提升跨國企業全球數據傳輸效率和穩定性,結合先進數智技術與GSMA Open Gateway國際標準,已成功應用於港澳智慧旅遊場景,獲得了「Open Gateway全球應用場景設計開發大賽三等獎」的殊榮。 在智賦民生領域,中信國際電訊展示了澳門電訊「智慧城市」 方案及萬兆網絡基建發展。澳門電訊率先以F5G-A與5G-A雙擎技術為基座 ,實現千兆網絡澳門全域覆蓋,並建成澳門首個「萬兆小區」,打造更多智能應用場景,推動公共服務和城市管理的數字化轉型,塑造「科技以人為本」的可持續未來。項目斬獲多個國內國際一流獎項,彰顯「數字澳門」與「科技強國」的同頻共振。 憑藉AI技術的全生命周期服務能力,中信國際電訊正在逐步建立起從底層基礎設施到上層應用的完整創新鏈條,為產業的數智轉型提供強有力支撐,助力企業在全球化進程中贏得競爭優勢。 合規護航,數據強基,「智鏈」 可信數字世界 技術創新推動企業邁向全球化新高度,但數據安全與合規風險亦隨之凸顯。中信國際電訊積極響應國家《數據安全法》、《個人信息保護法》,並對接歐盟GDPR、東南亞PDPA等國際標準,前瞻布局AI時代的數據安全與合規服務體系,重點解決跨境數據傳輸、信息存取保障及金融風控等關鍵挑戰,為構建「 智能可信「 的數字世界提供全棧式安全保障。 智匯未來,中信國際電訊在「中信AI+實踐分享」環節,聚力分享多個融合「科技-產業-金融」三大領域的輕量化AI+應用項目,致力以數智技術服務全球企業。 《AI賦能金融防欺詐項目》聚焦金融安全領域。在跨境交易中,金融防欺詐已成為保障交易安全的關鍵一環。中信國際電訊推出的「AI賦能金融防欺詐解決方案」通過多層次的身份驗證與實時交易監控,有效防止跨境交易中的欺詐行為,保障金融機構和用戶資產安全,展現數字金融領域創新實力。 《智鏈|安全重啟,精準智析》專註於新一代網絡安全防護體系的建設。中信國際電訊構建了全方位、多層次的智能安全防禦矩陣,AI Pentest智能滲透測試系統通過模擬攻擊與漏洞掃描,實現對潛在安全隱患的主動識別和修復,助力企業有效防範外部威脅與信息泄露風險;配合三個自建、自營、自管的AI-SOC智能安全運營中心,依託機器學習算法和大數據分析能力,整合AI大模型技術,提供實時威脅監測與自動化應對能力,為企業構建強韌的安全屏障;「AI安全圍欄」則覆蓋從終端到傳輸層的各關鍵節點,有效阻斷非法訪問、跨境數據泄露等安全風險。 《智鏈|從技術賦能到數據賦能》以數據治理與價值挖掘為核心。中信國際電訊通過創新專利技術、智能算法與大數據分析,協助企業實現安全高效的數據治理、跨系統整合及智能分析報告生成。同時賦能企業快速利用大模型技術,多元化小場景應用,處理數據收集、監測與合規報告。通過統一數據平台,以創新技術重塑企業級數據治理架構。 面向未來,中信國際電訊將繼續以「鏈接」為本、以「智鏈」為要,依託中信集團的金融、科技與產業協同優勢,持續加大AI領域投入,推動更多「可用、可管、可信」的技術成果轉化落地,在智能時代的全球合作浪潮中,擔當中國企業高水平開放與科技出海的重要橋樑。 相約H2館A308展區 路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。面向數智時代的滾滾浪潮,科技創新是企業應變的核心引擎,更是國家發展的底氣。中信國際電訊正加快技術布局,以AI、大數據、雲計算、網絡安全等為支點,持續拓展「科技+」的全球版圖。我們期待與各方同仁攜手同行,智啟未來,共創共贏。 「中信AI+實踐分享」詳情, 請參閱: https://mp.weixin.qq.com/s/svkprkpnnoC04gdsKZh9HA 關於中信國際電訊集團有限公司(股份代號:1883) 中信國際電訊集團有限公司於1997年在香港成立,並於2007年4月3日在香港聯合交易所上市。中信國際電訊作為亞太最大的國際電訊樞紐之一,為全球運營商客戶提供全面的國際電訊服務,並透過全資附屬公司Acclivis Technologies and Solutions Pte. Ltd.,在東南亞提供一站式跨區域企業服務。 中信國際電訊全資附屬公司中信國際電訊(信息技術)有限公司(「CPC」)為全球跨國企業客戶和商業客戶提供一站式信息及通訊解決方案,CPC是亞太區跨國企業及商業客戶最可信賴的主要合作夥伴之一,同時透過附屬公司中企網絡通信技術有限公司,為中國內地大型企業及跨國商業客戶提供全方位ICT服務。 中信國際電訊持有澳門電訊有限公司(「澳門電訊」)99%權益。澳門電訊是澳門主要的綜合電訊服務供貨商之一,亦是澳門唯一提供全面電訊和ICT服務的供應商,具市場領先地位,對澳門的持續發展舉足輕重。本集團在全球22個國家和地區設有分支機構,擁有約2,500位員工,全球網絡節點近170個、業務覆蓋達160個國家和地區,連接世界上600多家運營商,服務3,000多家跨國企業以及4萬餘家當地企業。 中國中信集團有限公司為一家總部設於中國的大型綜合性跨國企業集團,是本公司的最終控股公司。 如欲索取更多數據,請瀏覽以下網址:www.citictel.com。 新聞垂詢: 中信國際電訊

